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يوم السبت 03 فيفري 2018
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صوت الشارع .. ما رأيك في مشروع الجسر البديل ؟
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شروق الجهات
صوت الشارع .. ما رأيك في مشروع الجسر البديل ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

حبيب المنزلي (خبير عقاري)
بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للمدينة يمكن أن يكون انقلابا كاملا لويتم حسن التخطيط للإمتداد العمراني الذي سيرافق هذه المنشأة... ويستمدّ الإرتباط بالموانئ والمنشآت الصناعية ببنزرت ومنزل بورقيبة.

محمد أمين بن سعيد (مهندس)
اعتقد ان المنشأة الجديدة ستسهل الدخول الى بنزرت الجنوبية والى المدينة وسترفع الحصار عنها خاصة انها من الجانب الشمال والشرقي والجنوبي محاطة بالغابات اوالمناطق العسكرية والبحار وسيقل عبور السيارات وسط المدينة.

عصام بن صابر (مراقب بشركة النقل)
وحده الجسر لن يغير شيئا في الجهة ما لم تتغير النظرة اليها وما لم تنل حظها الذي يعكس قيمتها وحجمها وبالطبيعة الحال يغير اهل الجهة نظرتهم للاشياء وعلاقاتهم فيما بعضهم وهذا مهم جدا.

محمد شقرون (ناشط مدني)
حتى يصبح هذا المشروع الحلم ذا قيمة وجدوى لابد من توفر عدة اشياء اخرى تسبقه لان انجاز هكذا مشروع وترك المدينة على وضعها لن يزيد الأمر الا تعقيدا وعليه لابد من تغيير المثال المروري للمدينة ودعمها بجسور ومحولات على مستوى المفترقات الكبرى.

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شروق الجهات
صوت الشارع .. ما رأيك في مشروع الجسر البديل ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

حبيب المنزلي (خبير عقاري)
بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للمدينة يمكن أن يكون انقلابا كاملا لويتم حسن التخطيط للإمتداد العمراني الذي سيرافق هذه المنشأة... ويستمدّ الإرتباط بالموانئ والمنشآت الصناعية ببنزرت ومنزل بورقيبة.

محمد أمين بن سعيد (مهندس)
اعتقد ان المنشأة الجديدة ستسهل الدخول الى بنزرت الجنوبية والى المدينة وسترفع الحصار عنها خاصة انها من الجانب الشمال والشرقي والجنوبي محاطة بالغابات اوالمناطق العسكرية والبحار وسيقل عبور السيارات وسط المدينة.

عصام بن صابر (مراقب بشركة النقل)
وحده الجسر لن يغير شيئا في الجهة ما لم تتغير النظرة اليها وما لم تنل حظها الذي يعكس قيمتها وحجمها وبالطبيعة الحال يغير اهل الجهة نظرتهم للاشياء وعلاقاتهم فيما بعضهم وهذا مهم جدا.

محمد شقرون (ناشط مدني)
حتى يصبح هذا المشروع الحلم ذا قيمة وجدوى لابد من توفر عدة اشياء اخرى تسبقه لان انجاز هكذا مشروع وترك المدينة على وضعها لن يزيد الأمر الا تعقيدا وعليه لابد من تغيير المثال المروري للمدينة ودعمها بجسور ومحولات على مستوى المفترقات الكبرى.

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المهديــــــة.. هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر أوّل قرار لها ضدّ الوالي
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة مساء الخميس أولى قرارتها
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القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله
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قريبا قنطرة جديدة بمواصفات عصرية .. بنزرت تتنفّس...
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تحوّل الجسر الحالي لمدينة بنزرت الذي تم إنجازه في مطلع الثمانينات بالقرن الماضى إلى عائق تنموي فبعد سنوات...
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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