صوت الشارع .. ما رأيك في مشروع الجسر البديل ؟

حبيب المنزلي (خبير عقاري)

بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للمدينة يمكن أن يكون انقلابا كاملا لويتم حسن التخطيط للإمتداد العمراني الذي سيرافق هذه المنشأة... ويستمدّ الإرتباط بالموانئ والمنشآت الصناعية ببنزرت ومنزل بورقيبة.

محمد أمين بن سعيد (مهندس)

اعتقد ان المنشأة الجديدة ستسهل الدخول الى بنزرت الجنوبية والى المدينة وسترفع الحصار عنها خاصة انها من الجانب الشمال والشرقي والجنوبي محاطة بالغابات اوالمناطق العسكرية والبحار وسيقل عبور السيارات وسط المدينة.

عصام بن صابر (مراقب بشركة النقل)

وحده الجسر لن يغير شيئا في الجهة ما لم تتغير النظرة اليها وما لم تنل حظها الذي يعكس قيمتها وحجمها وبالطبيعة الحال يغير اهل الجهة نظرتهم للاشياء وعلاقاتهم فيما بعضهم وهذا مهم جدا.

محمد شقرون (ناشط مدني)

حتى يصبح هذا المشروع الحلم ذا قيمة وجدوى لابد من توفر عدة اشياء اخرى تسبقه لان انجاز هكذا مشروع وترك المدينة على وضعها لن يزيد الأمر الا تعقيدا وعليه لابد من تغيير المثال المروري للمدينة ودعمها بجسور ومحولات على مستوى المفترقات الكبرى.