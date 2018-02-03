قريبا قنطرة جديدة بمواصفات عصرية .. بنزرت تتنفّس...

تحوّل الجسر الحالي لمدينة بنزرت الذي تم إنجازه في مطلع الثمانينات بالقرن الماضى إلى عائق تنموي فبعد سنوات من المطالبة بتغييره والانتظار بدأ مشروع انجاز الجسر البديل يرى النور في مرحلته الاولى.

مكتب بنزرت (الشروق)

فقد تم صباح الخميس الماضي التوقيع على اتفاقية تمويل القسط الاخير من البنك الإفريقي للتنمية بين البنك ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بقيمة 122 مليون أورو361 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في إنجاز مشروع جسر بنزرت وامضى الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الاستثمار و التعاون الدولي زياد العذاري وعن البنك الافريقي محمد العزيزي مدير المكتب الاقليمي للبنك وذلك بحضور وزير التجهيز والإسكان، محمد الصالح العرفاوي.

وأكد السيد محمد العزيزي أن هذا التمويل يؤكد التزام البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة دعم تونس ومساعدتها في إنجاز مشاريعها التنموية.

وينتظر أن يتم تعليق واشهار في مقر الولاية ومعتمدية بنزرت الجنوبية والبلدية قائمات العقارات بالاسماء والقيمة التي احصتها لجنة الاقتناء والتحديد لفائدة المشاريع العمومية الخاصة بالجزء الثاني لمسار جسر بنزرت الجديد والرابط بين منطقة البحيرة ومنطقة بئر مسيوغة من معتمدية بنزرت الجنوبية بعد ان تم في فترة سابقة نشر القائمات الخاصة بالجزء الاول لمسار الحسر الرابط بين جرزونة مفترق الطريق السيارة وبئر مسيوغة . مع الاشارة أن تعليق القائمات سيتم وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية لمدة شهرين قبل المرور لاجراءات الانتزاع وغيرها وسيجري التنسيق مع المصالح المعنية وفق بلاغ مكتب الإعلام بولاية بنزرت الانطلاق في ابرام العقود الخاصة مع المواطنين الموافقين على القيمة المالية التي تم عرضها عليهم من قبل الدولة وكانت وضعية عقاراتهم واضحة من الناحية القانونية وتحرير حوزتها لفائدة الدولة والتي كانت لجنة الاقتناء والتحديد لفائدة المشاريع العمومية حددتها ضمن الجزء الاول للمسار الرابط بين الطريق السيارة وبحيرة بنزرت وعددهم في حدود 266 فردا. محييا في هذا الشان كل الهياكل المعاضدة للملف من المصالح الادارية المركزية والجهوية جميعا وبقية الاطراف دون استثناء . وينتظر أن يساهم الجسر الجديد الذي يتوقع أن تنتهي اشغاله في موفى 2021 في دفع عجلة التنمية ببنزرت وتسهيل إقبال المستثمرين عليها بتسهيل حركة المرور والعبور منها واليها إضافة لربطها بمشروع الغاز الطبيعي الجاري تنفيذه ويعزز كذلك ربطها مع باقي الأقطاب الاقتصادية بالجمهورية إضافة لمشروع تطهير بحيرة بنزرت الذي يجري الاستعداد للانطلاق في تنفيذه بتمويل من البنك الأوروبي

تكاليف المشروع

في ما يتعلق بالقيمة الجملية للمشروع يقدر ان تبلغ قرابة 750 مليون دينار ينتظر ان يتم توفيرها في إطار التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية بمساهمة تقدر بـ 122 مليون أورووكذلك البنك الأوروبي للاستثمار الذي أمضى اتفاقية مساهمته وتبلغ 123 مليون أورو في نوفمبر 2016 هذا بالإضافة إلى مساهمة ميزانية الدولة التونسية بما قيمته 95 مليون دينار.

وفي انتظار استكمال هذه المشاريع الكبرى التي أقرتها الدولة لفائدة بنزرت يأمل الجميع أن تتغير أكثر العقلية بالجهة وأن يبادر الشباب لبعث مشاريع خاصة وأن يساهموا في تغيير واقع جهتهم وأن تتحول بنزرت الكبرى إلى القاطرة التي تجر قطار التنمية ببقية معتمديات الولاية فتقفز عاصمة الشمال التونسي إلى المرتبة التي تستحقها والتي تعكس إمكانياتها الطبيعية وقدراتها الاقتصادية .

4 مشاريع ستغير وجه الجهة

اضافة لمشروع الوصلة الثابتة ينتظر ان تشهد بنزرت ثلاثة مشاريع كبرى اخرى منها ما انطلق انجازه على غرار ربط الجهة بالغاز الطبيعي انطلاقا من أوتيك نحو منزل بورقيبة و بنزرت بميزانية تقدر بحوالي 83مليون دينار ومعلوم ان الغاز الطبيعي أصبح شرطا أساسيا في جلب المستثمرين نحو الجهات الداخلية اضافة لهذا انطلقت التحضيرات اللوجستيكية لمشروع تطهير بحيرة بنزرت وهو المشروع المدعوم من البنك الاوروبي بميزانية تقدر بحوالي 220 مليون دينار و مشروع مارينا بنزرت الجاري تنفيذه اضافة الى مشاريع في بقية المعتمديات ومنها حماية الشريط الساحلي برفراف و الجامعة الامريكية باوتيك باقة من المشاريع التي أعلنت الحكومة عليها تأتي تتمة لمشروع الجسر الذي شكل المطلب الرئيسي لاهالي بنزرت و الكرة الان في ملعب أهالي الجهة للحرص اولا على استكمال هذه المشاريع في وقتها و لحسن استغلالها و استثمارها بِمَا يضاعف مردوديتها

بنزرت تتوسع نحو الغرب

بالاطلاع على موقع بنزرت الجغرافي و اتجاه الوصلة الثابتة يمكن ملاحظة ان بنزرت تتجه للتوسع في اتجاه الغرب باعتبار ان الثلاثة اتجاهات الاخرى محاطة جغرافيا اما بالبحر او الغابة و عليه ينتظر ان ينتقل مركز المدينة الاقتصادي الى الجهة الغربية في اتجاه منزل بورقيبة و المصيدة و هي المناطق التي مازالت جل أراضيها شاغرة ماعدا الاراضي العسكرية المنتشرة بجهة سيدي احمد و المصيدة و يتوقع خبراء العقارات ان أسعار الاراضي في تلك المناطق سيشهد ارتفاعا في قادم الأشهر يذكر ان سعر المتر المربع حاليا بجهة بني نافع في حدود ال 150دينارا و في المصيدة يتراوح بين ال150 و ال200 يبقى العائق الوحيد هو اما رجوع ملكية عدد من الاراضي الى وزارة الدفاع او تواجدها امام مناطق عسكرية كالثكنات او الصبغة الفلاحية لعدد منها وهو الامر الممكن تغييره ضمن مشاريع وزارة التجهيز

والي بنزرت

مدّة الاشغال 3 سنوات ابتداء من 2018

اكد والي بنزرت محمد قويدر في تصريح للشروق ان مسار الجسر اوالوصلة الثابتة في سيمتد على مسافة 9 كلمتر تنطلق من محول خروج الطريق السيارة يمر بين جرزونة ومنزل عبد الرحمان يعبر القنال ليتواصل الى اسمنت بنزرت طريق بشاطر طول الوصلة الثابتة 9كلم ونصف بما فيها جسر طوله 2 كلمتر وارتفاعه 66 مترا على سطح الماء كل الملفات الخاصة بالانجاز واوضح ان ملفات طلب العروض جاهزة بالادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز وافادنا انه تم احداث وحدة انجاز مشروع صلب وزارة التجهيز وعلى المستوى الجهوي قال من جهتنا فيما يتعلق بالتصفية العقارية بلغنا مرحلة اعداد عقود انتقال الملكية لمن توصلنا معهم الى حلول بخصوص الاراضي وهذه اصعب مرحلة في المشروع ولحد الان ليست لنا اشكاليات كبيرة تقريبا 80 بالمائة تم فضها وختم والي بنزرت بالقول ان انطلاق الاشغال سيكون في نهاية 2018 ومدة الاشغال ستستمر على امتداد ثلاث سنوات.

مراد الدلاجي