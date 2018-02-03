القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية

التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله الساري والذي أكد أن الحركة جاهزة للانتخابات البلدية وأنها معنية بكل دوائر ولاية القصرين وعددها 19 دائرة مضيفا أن القائمات جاهزة، 50 % منها مستقلون و50 % منتمون للحركة وأن نسبة مشاركة المرأة بلغت قرابة 35 % مؤكدا على ايلاء الأهمية للشباب الذي بلغت نسبة مشاركته في القائمات قرابة 35 % أيضا. وأوضح الساري أن الحركة لا تعنيها فقط الانتخابات بل تسعى إلى الظفر برئاسة البلديات نظرا للبرامج والرؤى التي تحملها. وقد أبلغت الجهات الأمنية- كما هو معلوم - ثلاث نواب من القصرين بأنهم مهددون بالاغتيال وهم وليد البناني عن حركة النهضة وأيمن العلوي عن الجبهة الشعبية وكمال الحمزاوي عن نداء تونس، وفي الإطار اعتبر الواثق بالله أن تهديد نواب الجهة بالاغتيال هو محاولة لإرباك واستهداف القصرين وإدخالها في دوامة من العنف التي من شأنها أن تعرقل عمليات الاستثمار خاصة وأن النواب هم رموز القصرين بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية.

محمد صلاح حقي