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يوم السبت 03 فيفري 2018
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القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية
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شروق الجهات
القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله الساري والذي أكد أن الحركة جاهزة للانتخابات البلدية وأنها معنية بكل دوائر ولاية القصرين وعددها 19 دائرة مضيفا أن القائمات جاهزة، 50 % منها مستقلون و50 % منتمون للحركة وأن نسبة مشاركة المرأة بلغت قرابة 35 % مؤكدا على ايلاء الأهمية للشباب الذي بلغت نسبة مشاركته في القائمات قرابة 35 % أيضا. وأوضح الساري أن الحركة لا تعنيها فقط الانتخابات بل تسعى إلى الظفر برئاسة البلديات نظرا للبرامج والرؤى التي تحملها. وقد أبلغت الجهات الأمنية- كما هو معلوم - ثلاث نواب من القصرين بأنهم مهددون بالاغتيال وهم وليد البناني عن حركة النهضة وأيمن العلوي عن الجبهة الشعبية وكمال الحمزاوي عن نداء تونس، وفي الإطار اعتبر الواثق بالله أن تهديد نواب الجهة بالاغتيال هو محاولة لإرباك واستهداف القصرين وإدخالها في دوامة من العنف التي من شأنها أن تعرقل عمليات الاستثمار خاصة وأن النواب هم رموز القصرين بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية.

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شروق الجهات
القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله الساري والذي أكد أن الحركة جاهزة للانتخابات البلدية وأنها معنية بكل دوائر ولاية القصرين وعددها 19 دائرة مضيفا أن القائمات جاهزة، 50 % منها مستقلون و50 % منتمون للحركة وأن نسبة مشاركة المرأة بلغت قرابة 35 % مؤكدا على ايلاء الأهمية للشباب الذي بلغت نسبة مشاركته في القائمات قرابة 35 % أيضا. وأوضح الساري أن الحركة لا تعنيها فقط الانتخابات بل تسعى إلى الظفر برئاسة البلديات نظرا للبرامج والرؤى التي تحملها. وقد أبلغت الجهات الأمنية- كما هو معلوم - ثلاث نواب من القصرين بأنهم مهددون بالاغتيال وهم وليد البناني عن حركة النهضة وأيمن العلوي عن الجبهة الشعبية وكمال الحمزاوي عن نداء تونس، وفي الإطار اعتبر الواثق بالله أن تهديد نواب الجهة بالاغتيال هو محاولة لإرباك واستهداف القصرين وإدخالها في دوامة من العنف التي من شأنها أن تعرقل عمليات الاستثمار خاصة وأن النواب هم رموز القصرين بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية.

محمد صلاح حقي
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المهديــــــة.. هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر أوّل قرار لها ضدّ الوالي
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله
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سفيان الأسود
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