القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية

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التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله الساري والذي أكد أن الحركة جاهزة للانتخابات البلدية وأنها معنية بكل دوائر ولاية القصرين وعددها 19 دائرة مضيفا أن القائمات جاهزة، 50 % منها مستقلون و50 % منتمون للحركة وأن نسبة مشاركة المرأة بلغت قرابة 35 % مؤكدا على ايلاء الأهمية للشباب الذي بلغت نسبة مشاركته في القائمات قرابة 35 % أيضا. وأوضح الساري أن الحركة لا تعنيها فقط الانتخابات بل تسعى إلى الظفر برئاسة البلديات نظرا للبرامج والرؤى التي تحملها. وقد أبلغت الجهات الأمنية- كما هو معلوم - ثلاث نواب من القصرين بأنهم مهددون بالاغتيال وهم وليد البناني عن حركة النهضة وأيمن العلوي عن الجبهة الشعبية وكمال الحمزاوي عن نداء تونس، وفي الإطار اعتبر الواثق بالله أن تهديد نواب الجهة بالاغتيال هو محاولة لإرباك واستهداف القصرين وإدخالها في دوامة من العنف التي من شأنها أن تعرقل عمليات الاستثمار خاصة وأن النواب هم رموز القصرين بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله الساري والذي أكد أن الحركة جاهزة للانتخابات البلدية وأنها معنية بكل دوائر ولاية القصرين وعددها 19 دائرة مضيفا أن القائمات جاهزة، 50 % منها مستقلون و50 % منتمون للحركة وأن نسبة مشاركة المرأة بلغت قرابة 35 % مؤكدا على ايلاء الأهمية للشباب الذي بلغت نسبة مشاركته في القائمات قرابة 35 % أيضا. وأوضح الساري أن الحركة لا تعنيها فقط الانتخابات بل تسعى إلى الظفر برئاسة البلديات نظرا للبرامج والرؤى التي تحملها. وقد أبلغت الجهات الأمنية- كما هو معلوم - ثلاث نواب من القصرين بأنهم مهددون بالاغتيال وهم وليد البناني عن حركة النهضة وأيمن العلوي عن الجبهة الشعبية وكمال الحمزاوي عن نداء تونس، وفي الإطار اعتبر الواثق بالله أن تهديد نواب الجهة بالاغتيال هو محاولة لإرباك واستهداف القصرين وإدخالها في دوامة من العنف التي من شأنها أن تعرقل عمليات الاستثمار خاصة وأن النواب هم رموز القصرين بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018