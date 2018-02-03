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يوم السبت 03 فيفري 2018
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المهديــــــة.. هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر أوّل قرار لها ضدّ الوالي
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شروق الجهات
المهديــــــة.. هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر أوّل قرار لها ضدّ الوالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة مساء الخميس أولى قرارتها ضد والي المهدية الذي رفض تمكينها من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011 .
وقد أصدرت الهيئة بعد التحقيق في القضية  قرارها عدد1 القاضي بقبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدّعية من نسخة من المحضر المطلوب، وتمكينها من قائمة المستفيدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011، وذلك في إطار تجسيم مبدإ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي

أنور
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شروق الجهات
المهديــــــة.. هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر أوّل قرار لها ضدّ الوالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة مساء الخميس أولى قرارتها ضد والي المهدية الذي رفض تمكينها من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011 .
وقد أصدرت الهيئة بعد التحقيق في القضية  قرارها عدد1 القاضي بقبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدّعية من نسخة من المحضر المطلوب، وتمكينها من قائمة المستفيدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011، وذلك في إطار تجسيم مبدإ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي

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