صفاقس.. النساء صاحبات الأعمال يقتحمن عالم الصالونات .. 70 عارضة ومنتديات علمية واقتصادية خدمة للمرأة المنتجة

في بادرة تحسب للغرفة الجهوية بصفاقس للنساء صاحبات المؤسسات، ينتظم بصفاقس صالون النساء صاحبات المؤسسات من13 الى 18 فيفري 2018 بفضاء ميامي بطريق سيدي منصور.

(الشروق) - مكتب صفاقس

الصالون يتضمن أجنحة للعرض بمشاركة 70 عارضة من كل ولايات البلاد تقريبا لتقديم منتوجاتهن في اختصاصات متنوعة ومتعددة بهدف تسويقها والتعريف بها لتشجيع النساء صاحبات الأعمال والحرفيات وغيرهن .

كما يتضمن الصالون منتديات علمية واقتصادية بهدف إثراء المخزون المعرفي لصاحبات الأعمال في إدارة شؤون مؤسساتهن ومساعدتهن على الارتقاء بمردودية تلك الشركات خدمة للتنمية الاقتصادية .

الندوات العلمية تتضمن محاور»التجارة الاكترونية» و»تنمية المبيعات (التسويق)» و»آليات وقواعد التواصل في الشأن المهني (ادارة الاجتماعات واللقاءات والمفاوضات)، في حين تتضمن المنتديات الاقتصادية محاور التمويل التي يوفرها البنك الدولي للانشاء والتعمير خصيصا للنساء صاحبات الاعمال ، مع محور الطاقات المتجددة ودورها في تحسين مردودية المؤسسات الاقتصادية الى جانب محور التصدير وما يختزنه التشريع التونسي من فرص وامتيازات للمصدرين.

ومن أبرز فقرات الصالون حسب رئيسة الغرفة السيدة ليلى بن صالح عبيد ، لقاءات دعم الشراكة مع المؤسسات التي تديرها المراة من خلال لقاءات ثنائية مع المستثمرين اوالفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالأمر.

بقي ان نشير إلى أن الصالون سيحظى بإشراف رفيع المستوى مع حضور أجنبي مما يمهد لتحويله إلى صالون دولي في مناسبات لاحقة .





راشد شعور