صفاقس.. النساء صاحبات الأعمال يقتحمن عالم الصالونات .. 70 عارضة ومنتديات علمية واقتصادية خدمة للمرأة المنتجة

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في بادرة تحسب للغرفة الجهوية بصفاقس للنساء صاحبات المؤسسات، ينتظم بصفاقس صالون النساء صاحبات المؤسسات من13 الى 18 فيفري 2018 بفضاء ميامي بطريق سيدي منصور.
(الشروق) - مكتب صفاقس
الصالون يتضمن أجنحة للعرض بمشاركة 70 عارضة من كل ولايات البلاد تقريبا لتقديم منتوجاتهن في اختصاصات متنوعة ومتعددة بهدف تسويقها والتعريف بها لتشجيع النساء صاحبات الأعمال والحرفيات وغيرهن .
كما يتضمن الصالون منتديات علمية واقتصادية بهدف إثراء المخزون المعرفي لصاحبات الأعمال في إدارة شؤون مؤسساتهن ومساعدتهن على الارتقاء بمردودية تلك الشركات خدمة للتنمية الاقتصادية .
الندوات العلمية تتضمن محاور»التجارة الاكترونية» و»تنمية المبيعات (التسويق)» و»آليات وقواعد التواصل في الشأن المهني (ادارة الاجتماعات واللقاءات والمفاوضات)، في حين تتضمن المنتديات الاقتصادية محاور التمويل التي يوفرها البنك الدولي للانشاء والتعمير خصيصا للنساء صاحبات الاعمال ، مع محور الطاقات المتجددة ودورها في تحسين مردودية المؤسسات الاقتصادية الى جانب محور التصدير وما يختزنه التشريع التونسي من فرص وامتيازات للمصدرين.
ومن أبرز فقرات الصالون حسب رئيسة الغرفة السيدة ليلى بن صالح عبيد ، لقاءات دعم الشراكة مع المؤسسات التي تديرها المراة من خلال لقاءات ثنائية مع المستثمرين اوالفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالأمر.
بقي ان نشير إلى أن الصالون سيحظى بإشراف رفيع المستوى مع حضور أجنبي مما يمهد لتحويله إلى صالون دولي في مناسبات لاحقة .
في بادرة تحسب للغرفة الجهوية بصفاقس للنساء صاحبات المؤسسات، ينتظم بصفاقس صالون النساء صاحبات المؤسسات من13 الى 18 فيفري 2018 بفضاء ميامي بطريق سيدي منصور.
(الشروق) - مكتب صفاقس
الصالون يتضمن أجنحة للعرض بمشاركة 70 عارضة من كل ولايات البلاد تقريبا لتقديم منتوجاتهن في اختصاصات متنوعة ومتعددة بهدف تسويقها والتعريف بها لتشجيع النساء صاحبات الأعمال والحرفيات وغيرهن .
كما يتضمن الصالون منتديات علمية واقتصادية بهدف إثراء المخزون المعرفي لصاحبات الأعمال في إدارة شؤون مؤسساتهن ومساعدتهن على الارتقاء بمردودية تلك الشركات خدمة للتنمية الاقتصادية .
الندوات العلمية تتضمن محاور»التجارة الاكترونية» و»تنمية المبيعات (التسويق)» و»آليات وقواعد التواصل في الشأن المهني (ادارة الاجتماعات واللقاءات والمفاوضات)، في حين تتضمن المنتديات الاقتصادية محاور التمويل التي يوفرها البنك الدولي للانشاء والتعمير خصيصا للنساء صاحبات الاعمال ، مع محور الطاقات المتجددة ودورها في تحسين مردودية المؤسسات الاقتصادية الى جانب محور التصدير وما يختزنه التشريع التونسي من فرص وامتيازات للمصدرين.
ومن أبرز فقرات الصالون حسب رئيسة الغرفة السيدة ليلى بن صالح عبيد ، لقاءات دعم الشراكة مع المؤسسات التي تديرها المراة من خلال لقاءات ثنائية مع المستثمرين اوالفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالأمر.
بقي ان نشير إلى أن الصالون سيحظى بإشراف رفيع المستوى مع حضور أجنبي مما يمهد لتحويله إلى صالون دولي في مناسبات لاحقة .
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018