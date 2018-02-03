حجز ألف ساعة يدوية قيمتها 125 مليونا

مكتب نابل (الشروق)

قامت كل من المصالح التابعة للإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة للحرس الديواني بالتنسيق والتعاون مع فصيل الحرس الديواني بنابل بحجز ألف ساعة يدوية تقدر قيمتها المادية بحوالي 125 ألف دينار بأحد محلات بيع المصوغ بنابل وفق ما أكده إطار ديواني لـ"الشروق" .





فاطمة بن عثمان