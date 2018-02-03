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20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
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20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
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حجز ألف ساعة يدوية قيمتها 125 مليونا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018
مكتب نابل (الشروق)
قامت كل من المصالح التابعة للإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة للحرس الديواني بالتنسيق والتعاون مع فصيل الحرس الديواني بنابل بحجز ألف ساعة يدوية تقدر قيمتها المادية بحوالي 125 ألف دينار بأحد محلات بيع المصوغ بنابل وفق ما أكده إطار ديواني لـ"الشروق" .
فاطمة بن عثمان
ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018 السّاعة 21:09
تمّ اليوم السبت 3 فيفري 2018 إيقاف الفنانة أساور بن محمد ووالدتها بمركز الأمن ببوشوشة.المزيد >>
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حجز ألف ساعة يدوية قيمتها 125 مليونا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018
مكتب نابل (الشروق)
قامت كل من المصالح التابعة للإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة للحرس الديواني بالتنسيق والتعاون مع فصيل الحرس الديواني بنابل بحجز ألف ساعة يدوية تقدر قيمتها المادية بحوالي 125 ألف دينار بأحد محلات بيع المصوغ بنابل وفق ما أكده إطار ديواني لـ"الشروق" .
فاطمة بن عثمان
ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018 السّاعة 21:09
تمّ اليوم السبت 3 فيفري 2018 إيقاف الفنانة أساور بن محمد ووالدتها بمركز الأمن ببوشوشة.المزيد >>
في قضية الصوتيتال .. عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيةالمزيد >>
حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية...المزيد >>
صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...المزيد >>
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018
سفيان الأسودنقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...المزيد >>
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