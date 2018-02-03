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يوم السبت 03 فيفري 2018
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حجز ألف ساعة يدوية قيمتها 125 مليونا
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القضائي
حجز ألف ساعة يدوية قيمتها 125 مليونا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب نابل (الشروق)
قامت كل من المصالح التابعة للإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة للحرس الديواني بالتنسيق والتعاون مع فصيل الحرس الديواني بنابل بحجز ألف ساعة يدوية تقدر قيمتها المادية بحوالي 125 ألف دينار بأحد محلات بيع المصوغ بنابل وفق ما أكده إطار ديواني لـ"الشروق" .

فاطمة بن عثمان
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القضائي
حجز ألف ساعة يدوية قيمتها 125 مليونا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب نابل (الشروق)
قامت كل من المصالح التابعة للإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة للحرس الديواني بالتنسيق والتعاون مع فصيل الحرس الديواني بنابل بحجز ألف ساعة يدوية تقدر قيمتها المادية بحوالي 125 ألف دينار بأحد محلات بيع المصوغ بنابل وفق ما أكده إطار ديواني لـ"الشروق" .

فاطمة بن عثمان
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قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية
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حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية...
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صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
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