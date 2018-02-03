مطاردة سيارة تحمل سجائر مهربة

مكتب نابل (الشروق)

قامت دورية تابعة للحرس الديواني بنابل مساء الأربعاء بمطاردة سيارة لم تمتثل لإشارة الدورية. وتواصلت المطاردة من البسباسية الى غاية بئر بورقبة على مستوى الطريق الوطنية عدد 1 حيث توقف سائق السيارة بعد اصطدامه بسيارة أخرى وبالتحري مع السائق تبين أنه في حالة سكر. وبتفتيش الوسيلة تم العثور على قرابة ألف علبة سجائر قدرت قيمتها بـ1800دينار فتم حجز البضاعة المهربة والسيارة وتحرير محضر في الغرض.