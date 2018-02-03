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يوم السبت 03 فيفري 2018
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القضائي
تازركة..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب نابل (الشروق)
توفي كهل عمره 48 سنة أصيل الميدة و يعمل بإحدى الضيعات بتازركة إثر إصابته بداء الكلب. وكان الضحية تعرض يوم 25جانفي الى عضة كلب مصاب بالداء الا أنه لم يعلم بالحادثة رغم موت الكلب بعد أسبوع. ولم يتلق العلاج اللازم. وفي الأيام الأخيرة تعكرت صحته. فتم نقله الى إحدى المصحات بقربة الا أنه فارق الحياة يوم الاثنين الماضي. وهي أول حالة وفاة تسجل بولاية نابل منذ 10جوان 2014 بالحمامات حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق لـ«الشروق».
وقال إن حالات الكلب الحيواني، ارتفعت منذ سنة 2011 من 0حالة الى 79حالة سنة 2016 وبلغت جملة الحالات 248حالة كلب حيواني منها حالة وحيدة سنة 2012 و7حالات سنة 2013و31سنة 2014و62 في 2015و60 سنة 2017 وقد أسفرت عن وفاة 4أشخاص اثنان سنة 2014وثالث سنة 2016وحالة أخيرة يوم 29جانفي الماضي وعلل المدير الجهوى ارتفاع حالات الكلب بتردي الوضع البيئي وكثرة الكلاب السائبة مؤكدا أن الجهود متواصلة للوقاية والتثقيف الصحي ومقاومة الكلاب السائبة.

خالد الهرقام
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القضائي
تازركة..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب نابل (الشروق)
توفي كهل عمره 48 سنة أصيل الميدة و يعمل بإحدى الضيعات بتازركة إثر إصابته بداء الكلب. وكان الضحية تعرض يوم 25جانفي الى عضة كلب مصاب بالداء الا أنه لم يعلم بالحادثة رغم موت الكلب بعد أسبوع. ولم يتلق العلاج اللازم. وفي الأيام الأخيرة تعكرت صحته. فتم نقله الى إحدى المصحات بقربة الا أنه فارق الحياة يوم الاثنين الماضي. وهي أول حالة وفاة تسجل بولاية نابل منذ 10جوان 2014 بالحمامات حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق لـ«الشروق».
وقال إن حالات الكلب الحيواني، ارتفعت منذ سنة 2011 من 0حالة الى 79حالة سنة 2016 وبلغت جملة الحالات 248حالة كلب حيواني منها حالة وحيدة سنة 2012 و7حالات سنة 2013و31سنة 2014و62 في 2015و60 سنة 2017 وقد أسفرت عن وفاة 4أشخاص اثنان سنة 2014وثالث سنة 2016وحالة أخيرة يوم 29جانفي الماضي وعلل المدير الجهوى ارتفاع حالات الكلب بتردي الوضع البيئي وكثرة الكلاب السائبة مؤكدا أن الجهود متواصلة للوقاية والتثقيف الصحي ومقاومة الكلاب السائبة.

خالد الهرقام
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أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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