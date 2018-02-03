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مكتب نابل (الشروق)
توفي كهل عمره 48 سنة أصيل الميدة و يعمل بإحدى الضيعات بتازركة إثر إصابته بداء الكلب. وكان الضحية تعرض يوم 25جانفي الى عضة كلب مصاب بالداء الا أنه لم يعلم بالحادثة رغم موت الكلب بعد أسبوع. ولم يتلق العلاج اللازم. وفي الأيام الأخيرة تعكرت صحته. فتم نقله الى إحدى المصحات بقربة الا أنه فارق الحياة يوم الاثنين الماضي. وهي أول حالة وفاة تسجل بولاية نابل منذ 10جوان 2014 بالحمامات حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق لـ«الشروق».
وقال إن حالات الكلب الحيواني، ارتفعت منذ سنة 2011 من 0حالة الى 79حالة سنة 2016 وبلغت جملة الحالات 248حالة كلب حيواني منها حالة وحيدة سنة 2012 و7حالات سنة 2013و31سنة 2014و62 في 2015و60 سنة 2017 وقد أسفرت عن وفاة 4أشخاص اثنان سنة 2014وثالث سنة 2016وحالة أخيرة يوم 29جانفي الماضي وعلل المدير الجهوى ارتفاع حالات الكلب بتردي الوضع البيئي وكثرة الكلاب السائبة مؤكدا أن الجهود متواصلة للوقاية والتثقيف الصحي ومقاومة الكلاب السائبة.
مكتب نابل (الشروق)
توفي كهل عمره 48 سنة أصيل الميدة و يعمل بإحدى الضيعات بتازركة إثر إصابته بداء الكلب. وكان الضحية تعرض يوم 25جانفي الى عضة كلب مصاب بالداء الا أنه لم يعلم بالحادثة رغم موت الكلب بعد أسبوع. ولم يتلق العلاج اللازم. وفي الأيام الأخيرة تعكرت صحته. فتم نقله الى إحدى المصحات بقربة الا أنه فارق الحياة يوم الاثنين الماضي. وهي أول حالة وفاة تسجل بولاية نابل منذ 10جوان 2014 بالحمامات حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق لـ«الشروق».
وقال إن حالات الكلب الحيواني، ارتفعت منذ سنة 2011 من 0حالة الى 79حالة سنة 2016 وبلغت جملة الحالات 248حالة كلب حيواني منها حالة وحيدة سنة 2012 و7حالات سنة 2013و31سنة 2014و62 في 2015و60 سنة 2017 وقد أسفرت عن وفاة 4أشخاص اثنان سنة 2014وثالث سنة 2016وحالة أخيرة يوم 29جانفي الماضي وعلل المدير الجهوى ارتفاع حالات الكلب بتردي الوضع البيئي وكثرة الكلاب السائبة مؤكدا أن الجهود متواصلة للوقاية والتثقيف الصحي ومقاومة الكلاب السائبة.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018