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يوم السبت 03 فيفري 2018
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طبرقة.. سيارة تدهس ابن الـ 17 ربيعا
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القضائي
طبرقة.. سيارة تدهس ابن الـ 17 ربيعا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

طبرقة ـ الشروق :
جد في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة 01 و02 فيفري 2018 حادث مرور على مستوى منطقة السلايمية بالطريق الرابطة بين المنطقة ومدينة طبرقة مما سبب أضرارا جسدية كبيرة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما بعد أن صدمته سيارة.
وتتمثل صورة الحادث في صدم سيارة عائلية شابا كان يتنقل على متن دراجته النارية. وهو ما سبب له كسورا وجروحا استوجبت تدخل الحماية المدنية ونقله نحو المستشفى الجهوي بطبرقة ومنه الى المستشفى الجهوي بجندوبة حيث يقيم بحالة حرجة بقسم العناية الطبية المركزة بسبب ما لحقه من كسور برجليه أحدهما كسر مضاعف وكسر بالكتف إضافة الى جرح عميق بالرأس وكدمات بالوجه والرأس.
وخضع الشاب الى الجراحة لإيقاف النزيف. وسيخضع في مرحلة موالية الى جراحة ثانية لتثبيت عظام الساق اليمنى بالمسامير الطبية في الوقت الذي أكد فيه مصدر طبي أن حالته تسير نحو الاستقرار.
ونتج عن الحادث كذلك إصابة سائق السيارة ومرافقه بجروح خفيفة.و تم إسعافهما بالمستشفى الجهوي بطبرقة.

عبد الكريم السلطاني
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القضائي
طبرقة.. سيارة تدهس ابن الـ 17 ربيعا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

طبرقة ـ الشروق :
جد في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة 01 و02 فيفري 2018 حادث مرور على مستوى منطقة السلايمية بالطريق الرابطة بين المنطقة ومدينة طبرقة مما سبب أضرارا جسدية كبيرة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما بعد أن صدمته سيارة.
وتتمثل صورة الحادث في صدم سيارة عائلية شابا كان يتنقل على متن دراجته النارية. وهو ما سبب له كسورا وجروحا استوجبت تدخل الحماية المدنية ونقله نحو المستشفى الجهوي بطبرقة ومنه الى المستشفى الجهوي بجندوبة حيث يقيم بحالة حرجة بقسم العناية الطبية المركزة بسبب ما لحقه من كسور برجليه أحدهما كسر مضاعف وكسر بالكتف إضافة الى جرح عميق بالرأس وكدمات بالوجه والرأس.
وخضع الشاب الى الجراحة لإيقاف النزيف. وسيخضع في مرحلة موالية الى جراحة ثانية لتثبيت عظام الساق اليمنى بالمسامير الطبية في الوقت الذي أكد فيه مصدر طبي أن حالته تسير نحو الاستقرار.
ونتج عن الحادث كذلك إصابة سائق السيارة ومرافقه بجروح خفيفة.و تم إسعافهما بالمستشفى الجهوي بطبرقة.

عبد الكريم السلطاني
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حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
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