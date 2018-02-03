طبرقة.. سيارة تدهس ابن الـ 17 ربيعا

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طبرقة ـ الشروق :
جد في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة 01 و02 فيفري 2018 حادث مرور على مستوى منطقة السلايمية بالطريق الرابطة بين المنطقة ومدينة طبرقة مما سبب أضرارا جسدية كبيرة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما بعد أن صدمته سيارة.
وتتمثل صورة الحادث في صدم سيارة عائلية شابا كان يتنقل على متن دراجته النارية. وهو ما سبب له كسورا وجروحا استوجبت تدخل الحماية المدنية ونقله نحو المستشفى الجهوي بطبرقة ومنه الى المستشفى الجهوي بجندوبة حيث يقيم بحالة حرجة بقسم العناية الطبية المركزة بسبب ما لحقه من كسور برجليه أحدهما كسر مضاعف وكسر بالكتف إضافة الى جرح عميق بالرأس وكدمات بالوجه والرأس.
وخضع الشاب الى الجراحة لإيقاف النزيف. وسيخضع في مرحلة موالية الى جراحة ثانية لتثبيت عظام الساق اليمنى بالمسامير الطبية في الوقت الذي أكد فيه مصدر طبي أن حالته تسير نحو الاستقرار.
ونتج عن الحادث كذلك إصابة سائق السيارة ومرافقه بجروح خفيفة.و تم إسعافهما بالمستشفى الجهوي بطبرقة.
طبرقة ـ الشروق :
جد في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة 01 و02 فيفري 2018 حادث مرور على مستوى منطقة السلايمية بالطريق الرابطة بين المنطقة ومدينة طبرقة مما سبب أضرارا جسدية كبيرة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما بعد أن صدمته سيارة.
وتتمثل صورة الحادث في صدم سيارة عائلية شابا كان يتنقل على متن دراجته النارية. وهو ما سبب له كسورا وجروحا استوجبت تدخل الحماية المدنية ونقله نحو المستشفى الجهوي بطبرقة ومنه الى المستشفى الجهوي بجندوبة حيث يقيم بحالة حرجة بقسم العناية الطبية المركزة بسبب ما لحقه من كسور برجليه أحدهما كسر مضاعف وكسر بالكتف إضافة الى جرح عميق بالرأس وكدمات بالوجه والرأس.
وخضع الشاب الى الجراحة لإيقاف النزيف. وسيخضع في مرحلة موالية الى جراحة ثانية لتثبيت عظام الساق اليمنى بالمسامير الطبية في الوقت الذي أكد فيه مصدر طبي أن حالته تسير نحو الاستقرار.
ونتج عن الحادث كذلك إصابة سائق السيارة ومرافقه بجروح خفيفة.و تم إسعافهما بالمستشفى الجهوي بطبرقة.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018