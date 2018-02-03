الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
غارالدماء .. حجز محركات مسروقة بقيمة 72 ألف دينار
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
القضائي
غارالدماء .. حجز محركات مسروقة بقيمة 72 ألف دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

غار الدماء ـ الشروق :
تمكنت أمس الأول وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة وبعد مراجعة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ومداهمة منزل بمدينة غار الدماء على ملك شاب يبلغ من العمر 30 سنة من حجز 18 محركا للسيارات من مختلف الأنواع.
وجاءت العملية بعد ورود معلومات تفيد بتحوز شاب على مجموعة من محركات السيارات مختلفة الأنواع في عملية مشبوه فيها. فتمت حينها مراجعة النيابة العمومية وبعد مداهمة المنزل تم إيقاف الشاب واقتياده الى مركز الحرس الوطني بغار الدماء وبالتحري معه اعترف بأنه كان ينوي نقل المحركات وتهريبها نحو القطر الجزائري.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق أمني ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 ألف دينار.

عبد الكريم السلطاني
تقرؤون أيضا
ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018 السّاعة 21:09
تمّ اليوم السبت 3 فيفري 2018 إيقاف الفنانة أساور بن محمد ووالدتها بمركز الأمن ببوشوشة.
المزيد >>
في قضية الصوتيتال .. عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية
المزيد >>
حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية...
المزيد >>
صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
غارالدماء .. حجز محركات مسروقة بقيمة 72 ألف دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

غار الدماء ـ الشروق :
تمكنت أمس الأول وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة وبعد مراجعة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ومداهمة منزل بمدينة غار الدماء على ملك شاب يبلغ من العمر 30 سنة من حجز 18 محركا للسيارات من مختلف الأنواع.
وجاءت العملية بعد ورود معلومات تفيد بتحوز شاب على مجموعة من محركات السيارات مختلفة الأنواع في عملية مشبوه فيها. فتمت حينها مراجعة النيابة العمومية وبعد مداهمة المنزل تم إيقاف الشاب واقتياده الى مركز الحرس الوطني بغار الدماء وبالتحري معه اعترف بأنه كان ينوي نقل المحركات وتهريبها نحو القطر الجزائري.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق أمني ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 ألف دينار.

عبد الكريم السلطاني
تقرؤون أيضا
ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018 السّاعة 21:09
تمّ اليوم السبت 3 فيفري 2018 إيقاف الفنانة أساور بن محمد ووالدتها بمركز الأمن ببوشوشة.
المزيد >>
في قضية الصوتيتال .. عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية
المزيد >>
حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية...
المزيد >>
صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
﻿