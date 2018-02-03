غارالدماء .. حجز محركات مسروقة بقيمة 72 ألف دينار

غار الدماء ـ الشروق :

تمكنت أمس الأول وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة وبعد مراجعة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ومداهمة منزل بمدينة غار الدماء على ملك شاب يبلغ من العمر 30 سنة من حجز 18 محركا للسيارات من مختلف الأنواع.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات تفيد بتحوز شاب على مجموعة من محركات السيارات مختلفة الأنواع في عملية مشبوه فيها. فتمت حينها مراجعة النيابة العمومية وبعد مداهمة المنزل تم إيقاف الشاب واقتياده الى مركز الحرس الوطني بغار الدماء وبالتحري معه اعترف بأنه كان ينوي نقل المحركات وتهريبها نحو القطر الجزائري.

وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق أمني ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 ألف دينار.





عبد الكريم السلطاني