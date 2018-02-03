المؤتمر ينطلق بعد 3 أسابيع... معركة ساخنة قبل انتخابات جمعيّة القضاة

تنظم جمعية القضاة التونسيين يومي 24 و 25 فيفري الجاري مؤتمرها الانتخابي الثالث عشر .. و قد فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمدة النيابية المقبلة منذ يوم الجمعة 26 جانفي 2018 ويمتد إلى غاية أمس الجمعة.

تونس ـ الشروق

مثلما كان منتظرا بدت الأجواء على أشدها بين صفوف القضاة بخصوص المؤتمر الانتخابي للجمعية. وكان من المتوقع أن يفتح باب «الاتهام و التشكيك" من جديد من قبل معارضي الجمعية إذ أنه منذ الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر بدأت ملامح « المعركة» تظهر من قبل شق من القضاة المنتسبين لنقابة القضاة التونسيين وتجلت للعموم إثر دعوة الجمعية كافة القضاة من منخرطيها بعنوان سنة 2017، الى التأكد من إدراج أسمائهم بالسجل الأولي للمنخرطين، بداية من يوم 22 جانفي إلى غاية 26 جانفي بدخول الغاية، بهدف استكمال عملية ضبط سجلّ المنخرطين والقائمات المالية والإعداد الجيد للمؤتمر، وذلك عملا بأحكام الفصل الـ21 من النظام الأساسي للجمعية، وتنفيذا لتوصية المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2018.

تنبيه .. ضغط

قرار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بخصوص إيقاف بيع الانخراطات أثار استفزاز معارضي الجمعية. وتعالت أصوات هؤلاء "لا للتلاعب بانخراطات جمعية القضاة ولا لمنع القضاة من الانخراط بها" متمسكين بأن جمعية القضاة لكل القضاة باختلاف توجهاتهم و انتماءاتهم .

ولم ينته الأمر عند الرفض الشكلي للقرار بل تطور ليصل حد التنبيه بالطرق القانونية حيث تولى قاضيان إرسال تنبيهين عن طريق عدل تنفيذ الى مقر الجمعية طالبا فيه بـ»الكف عن تقييد حق الانخراط في الجمعية» وبإخلاء مقراتها لعدم الصفة.

حيث اعتبر القاضيان ومن معهم من الرافضين أنّ منع بيع الاشتراكات بعد تاريخ 15 جويلية 2017 لأعضاء الجمعية وقواعدها لا يعتمد على أي سند قانوني. وهو مخالف للقانون الأساسي للجمعية التي تعطي للقاضي حق الانخراط والنشاط داخل الهياكل الممثلة للقضاة.

وتمسكا بعرض الانخراطات للعموم الى حد تاريخ انعقاد المؤتمر و أن قرار الجمعية فيه مغالطة للقضاة. وهو « احتكار» للعملية الانتخابية لفائدة أشخاص بعينهم.

الجمعية ترد

ردا على الاتهامات الموجهة اليها أكدت جمعية القضاة أنّ الشروع في بيع الانخراطات انطلق منذ بداية سنة 2017 وحدد آخر أجل لبيعها بيوم 15 جويلية 2017. وقد تم التنبيه إلى ذلك بشكل مكثف ومعمم بكل وسائل التبليغ والتواصل.

وقالت إنه بعد أن تم الانتهاء من ضبط القائمات الأولية للمنخرطين وحفاظا على حقوق القضاة في إدراج أسمائهم بالقائمات المذكورة تم عرضها للاعتراض عليها.

كما أن العملية «قانونية وتنظيمية» فالمنظمات التي تحسن تنظيم مؤتمراتها ويكون خيارها الشفافية تقدم للمؤتمر قائمات نهائية وحسابات نهائية. ولا تبيع الانخراطات يوم المؤتمر أو قبله بمدة قصيرة لاعتبارات انتخابية.

وأوضحت الجمعية أن القاضية التي وجهت التنبيه الى الجمعية لا تنشط مطلقا في جمعية القضاة. وهي »معروفة بالإساءة إليها وإلى منتسبيها». وهي على علم وبيّنة منذ 26 ماي 2017 من تاريخ الانتهاء من بيع الانخراطات في 15 جويلية 2017 مثلما جاء بالتنبيه الصادر عنها ولكنها «متعودة» على السعي الى اقتناء الاشتراك قبل موعد المؤتمر بأيام قليلة وعلى محاولة إحداث الاضطراب والبلبلة وتوجيه عدول التنفيذ قبل كل مؤتمر.

وقد تولت الرد على تنبيهها بصفة قانونية ودعوتها بعد أن تبيّن عدم إدراج اسمها بسجل المنخرطين إلى الاعتراض على ذلك السجل والاستظهار بما يثبت صفتها كمنخرطة بالجمعية مثل كافة القضاة الذين مارسوا حقهم في الاعتراض.

الجمعية .. تتراجع

لم تتوقف حملات الضغط على جمعية القضاة رغم إصدارها بيانا توضيحيا. و لم يكن ردها مقنعا فاضطرت مرة ثانية الى إصدار بيان آخر حملت فيه المسؤولية لأمين المال المساعد بحصول هذه "الشوشرة" بعد أن ثبت أنه قام ببيع بعض الانخراطات بعد شهر جويلية 2017. وقررت إثر ذلك وبصفة استثنائية إعادة فتح باب بيع الانخراطات لمن لم يتمكن من اقتناء انخراطه بداية من يوم 30 -01- 2018 إلى غاية يوم 23- 02- 2018- بدخول الغاية.

وأضافت أنه يمكن اقتناء الاشتراكات بمقر الجمعية وبمقر المجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية وبمقر المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات.

هذا التراجع في القرار من قبل قيادة جمعية القضاة اعتبر خطوة سليمة لصالح القضاة ومؤشرا إيجابيا لخوض غمار الانتخابات في كنف الشفافية.

مصلحة القضاء

المتابع للشأن القضائي يعرف جيدا العلاقة « العدائية» بين جمعية القضاة و نقابة القضاة. لكن حفاظا على صورة القضاء أجمع أغلبية القضاة على العمل من أجل أن يمر المؤتمر الانتخابي في أحسن الظروف وأن تكون جمعية القضاة مفتوحة للجميع، مثل بقية الهياكل، و العمل على الحفاظ عليها كأعرق هيكل للقضاة و بالتالي يجب أن يكون التنافس من أجل مصلحة القضاء والقضاة في كنف احترام القانون والأشخاص. و يجب أن يتوقف خطاب التفرقة الذي شوه صورة القضاء وليتركوا القرار لما سيفرزه الصندوق .





متابعة : ايمان بن عزيزة