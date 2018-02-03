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يوم السبت 03 فيفري 2018
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8 أشهر سجنا لمنذر قفراش
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القضائي
8 أشهر سجنا لمنذر قفراش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ إيمان بن عزيزة

قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس امس بسجن الناشط السياسي منذر قفراش مدة 8 اشهر مع النفاذ العاجل وذلك من أجل تعمده إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها بعد حجز أختام لديه تابعة لجمعيات وقد قضي في حقه غيابيا بعام سجنا مع النفاذ العاجل. ويذكر ان منذر قفراش الذي مثل بحالة ايقاف كان قد انكر خلال استنطاقه ما نسب إليه وتمسك بأنه يحاكم من أجل مواقفه السياسية.

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القضائي
8 أشهر سجنا لمنذر قفراش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ إيمان بن عزيزة

قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس امس بسجن الناشط السياسي منذر قفراش مدة 8 اشهر مع النفاذ العاجل وذلك من أجل تعمده إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها بعد حجز أختام لديه تابعة لجمعيات وقد قضي في حقه غيابيا بعام سجنا مع النفاذ العاجل. ويذكر ان منذر قفراش الذي مثل بحالة ايقاف كان قد انكر خلال استنطاقه ما نسب إليه وتمسك بأنه يحاكم من أجل مواقفه السياسية.

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03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية...
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صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
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