8 أشهر سجنا لمنذر قفراش

تونس (الشروق) ـ إيمان بن عزيزة

قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس امس بسجن الناشط السياسي منذر قفراش مدة 8 اشهر مع النفاذ العاجل وذلك من أجل تعمده إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها بعد حجز أختام لديه تابعة لجمعيات وقد قضي في حقه غيابيا بعام سجنا مع النفاذ العاجل. ويذكر ان منذر قفراش الذي مثل بحالة ايقاف كان قد انكر خلال استنطاقه ما نسب إليه وتمسك بأنه يحاكم من أجل مواقفه السياسية.