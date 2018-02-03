القصرين.. يطلق النار على شقيقته الصغرى على وجه الخطإ

القصرين – الشروق

تسبب طفل يبلغ من العمر 13 سنة في مقتل شقيقته الصغرى (عامان) بعد ان اطلق عليها النار من بندقية صيد على وجه الخطإ ما ادى الى وفاتها على عين المكان.

المعطيات المتوفرة عن الحادث الاليم تشير الى ان البندقية على ملك شخص يشتغل لديه والد الطفل و الطفلة و كانت يوم الحادث معلقة في المنزل.