حجز 900 علبة سجائر مسروقة من القباضة المالية بالقطار

مكتب قفصة - الشروق :

نجحت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر في حجز كمية من السجائر تونسية الصنع سرقت من القباضة المالية بالقطار خلال الاحداث التي شهدتها المنطقة بداية شهر جانفي ومتابعة لهذا الموضوع وردت معلومات على الفرقة المذكورة مفادها وجود كمية من السجائر المسروقة لدى احد المواطنين مخبأة في منزله وبعد التحري والتاكد من المعلومة تمت استشارة النيابة العمومية ونفذت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني عملية مداهمة للمنزل وتم حجز 900 علبة سجائر تونسية الصنع فيما لاذ صاحب المنزل بالفرار وتم ادراجه بالتفتيش والابحاث متواصلة من اجل القبض عليه.