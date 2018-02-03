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يوم السبت 03 فيفري 2018
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حجز 900 علبة سجائر مسروقة من القباضة المالية بالقطار
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القضائي
حجز 900 علبة سجائر مسروقة من القباضة المالية بالقطار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب قفصة - الشروق :

نجحت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر في حجز كمية من السجائر تونسية الصنع سرقت من القباضة المالية بالقطار خلال الاحداث التي شهدتها المنطقة بداية شهر جانفي ومتابعة لهذا الموضوع وردت معلومات على الفرقة المذكورة مفادها وجود كمية من السجائر المسروقة لدى احد المواطنين مخبأة في منزله وبعد التحري والتاكد من المعلومة تمت استشارة النيابة العمومية ونفذت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني عملية مداهمة للمنزل وتم حجز 900 علبة سجائر تونسية الصنع فيما لاذ صاحب المنزل بالفرار وتم ادراجه بالتفتيش والابحاث متواصلة من اجل القبض عليه.

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القضائي
حجز 900 علبة سجائر مسروقة من القباضة المالية بالقطار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب قفصة - الشروق :

نجحت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر في حجز كمية من السجائر تونسية الصنع سرقت من القباضة المالية بالقطار خلال الاحداث التي شهدتها المنطقة بداية شهر جانفي ومتابعة لهذا الموضوع وردت معلومات على الفرقة المذكورة مفادها وجود كمية من السجائر المسروقة لدى احد المواطنين مخبأة في منزله وبعد التحري والتاكد من المعلومة تمت استشارة النيابة العمومية ونفذت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني عملية مداهمة للمنزل وتم حجز 900 علبة سجائر تونسية الصنع فيما لاذ صاحب المنزل بالفرار وتم ادراجه بالتفتيش والابحاث متواصلة من اجل القبض عليه.

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03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
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أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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