حجز بضاعة قيمتها 27 ألف دينار

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مكتب قفصة- الشروق :
حسب افادة مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الامنية والشرطة البلدية بحملة واسعة النطاق شملت مسالك التوزيع والبيع لمختلف البضائع الحساسة والمنتوجات الاساسية والمدعمة اسفرت عن تسجيل اكثر من 200 عملية تفقد وتحرير 77 محضرا بحث وحجز حوالي 2 طن من الخضر والغلال و6 آلاف بيضة و184 قنطارا من مادة السميد والفرينة المدعمة واكثر من 29 طنا من الاسمنت بالاضافة الى 268 قنطارا من المواد العلفية وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 14 ألف د. وللغرض وبعد التنسيق مع مختلف الاطراف ذات الصلة تم تحرير محاضر في الغرض الى حين استكمال الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات وتاتي هذه الحملة في اطار المحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك والتحكم في الاسعار.
مكتب قفصة- الشروق :
حسب افادة مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الامنية والشرطة البلدية بحملة واسعة النطاق شملت مسالك التوزيع والبيع لمختلف البضائع الحساسة والمنتوجات الاساسية والمدعمة اسفرت عن تسجيل اكثر من 200 عملية تفقد وتحرير 77 محضرا بحث وحجز حوالي 2 طن من الخضر والغلال و6 آلاف بيضة و184 قنطارا من مادة السميد والفرينة المدعمة واكثر من 29 طنا من الاسمنت بالاضافة الى 268 قنطارا من المواد العلفية وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 14 ألف د. وللغرض وبعد التنسيق مع مختلف الاطراف ذات الصلة تم تحرير محاضر في الغرض الى حين استكمال الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات وتاتي هذه الحملة في اطار المحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك والتحكم في الاسعار.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018