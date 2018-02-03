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يوم السبت 03 فيفري 2018
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حجز بضاعة قيمتها 27 ألف دينار
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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القضائي
حجز بضاعة قيمتها 27 ألف دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب قفصة- الشروق :
حسب افادة مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الامنية والشرطة البلدية بحملة واسعة النطاق شملت مسالك التوزيع والبيع لمختلف البضائع الحساسة والمنتوجات الاساسية والمدعمة اسفرت عن تسجيل اكثر من 200 عملية تفقد وتحرير 77 محضرا بحث وحجز حوالي 2 طن من الخضر والغلال و6 آلاف بيضة و184 قنطارا من مادة السميد والفرينة المدعمة واكثر من 29 طنا من الاسمنت بالاضافة الى 268 قنطارا من المواد العلفية وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 14 ألف د. وللغرض وبعد التنسيق مع مختلف الاطراف ذات الصلة تم تحرير محاضر في الغرض الى حين استكمال الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات وتاتي هذه الحملة في اطار المحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك والتحكم في الاسعار.

عبد الملك زعلاني
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القضائي
حجز بضاعة قيمتها 27 ألف دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مكتب قفصة- الشروق :
حسب افادة مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الامنية والشرطة البلدية بحملة واسعة النطاق شملت مسالك التوزيع والبيع لمختلف البضائع الحساسة والمنتوجات الاساسية والمدعمة اسفرت عن تسجيل اكثر من 200 عملية تفقد وتحرير 77 محضرا بحث وحجز حوالي 2 طن من الخضر والغلال و6 آلاف بيضة و184 قنطارا من مادة السميد والفرينة المدعمة واكثر من 29 طنا من الاسمنت بالاضافة الى 268 قنطارا من المواد العلفية وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 14 ألف د. وللغرض وبعد التنسيق مع مختلف الاطراف ذات الصلة تم تحرير محاضر في الغرض الى حين استكمال الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات وتاتي هذه الحملة في اطار المحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك والتحكم في الاسعار.

عبد الملك زعلاني
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03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية
المزيد >>
حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية...
المزيد >>
صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
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