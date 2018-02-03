حجز بضاعة قيمتها 27 ألف دينار

مكتب قفصة- الشروق :

حسب افادة مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الامنية والشرطة البلدية بحملة واسعة النطاق شملت مسالك التوزيع والبيع لمختلف البضائع الحساسة والمنتوجات الاساسية والمدعمة اسفرت عن تسجيل اكثر من 200 عملية تفقد وتحرير 77 محضرا بحث وحجز حوالي 2 طن من الخضر والغلال و6 آلاف بيضة و184 قنطارا من مادة السميد والفرينة المدعمة واكثر من 29 طنا من الاسمنت بالاضافة الى 268 قنطارا من المواد العلفية وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 14 ألف د. وللغرض وبعد التنسيق مع مختلف الاطراف ذات الصلة تم تحرير محاضر في الغرض الى حين استكمال الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات وتاتي هذه الحملة في اطار المحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك والتحكم في الاسعار.





عبد الملك زعلاني