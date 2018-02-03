تعيين مكلّف عام جديد بنزاعات الدولة

تونس ـ الشروق

علمت الشروق انه تقرر تعيين القاضي علي الهمامي مكلّفا عاما بنزعات الدولة بعد شغور هذا الملف على امتداد أشهر عدة. وجدير بالتذكير بأن المكلف العام السابق بنزاعات الدولة القاضي الأزهر الجويلي استقال من منصبه بعد ان تم تعيينه في خطته إبان اشراف حاتم العشي على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وردّ الجويلي استقالته آنذاك إلى عدم توفر الاستقلالية في عمله بعد قدوم السيد مبروك كورشيد وهو ما نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا.

وقد بقي منصب المكلف العام بنزاعات الدولة شاغرا طيلة أشهر متتالية إلى أن تقرّر مؤخرا تعيين القاضي علي الهمامي على رأس هذه الخطة.

من باب التنويه أيضا فإن القاضي علي الهمامي تقدم في خريف العام الماضي بمطلب إلى وزارة العدل لاحالته على التقاعد المبكّر في إطار برنامج الحكومة للتقاعد الاختياري وحظي مطلب علي الهمامي بالموافقة وتم الشروع في الاجراءات الادارية المعمول بها لإحالته على التقاعد إلا أنه تقرر التراجع عن إقالته على التقاعد المبكّر واقتراح تعيينه مكلفا عاما بنزاعات الدولة.





س ـ ع