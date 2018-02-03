تعيين مكلّف عام جديد بنزاعات الدولة

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تونس ـ الشروق
علمت الشروق انه تقرر تعيين القاضي علي الهمامي مكلّفا عاما بنزعات الدولة بعد شغور هذا الملف على امتداد أشهر عدة. وجدير بالتذكير بأن المكلف العام السابق بنزاعات الدولة القاضي الأزهر الجويلي استقال من منصبه بعد ان تم تعيينه في خطته إبان اشراف حاتم العشي على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وردّ الجويلي استقالته آنذاك إلى عدم توفر الاستقلالية في عمله بعد قدوم السيد مبروك كورشيد وهو ما نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا.
وقد بقي منصب المكلف العام بنزاعات الدولة شاغرا طيلة أشهر متتالية إلى أن تقرّر مؤخرا تعيين القاضي علي الهمامي على رأس هذه الخطة.
من باب التنويه أيضا فإن القاضي علي الهمامي تقدم في خريف العام الماضي بمطلب إلى وزارة العدل لاحالته على التقاعد المبكّر في إطار برنامج الحكومة للتقاعد الاختياري وحظي مطلب علي الهمامي بالموافقة وتم الشروع في الاجراءات الادارية المعمول بها لإحالته على التقاعد إلا أنه تقرر التراجع عن إقالته على التقاعد المبكّر واقتراح تعيينه مكلفا عاما بنزاعات الدولة.
تونس ـ الشروق
علمت الشروق انه تقرر تعيين القاضي علي الهمامي مكلّفا عاما بنزعات الدولة بعد شغور هذا الملف على امتداد أشهر عدة. وجدير بالتذكير بأن المكلف العام السابق بنزاعات الدولة القاضي الأزهر الجويلي استقال من منصبه بعد ان تم تعيينه في خطته إبان اشراف حاتم العشي على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وردّ الجويلي استقالته آنذاك إلى عدم توفر الاستقلالية في عمله بعد قدوم السيد مبروك كورشيد وهو ما نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا.
وقد بقي منصب المكلف العام بنزاعات الدولة شاغرا طيلة أشهر متتالية إلى أن تقرّر مؤخرا تعيين القاضي علي الهمامي على رأس هذه الخطة.
من باب التنويه أيضا فإن القاضي علي الهمامي تقدم في خريف العام الماضي بمطلب إلى وزارة العدل لاحالته على التقاعد المبكّر في إطار برنامج الحكومة للتقاعد الاختياري وحظي مطلب علي الهمامي بالموافقة وتم الشروع في الاجراءات الادارية المعمول بها لإحالته على التقاعد إلا أنه تقرر التراجع عن إقالته على التقاعد المبكّر واقتراح تعيينه مكلفا عاما بنزاعات الدولة.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018