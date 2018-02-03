صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا

الشروق - مكتب صفاقس

أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين والإساءة للغير بموقع اتصال اجتماعي .

وقال الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس مراد التركي في بلاغ صادر عنه أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني تعهد بالقضية للتحقيق في هذه التهم التي تصل الأحكام فيها إلى 4 سنوات مع خطايا مالية قد تفوق ال100 ألف دينار .

وكان أحد الموظفين قد نزّل بعض التدوينات على صفحته بالفايسبوك أهان فيها الصحفيين وأساء إليهم وهددهم ، و قد نظم فرع الصحفيين بصفاقس سيدي بوزيد أمس « يوم غضب « تنديدا بمثل هذه التصرفات التي فيها مساس من الصحافة والصحفيين مطالبين بمتابعة صاحب الصفحة وكل من سيكشف عنه البحث .





راشد