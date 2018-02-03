صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا

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الشروق - مكتب صفاقس
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين والإساءة للغير بموقع اتصال اجتماعي .
وقال الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس مراد التركي في بلاغ صادر عنه أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني تعهد بالقضية للتحقيق في هذه التهم التي تصل الأحكام فيها إلى 4 سنوات مع خطايا مالية قد تفوق ال100 ألف دينار .
وكان أحد الموظفين قد نزّل بعض التدوينات على صفحته بالفايسبوك أهان فيها الصحفيين وأساء إليهم وهددهم ، و قد نظم فرع الصحفيين بصفاقس سيدي بوزيد أمس « يوم غضب « تنديدا بمثل هذه التصرفات التي فيها مساس من الصحافة والصحفيين مطالبين بمتابعة صاحب الصفحة وكل من سيكشف عنه البحث .
الشروق - مكتب صفاقس
أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد من دون عبارات موجهة فيها اهانة للصحفيين والإساءة للغير بموقع اتصال اجتماعي .
وقال الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس مراد التركي في بلاغ صادر عنه أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني تعهد بالقضية للتحقيق في هذه التهم التي تصل الأحكام فيها إلى 4 سنوات مع خطايا مالية قد تفوق ال100 ألف دينار .
وكان أحد الموظفين قد نزّل بعض التدوينات على صفحته بالفايسبوك أهان فيها الصحفيين وأساء إليهم وهددهم ، و قد نظم فرع الصحفيين بصفاقس سيدي بوزيد أمس « يوم غضب « تنديدا بمثل هذه التصرفات التي فيها مساس من الصحافة والصحفيين مطالبين بمتابعة صاحب الصفحة وكل من سيكشف عنه البحث .
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018