حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية

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تونس ـ الشروق :
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية ومحلية في التخابر مع جهات أجنبية لاستهداف الأمن القومي للدولة التونسية.
وحسب مصادر «الشروق» وهي أمنية بالأساس فإن أجهزة أمنية مختصة رصدت منذ سنة 2011 وبأكثر وضوح منذ سنة 2012 تنامي تغلغل ما يعرف بالمنظمات الحقوقية او المعنية بالانتقال الديمقراطي في الشأن العام الوطني في تونس مستغلة ضعف مؤسسات الدولة الوطنية، كما ان ما تم رصده هو سعي تلك المنظمات الى مزيد التغلغل في ملفات تتعلق بالامن القومي وذلك تحت غطاء الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية وتقوم بتسليط ضغوطات وهرسلة للجهات الأمنية بما يمكّنها من اضعافه ومن ثم الحصول على معلومات ذات علاقة بالامن القومي لنقلها الى جهات أجنبية تتخابر معها وتحصل منها على تمويلات ضخمة وبصفة مسترسلة.
وتضيف ذات المعطيات ان تلك المنظمات اخترقت الجهاز الامني ونجحت في الحصول على وثائق تعتبر سرية للغاية واطلاع تلك الجهات الأجنبية التي تمولها على فحواها؟! ونجحت تلك المنظمات في زرع عملاء لها داخل بعض الاجهزة الحساسة في الدولة.
وترجح ذات المعطيات ان التقارير التي تم رفعها لم تجد آذانا صاغية من طرف السلطة السياسية للرد بقوة على تلك الاعتداءات على الأمن القومي للدولة التونسية لأسباب إما تتعلق بضعف السلطة السياسية او لأسباب أخرى تبدو غير مفهومة!؟
تونس ـ الشروق :
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية ومحلية في التخابر مع جهات أجنبية لاستهداف الأمن القومي للدولة التونسية.
وحسب مصادر «الشروق» وهي أمنية بالأساس فإن أجهزة أمنية مختصة رصدت منذ سنة 2011 وبأكثر وضوح منذ سنة 2012 تنامي تغلغل ما يعرف بالمنظمات الحقوقية او المعنية بالانتقال الديمقراطي في الشأن العام الوطني في تونس مستغلة ضعف مؤسسات الدولة الوطنية، كما ان ما تم رصده هو سعي تلك المنظمات الى مزيد التغلغل في ملفات تتعلق بالامن القومي وذلك تحت غطاء الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية وتقوم بتسليط ضغوطات وهرسلة للجهات الأمنية بما يمكّنها من اضعافه ومن ثم الحصول على معلومات ذات علاقة بالامن القومي لنقلها الى جهات أجنبية تتخابر معها وتحصل منها على تمويلات ضخمة وبصفة مسترسلة.
وتضيف ذات المعطيات ان تلك المنظمات اخترقت الجهاز الامني ونجحت في الحصول على وثائق تعتبر سرية للغاية واطلاع تلك الجهات الأجنبية التي تمولها على فحواها؟! ونجحت تلك المنظمات في زرع عملاء لها داخل بعض الاجهزة الحساسة في الدولة.
وترجح ذات المعطيات ان التقارير التي تم رفعها لم تجد آذانا صاغية من طرف السلطة السياسية للرد بقوة على تلك الاعتداءات على الأمن القومي للدولة التونسية لأسباب إما تتعلق بضعف السلطة السياسية او لأسباب أخرى تبدو غير مفهومة!؟
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018