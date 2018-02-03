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يوم السبت 03 فيفري 2018
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حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
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القضائي
حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية ومحلية في التخابر مع جهات أجنبية لاستهداف الأمن القومي للدولة التونسية.
وحسب مصادر «الشروق» وهي أمنية بالأساس فإن أجهزة أمنية مختصة رصدت منذ سنة 2011 وبأكثر وضوح منذ سنة 2012 تنامي تغلغل ما يعرف بالمنظمات الحقوقية او المعنية بالانتقال الديمقراطي في الشأن العام الوطني في تونس مستغلة ضعف مؤسسات الدولة الوطنية، كما ان ما تم رصده هو سعي تلك المنظمات الى مزيد التغلغل في ملفات تتعلق بالامن القومي وذلك تحت غطاء الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية وتقوم بتسليط ضغوطات وهرسلة للجهات الأمنية بما يمكّنها من اضعافه ومن ثم الحصول على معلومات ذات علاقة بالامن القومي لنقلها الى جهات أجنبية تتخابر معها وتحصل منها على تمويلات ضخمة وبصفة مسترسلة.
وتضيف ذات المعطيات ان تلك المنظمات اخترقت الجهاز الامني ونجحت في الحصول على وثائق تعتبر سرية للغاية واطلاع تلك الجهات الأجنبية التي تمولها على فحواها؟! ونجحت تلك المنظمات في زرع عملاء لها داخل بعض الاجهزة الحساسة في الدولة.
وترجح ذات المعطيات ان التقارير التي تم رفعها لم تجد آذانا صاغية من طرف السلطة السياسية للرد بقوة على تلك الاعتداءات على الأمن القومي للدولة التونسية لأسباب إما تتعلق بضعف السلطة السياسية او لأسباب أخرى تبدو غير مفهومة!؟

سليم العجرودي
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القضائي
حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية ومحلية في التخابر مع جهات أجنبية لاستهداف الأمن القومي للدولة التونسية.
وحسب مصادر «الشروق» وهي أمنية بالأساس فإن أجهزة أمنية مختصة رصدت منذ سنة 2011 وبأكثر وضوح منذ سنة 2012 تنامي تغلغل ما يعرف بالمنظمات الحقوقية او المعنية بالانتقال الديمقراطي في الشأن العام الوطني في تونس مستغلة ضعف مؤسسات الدولة الوطنية، كما ان ما تم رصده هو سعي تلك المنظمات الى مزيد التغلغل في ملفات تتعلق بالامن القومي وذلك تحت غطاء الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية وتقوم بتسليط ضغوطات وهرسلة للجهات الأمنية بما يمكّنها من اضعافه ومن ثم الحصول على معلومات ذات علاقة بالامن القومي لنقلها الى جهات أجنبية تتخابر معها وتحصل منها على تمويلات ضخمة وبصفة مسترسلة.
وتضيف ذات المعطيات ان تلك المنظمات اخترقت الجهاز الامني ونجحت في الحصول على وثائق تعتبر سرية للغاية واطلاع تلك الجهات الأجنبية التي تمولها على فحواها؟! ونجحت تلك المنظمات في زرع عملاء لها داخل بعض الاجهزة الحساسة في الدولة.
وترجح ذات المعطيات ان التقارير التي تم رفعها لم تجد آذانا صاغية من طرف السلطة السياسية للرد بقوة على تلك الاعتداءات على الأمن القومي للدولة التونسية لأسباب إما تتعلق بضعف السلطة السياسية او لأسباب أخرى تبدو غير مفهومة!؟

سليم العجرودي
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حسب تقارير أمنية موثقة منذ 2012.. منظمات حقوقية دولية متّهمة بالتخابر مع جهات أجنبية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان تقارير أمنية موثقة تم رفعها منذ سنة 2012 حول تورط منظمات وجمعيات حقوقية دولية واقليمية...
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صفاقس.. على خلفية تهديد الصحفيين .. النيابة العمومية تفتح تحقيقا
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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