في قضية الصوتيتال .. عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس

تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة

قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة حضوريا في حق الإعلامي برهان بسيس و الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي و غيابيا في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه وسجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين و تخطيته بمبلغ 198.219.155 والزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 وحمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين العابدين بن علي ومنتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017 و ارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا.

و يذكر ان الابحاث في هذه القضية الحال تمت بناء على شكوى رفعتها شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية «صوتيتال» الى النيابة العمومية بتونس. و طالبت تتبع المشتكى بهم من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.

وكشفت الأبحاث عن شبهة حول وجود تجاوزات مالية في شركة «صوتيتال» بسبب إلحاق برهان بسيس للعمل بها رغم أنه أستاذ تعليم ثانوي وكان يتمتع بامتيازات مالية ووصولات بنزين في خرق واضح للاجراءات القانونية.