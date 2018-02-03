في قضية الصوتيتال .. عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس

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تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة
قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة حضوريا في حق الإعلامي برهان بسيس و الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي و غيابيا في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه وسجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين و تخطيته بمبلغ 198.219.155 والزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 وحمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين العابدين بن علي ومنتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017 و ارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا.
و يذكر ان الابحاث في هذه القضية الحال تمت بناء على شكوى رفعتها شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية «صوتيتال» الى النيابة العمومية بتونس. و طالبت تتبع المشتكى بهم من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.
وكشفت الأبحاث عن شبهة حول وجود تجاوزات مالية في شركة «صوتيتال» بسبب إلحاق برهان بسيس للعمل بها رغم أنه أستاذ تعليم ثانوي وكان يتمتع بامتيازات مالية ووصولات بنزين في خرق واضح للاجراءات القانونية.
تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة
قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة حضوريا في حق الإعلامي برهان بسيس و الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي و غيابيا في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه وسجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين و تخطيته بمبلغ 198.219.155 والزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 وحمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين العابدين بن علي ومنتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017 و ارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا.
و يذكر ان الابحاث في هذه القضية الحال تمت بناء على شكوى رفعتها شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية «صوتيتال» الى النيابة العمومية بتونس. و طالبت تتبع المشتكى بهم من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.
وكشفت الأبحاث عن شبهة حول وجود تجاوزات مالية في شركة «صوتيتال» بسبب إلحاق برهان بسيس للعمل بها رغم أنه أستاذ تعليم ثانوي وكان يتمتع بامتيازات مالية ووصولات بنزين في خرق واضح للاجراءات القانونية.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018