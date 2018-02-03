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يوم السبت 03 فيفري 2018
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جندوبة.. أكثر من 700 عائلة معزولة
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الوطنية
جندوبة.. أكثر من 700 عائلة معزولة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تضم عمادة الشواولة من معتمدية بلطة بوعوان أكثر من 700 عائلة وتعيش واقعا مريرا بسبب الفقر والتهميش، وفي هذا الاطار أكد صالح الشوالي أن بالمنطقة أكثر من 30 معاقا وضعهم الاجتماعي مترد في ظل غياب تدخلات تخفف عنهم الحرمان هذا إضافة لغياب التغطية الاجتماعية لعديد العائلات اما محمد السعيداني فقد أكّد بدوره أن المنطقة تعيش التهميش الحقيقي فالبنية التحتية متواضعة جدا حيث تكون المسالك وعرة بما يفرض عزلة على السكان شتاء مما تسبب في تنامي ظاهرة الانقطاع عن الدراسة عند أبنائنا. وأشار صلاح الدين الشوالي صعوبات في تحصيل الماء الصالح للشراب حيث تكون العيون الطبيعية ملاذ الجميع رغم انها غير صحية ولابد من تدخلات من طرف المسؤولين حتى تتجاوز المنطقة نقائصها وتفك عزلتها.

عبد الكريم السلطاني
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الوطنية
جندوبة.. أكثر من 700 عائلة معزولة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تضم عمادة الشواولة من معتمدية بلطة بوعوان أكثر من 700 عائلة وتعيش واقعا مريرا بسبب الفقر والتهميش، وفي هذا الاطار أكد صالح الشوالي أن بالمنطقة أكثر من 30 معاقا وضعهم الاجتماعي مترد في ظل غياب تدخلات تخفف عنهم الحرمان هذا إضافة لغياب التغطية الاجتماعية لعديد العائلات اما محمد السعيداني فقد أكّد بدوره أن المنطقة تعيش التهميش الحقيقي فالبنية التحتية متواضعة جدا حيث تكون المسالك وعرة بما يفرض عزلة على السكان شتاء مما تسبب في تنامي ظاهرة الانقطاع عن الدراسة عند أبنائنا. وأشار صلاح الدين الشوالي صعوبات في تحصيل الماء الصالح للشراب حيث تكون العيون الطبيعية ملاذ الجميع رغم انها غير صحية ولابد من تدخلات من طرف المسؤولين حتى تتجاوز المنطقة نقائصها وتفك عزلتها.

عبد الكريم السلطاني
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«معاناتي كبيرة ولا تنتهي مع الكنام، فأنا أضطر...
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03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
في اليوم العالمي للمناطق الرطبة .. وادي مجردة يتقلص إلى 16 بالمائة من حجمه الحقيقي
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قد لا يولي الرأي العام في تونس أهمية تذكر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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