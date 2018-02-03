جندوبة.. أكثر من 700 عائلة معزولة

-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018
تضم عمادة الشواولة من معتمدية بلطة بوعوان أكثر من 700 عائلة وتعيش واقعا مريرا بسبب الفقر والتهميش، وفي هذا الاطار أكد صالح الشوالي أن بالمنطقة أكثر من 30 معاقا وضعهم الاجتماعي مترد في ظل غياب تدخلات تخفف عنهم الحرمان هذا إضافة لغياب التغطية الاجتماعية لعديد العائلات اما محمد السعيداني فقد أكّد بدوره أن المنطقة تعيش التهميش الحقيقي فالبنية التحتية متواضعة جدا حيث تكون المسالك وعرة بما يفرض عزلة على السكان شتاء مما تسبب في تنامي ظاهرة الانقطاع عن الدراسة عند أبنائنا. وأشار صلاح الدين الشوالي صعوبات في تحصيل الماء الصالح للشراب حيث تكون العيون الطبيعية ملاذ الجميع رغم انها غير صحية ولابد من تدخلات من طرف المسؤولين حتى تتجاوز المنطقة نقائصها وتفك عزلتها.
تضم عمادة الشواولة من معتمدية بلطة بوعوان أكثر من 700 عائلة وتعيش واقعا مريرا بسبب الفقر والتهميش، وفي هذا الاطار أكد صالح الشوالي أن بالمنطقة أكثر من 30 معاقا وضعهم الاجتماعي مترد في ظل غياب تدخلات تخفف عنهم الحرمان هذا إضافة لغياب التغطية الاجتماعية لعديد العائلات اما محمد السعيداني فقد أكّد بدوره أن المنطقة تعيش التهميش الحقيقي فالبنية التحتية متواضعة جدا حيث تكون المسالك وعرة بما يفرض عزلة على السكان شتاء مما تسبب في تنامي ظاهرة الانقطاع عن الدراسة عند أبنائنا. وأشار صلاح الدين الشوالي صعوبات في تحصيل الماء الصالح للشراب حيث تكون العيون الطبيعية ملاذ الجميع رغم انها غير صحية ولابد من تدخلات من طرف المسؤولين حتى تتجاوز المنطقة نقائصها وتفك عزلتها.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018