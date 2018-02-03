جندوبة.. أكثر من 700 عائلة معزولة

تضم عمادة الشواولة من معتمدية بلطة بوعوان أكثر من 700 عائلة وتعيش واقعا مريرا بسبب الفقر والتهميش، وفي هذا الاطار أكد صالح الشوالي أن بالمنطقة أكثر من 30 معاقا وضعهم الاجتماعي مترد في ظل غياب تدخلات تخفف عنهم الحرمان هذا إضافة لغياب التغطية الاجتماعية لعديد العائلات اما محمد السعيداني فقد أكّد بدوره أن المنطقة تعيش التهميش الحقيقي فالبنية التحتية متواضعة جدا حيث تكون المسالك وعرة بما يفرض عزلة على السكان شتاء مما تسبب في تنامي ظاهرة الانقطاع عن الدراسة عند أبنائنا. وأشار صلاح الدين الشوالي صعوبات في تحصيل الماء الصالح للشراب حيث تكون العيون الطبيعية ملاذ الجميع رغم انها غير صحية ولابد من تدخلات من طرف المسؤولين حتى تتجاوز المنطقة نقائصها وتفك عزلتها.





عبد الكريم السلطاني