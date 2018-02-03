في اليوم العالمي للمناطق الرطبة .. وادي مجردة يتقلص إلى 16 بالمائة من حجمه الحقيقي

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تونس (الشروق) ــ الحبيب الميساوي
قد لا يولي الرأي العام في تونس أهمية تذكر للمناطق الرطبة ومع ذلك فان خبراء البيئة يحذرون من الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها هذه المناطق وانعكساتها على التوازن الايكولوجي والمناخ وفصائل عديد من الحيوانات المههدة بالانقراض في بلادنا.
أحيى العالم يوم امس اليوم العالمي لحماية المناطق الرطبة في ظل انتهاكات خطيرة تتعرض لها هذه المناطق في تونس بسبب الصيد العشوائي والبناء الفوضوي وغياب رؤية واضحة للدولة لا فقط لحمايتها بل وكذلك تحسيس الرأي العام بأهميتها البيئية. وتعرف الأراضي الرطبة على انها مجالات دائمة أو مؤقتة من المياه العذبة أو المالحة والأراضي المتاخمة لها. وتشمل الأنهار والبرك والبحيرات والمسطحات المالحة والسباخ والشطوط. وتعد تونس اكثر من 256 منطقة رطبة وعدد هام منها ذات أهمية دولية. وتقع أغلب هذه المناطق بالشمال ، وخصوصا بالقرب من الساحل. وتمكن المناطق الرطبة أنواعا واسعة من النباتات من النمو لتوفر بدورها الغذاء لللافقاريات والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. وتشكل المناطق الرطبة مناطق عبور كل عام لأكثر من 75000 طير النحام و400000 من البط من مختلف الأنواع و250000 من طيور مائية من فصيلة التفلقيات والدجاج المائي لقضاء فصل الشتاء ، والاسترحة أثناء هجرتهم والتعشيش. إضافة إلى وجود عدّة أنواع نادرة من الأطياف النباتية أو الحيوانية. كما تشكل بعض الأنشطة التي تؤثر على مستوى ونوعية المياه كبناء السدود ومياه الصرف الصحي وتصريف الملوثات الكيميائية ومبيدات الأعشاب خطرا على المناطق الرطبة في تونس.
وادي مجردة مهدّد...
حسب أرقام الموقع البيئي المتخصص "مادويت" فان تونس تعد من اكثر بلدان المتوسط اهمالا للمناطق الرطبة فخلال القرن العشرين تم استنزاف 73 ٪ من المستنقعات في شمال اليونان وذلك منذ عام 1930. فيما اندثرت 86 ٪ من الأراضي الرطبة الكبرى في فرنسا واختفاء 60 ٪ من المساحة الأصلية للأراضي الرطبة في إسبانيا. كما شهدت تونس اختفاء 84 % من الأراضي الرطبة لحوض وادي مجردة في تونس خلال القرن الـ20. وعدد الموقع الاسباب التي تكمن وراء استنزاف الاراضي الرطبة في تونس ومنها التجفيف والتحويل لغرض الزراعة والضغط المسلط من قبل المؤسسات والتمدن والتنمية السياحية والأنشطة الصناعية والتلوث الناجم عن المصادر الزراعية والنفايات البشرية والتصريفات الصناعية وإدخال الأنواع والأصناف الغريبة التي تهدد الأنواع المحلية والتغييرات في النظام الهيدرولوجي من خلال بناء السدود والجسور ومصارف المياه والترسيب الناتج عن إزالة الغطاء النباتي في مناطق مستجمعات المياه من خلال الرعي وتكدس مواد التعبئة من أجل التنمية والصيد ومكافحة البعوض للحماية من من الأمراض البكتيرية.
سبخة السيجومي المنسية...
على مدى العقدين الأخيرين أعدت الحكومات المتعاقبة على السلطة عشرات البرامج والخطط لاعادة تثمين سبخة السيجومي وتهيئتها للتحول الى قطب بيلوجي وبيئي نموذجي. الا ان هذه البرامج لم يتقدم ولو قيد أنملة ليتواصل في هذه المنطقة الرطبة الهامة نفس العبث من رمي للفضلات والتخلص من النفايات والمواد السامة للمستشفيات. وفي المخيال الشعبي التونسي تعد سبخة السيجومي وكرا للناموس وللاوساخ الا ان قيمتها البيئية في المنظومة البيلوجية في تونس لا يمكن تثمينها. وكان وزير التجهيز قد اعلن في جانفي الماضي ان مشروع تهييئة سبخة السيجومي تبلغ تكلفته 460 مليون دينار وفي ظل الازمة الحالية لا نرى كيف للحكومة ان توفر مثل هذا التمويل الضخم.
تونس (الشروق) ــ الحبيب الميساوي
قد لا يولي الرأي العام في تونس أهمية تذكر للمناطق الرطبة ومع ذلك فان خبراء البيئة يحذرون من الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها هذه المناطق وانعكساتها على التوازن الايكولوجي والمناخ وفصائل عديد من الحيوانات المههدة بالانقراض في بلادنا.
أحيى العالم يوم امس اليوم العالمي لحماية المناطق الرطبة في ظل انتهاكات خطيرة تتعرض لها هذه المناطق في تونس بسبب الصيد العشوائي والبناء الفوضوي وغياب رؤية واضحة للدولة لا فقط لحمايتها بل وكذلك تحسيس الرأي العام بأهميتها البيئية. وتعرف الأراضي الرطبة على انها مجالات دائمة أو مؤقتة من المياه العذبة أو المالحة والأراضي المتاخمة لها. وتشمل الأنهار والبرك والبحيرات والمسطحات المالحة والسباخ والشطوط. وتعد تونس اكثر من 256 منطقة رطبة وعدد هام منها ذات أهمية دولية. وتقع أغلب هذه المناطق بالشمال ، وخصوصا بالقرب من الساحل. وتمكن المناطق الرطبة أنواعا واسعة من النباتات من النمو لتوفر بدورها الغذاء لللافقاريات والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. وتشكل المناطق الرطبة مناطق عبور كل عام لأكثر من 75000 طير النحام و400000 من البط من مختلف الأنواع و250000 من طيور مائية من فصيلة التفلقيات والدجاج المائي لقضاء فصل الشتاء ، والاسترحة أثناء هجرتهم والتعشيش. إضافة إلى وجود عدّة أنواع نادرة من الأطياف النباتية أو الحيوانية. كما تشكل بعض الأنشطة التي تؤثر على مستوى ونوعية المياه كبناء السدود ومياه الصرف الصحي وتصريف الملوثات الكيميائية ومبيدات الأعشاب خطرا على المناطق الرطبة في تونس.
وادي مجردة مهدّد...
حسب أرقام الموقع البيئي المتخصص "مادويت" فان تونس تعد من اكثر بلدان المتوسط اهمالا للمناطق الرطبة فخلال القرن العشرين تم استنزاف 73 ٪ من المستنقعات في شمال اليونان وذلك منذ عام 1930. فيما اندثرت 86 ٪ من الأراضي الرطبة الكبرى في فرنسا واختفاء 60 ٪ من المساحة الأصلية للأراضي الرطبة في إسبانيا. كما شهدت تونس اختفاء 84 % من الأراضي الرطبة لحوض وادي مجردة في تونس خلال القرن الـ20. وعدد الموقع الاسباب التي تكمن وراء استنزاف الاراضي الرطبة في تونس ومنها التجفيف والتحويل لغرض الزراعة والضغط المسلط من قبل المؤسسات والتمدن والتنمية السياحية والأنشطة الصناعية والتلوث الناجم عن المصادر الزراعية والنفايات البشرية والتصريفات الصناعية وإدخال الأنواع والأصناف الغريبة التي تهدد الأنواع المحلية والتغييرات في النظام الهيدرولوجي من خلال بناء السدود والجسور ومصارف المياه والترسيب الناتج عن إزالة الغطاء النباتي في مناطق مستجمعات المياه من خلال الرعي وتكدس مواد التعبئة من أجل التنمية والصيد ومكافحة البعوض للحماية من من الأمراض البكتيرية.
سبخة السيجومي المنسية...
على مدى العقدين الأخيرين أعدت الحكومات المتعاقبة على السلطة عشرات البرامج والخطط لاعادة تثمين سبخة السيجومي وتهيئتها للتحول الى قطب بيلوجي وبيئي نموذجي. الا ان هذه البرامج لم يتقدم ولو قيد أنملة ليتواصل في هذه المنطقة الرطبة الهامة نفس العبث من رمي للفضلات والتخلص من النفايات والمواد السامة للمستشفيات. وفي المخيال الشعبي التونسي تعد سبخة السيجومي وكرا للناموس وللاوساخ الا ان قيمتها البيئية في المنظومة البيلوجية في تونس لا يمكن تثمينها. وكان وزير التجهيز قد اعلن في جانفي الماضي ان مشروع تهييئة سبخة السيجومي تبلغ تكلفته 460 مليون دينار وفي ظل الازمة الحالية لا نرى كيف للحكومة ان توفر مثل هذا التمويل الضخم.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018