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يوم السبت 03 فيفري 2018
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صوت الشارع .. ما رأيك في الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟
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الوطنية
صوت الشارع .. ما رأيك في الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

ناجي عايدي
أنا متعاقد مع الكنام منذ فترة صغيرة وقد استرجعت مصاريف العلاج بعد ثلاثة أسابيع خلال المناسبة الأخيرة.لكن في المقابل نريد من الصندوق تطوير خدماته ومواكبة العالم في هذا المجال.

عائدة رزقي
الـ«كنام» تعد مؤسسة هامة في مساعدة التونسي على المداواة والعلاج وأنا متعاقدة معها منذ سنوات. لكن في ما يتعلق باسترجاع المصاريف فإنها تشهد تأخيرا كبيرا يصل الى شهرين فما أكثر وهو ما يعمق في بعض الأحيان من أزمتي المالية.

عبد الرؤوف
في الحقيقة مدة استرجاع المصاريف طويلة جدا، وفي بعض الأحيان تعترضك حزمة من التعطيلات، وأريد أن أشير الى أن في الأمراض المزمنة أصبح المنخرط يتحمل 30 بالمائة من مصاريف العلاج بعد أن كانت نسبتها 10 بالمائة فقط.

زينة بجاوي
أنا متعاقدة مع الـ"كنام" ومنخرطة بمنظومة طبيب العائلة، وبعض الصيدليات لم تعد متعاقدة مع الصندوق. وهو ما أحدث خللا . في حين زوجي منخرط في منظومة استرجاع المصاريف التي مازالت آجالها طويلة رغم تحسنها.

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الوطنية
صوت الشارع .. ما رأيك في الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

ناجي عايدي
أنا متعاقد مع الكنام منذ فترة صغيرة وقد استرجعت مصاريف العلاج بعد ثلاثة أسابيع خلال المناسبة الأخيرة.لكن في المقابل نريد من الصندوق تطوير خدماته ومواكبة العالم في هذا المجال.

عائدة رزقي
الـ«كنام» تعد مؤسسة هامة في مساعدة التونسي على المداواة والعلاج وأنا متعاقدة معها منذ سنوات. لكن في ما يتعلق باسترجاع المصاريف فإنها تشهد تأخيرا كبيرا يصل الى شهرين فما أكثر وهو ما يعمق في بعض الأحيان من أزمتي المالية.

عبد الرؤوف
في الحقيقة مدة استرجاع المصاريف طويلة جدا، وفي بعض الأحيان تعترضك حزمة من التعطيلات، وأريد أن أشير الى أن في الأمراض المزمنة أصبح المنخرط يتحمل 30 بالمائة من مصاريف العلاج بعد أن كانت نسبتها 10 بالمائة فقط.

زينة بجاوي
أنا متعاقدة مع الـ"كنام" ومنخرطة بمنظومة طبيب العائلة، وبعض الصيدليات لم تعد متعاقدة مع الصندوق. وهو ما أحدث خللا . في حين زوجي منخرط في منظومة استرجاع المصاريف التي مازالت آجالها طويلة رغم تحسنها.

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