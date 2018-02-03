تذمّر من طول آجال استرجاع المصاريف ... الكنام في قفص الإتهام

«معاناتي كبيرة ولا تنتهي مع الكنام، فأنا أضطر الى الانتظار أشهرا لأسترجع مصاريفي» هكذا تحدث أحد المواطنين بغضب وبلهجة حادة لـ«الشروق» عندما كان بصدد مغادرة أحد فروع الـ«كنام» بالعاصمة.

تونس (الشروق) ـ خديجة يحياوي

الملامح الغاضبة واللهجة الحادة التي تحدث بها المواطن لـ»الشروق» الذي كان بيده حزمة من الأوراق ، تعكسان عدم رضائه عن خدمات الصندوق خاصة في طول آجال استرجاع المصاريف التي اعتبرها تزيد من مرضه ومعاناته.

«الشروق» رصدت آراء عدد من المواطنين أمام مقر أحد فروع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالعاصمة، والذين تراوحت مواقفهم بين من يعتبر أن خدمات الـ«كنام» تحسنت وأنهم يسترجعون مصاريفهم خلال ثلاثة أسابيع وبين من يرى أن طول الآجال يصل في بعض الأحيان الى شهرين فأكثر وهو ما يخلف لهم في بعض الأحيان معاناة خاصة أنهم يضطرون الى التنقل للاستفسار عن ملفاتهم.

انخرام انعكس على الصحة العمومية

وأكد من جانبه، الكاتب العام لنقابة الأطباء والصيادلة سامي السويحلي في تصريح لـ»الشروق» أن منظومة التأمين على المرض تحتاج الى المراجعة.وما تشهده من انخرام انعكس سلبا على منظومة الصحة العمومية، مضيفا أنه في سنة 2004 تم الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على تأهيل القطاع الصحي العمومي ثم إرساء صندوق للتأمين على المرض، الا أنه تم التراجع عن هذا الاتفاق وبعث صندوق الـ«كنام» قبل القيام بالإصلاحات الهيكلية لقطاع الصحة العمومية.

وتابع محدثنا أن 70 بالمائة من موارد الـ«كنام» متجهة لفائدة القطاع الصحي الخاص و30 بالمائة متجهة الى القطاع الصحي العمومي. وهو ما زاد في تعميق أزمة المؤسسات الصحية العمومية التي تشهد ضغوطات كبيرة وتستوجب عدة إصلاحات تتعلق بترميم البنايات وتوفير التجهيزات والآلات الطبية والأدوية والموارد البشرية. وأكد السويحلي أن صندوق الـ«كنام» وإن كان بصدد التقليص من عجزه المالي الا أنه لن يستطيع الحد منه نهائيا، مطالبا بتأهيل القطاع والالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية والمتمثلة في العناية بالخط الأول وهو الصحة التي أصبحت وضعيتها متدهورة جدا مما خلق أقطابا متعددة الاختصاصات في أقاليم الجمهورية التونسية للحد من الضغوطات التي تشهدها المستشفيات الجامعية التي تخلت عن دورها في تكوين الأطباء وأصبحت مهمتها الأساسية اليوم- جراء الضغط- معالجة المرضى.

انفراج تدريجي

وأفاد الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض صلاح حميدات في تصريح لـ»الشروق» بأنه رغم الصعوبات التي يشهدها الصندوق والتي تتمثل أساسا في ديونه المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي بلغت حوالي 3 آلاف مليار من المليمات. وهي مساهمات التأمين على المرض والتي تدفع للصناديق ثم تدفع في مرحلة ثانية الى الـ«كنام» التي هي بصدد محاولة إيجاد الحلول وتقديم الخدمات المستوجبة لمنخرطيها.

وتابع محدثنا أن الأزمة بصدد الانفراج بعد اتخاذ عدة إجراءات منها الاستخلاص المباشر بالنسبة للقطاع العمومي من قبل الـ«كنام «دون المرور بالصندوقين المذكورين. وهو ما من شأنه توفير سيولة أكثر للصندوق والتي من شأنها أن تقلص في آجال استرجاع المصاريف وتعود المنظومة الى إشعاعها وبريقها السابق. وبخصوص طول الآجال، أكد محدثنا أنه يوجد تفاوت في الآجال إذ هناك من يتمكن من استرجاع مصاريفه في أسبوعين. وهناك من يسترجعها بعد شهر أو أكثر. وهذا التأخير ناتج أساسا عن عدم توفر السيولة المالية، مؤكدا أن الصندوق يسهر على حوكمة نفقاته و مدخراته. وهو مؤسسة عمومية تسير من قبل مجلس إدارة يضم ممثلين عن الصندوق والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

ديون بصدد التسوية

وأوضح صالح حميدات أن أزمة الـ«كنام» متجهة نحو الانفراج التدريجي. إذ أن الصندوق يستقطب شهريا حوالي 70 مليارا. وهي مبالغ متأتية من المساهمات المباشرة لمنخرطيها بالمؤسسات العمومية وهو ما مكن من التخفيف من الضغوطات بالنسبة الى مسديي الخدمات الصحية والطبية (الصيادلة والأطباء...) والمضمونين الاجتماعيين والصيدلية المركزية مضيفا أن الصندوق متخلد بذمته ديون تتراوح بين 300 و400 مليار لفائدة الصيدلية المركزية، إضافة الى ديون لفائدة المستشفيات العمومية تقدر بحوالي 1000 مليار. مع الإشارة الى أن عدد منظوري الصندوق هو 3 ملايين و300 مضمون اجتماعي. وينتفع بخدماته حوالي 7 ملايين تونسي. وخلص الناطق الرسمي الى أن الـ«كنام» شريك أساسي في المنظومة الصحية في تونس. إذ تبلغ نفقاتها الشهرية حوالي 200 مليار. وهي نفقات متجهة أساسا الى منظومة استرجاع المصاريف اضافة الى تحملها مصاريف الأمراض المزمنة، مؤكدا أن قرار تعديل دفع المساهمات مباشرة الى الكنام سيساهم في تحسين الخدمات والتقليص من طول الآجال موضحا أن قيمة التأمين على المرض هامة في منظومة الضمان الاجتماعي وسلطة الإشراف تعطي أولوية للتقاعد لكنها في نفس الوقت بصدد تطوير منظومة التأمين على المرض خلال سنة 2018 مما سيسمح بتجاوز الصعوبات.

وتطرق محدثنا الى أنه سوف يتم إرساء بطاقة ذكية في الثلاثي الأخير من السنة الجارية سوف تساهم في تقليص الآجال وتطوير الخدمات التي تقدمها الـ"كنام".