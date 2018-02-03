اتحاد الشغل ينخرط في الحرب على الفساد

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أمضى أمس الاتحاد العام التونسي للشغل على اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وإرساء قواعد الشفافية ودعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الطرفين لمكافحة الفساد.
تونس (الشروق)
وأكّد الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي أن هذه الاتفاقية تهدف أساسا الى محاربة الفساد الذي بات ينخر النسيج الاقتصادي في تونس ومعاضدة مجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل اقتصاد خال من كل الشوائب مشيرا الى ان تواجد الاتحاد العام التونسي للشغل في كل المؤسسات بكل المعتمديات سيمكن من التصدي لهذا السرطان الذي استشرى بشكل كبير.
وشدد نور الدين الطبوبي على ضرورة دعم عمل الهيئة ونشر ثقافة مقاومة الفساد والإبلاغ عن الفاسدين حفاظا على المصلحة الوطنية وعملا على إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس مشيرا الى ان النهوض بالاقتصاد يستوجب حتما التصدي لكل مظاهر الفساد والتصدي لباروناته والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الحوكمة الرشيدة في كل القطاعات داعيا الى تعزيز كل الجهود لتفعيل آليات الرقابة.
من جهته أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان نزول منظمة وطنية بعراقة الاتحاد وثقله في معركة الحرب على الفساد سيسهم دون شك في الانتصار على هذه الآفة التي تنخر بلادنا مطالبا من الاتحاد الدفع في اتجاه مضي الحكومة في محاربة الفساد والفاسدين والترفيع في نسق حربها عليه مؤكدا ان التعاون بين الطرفين سيكون عاملا للانتصار على الحرب ضد الفساد في المؤسستين العمومية والخاصة..
وقال شوقي الطبيب ان الهيئة تعول على اتحاد الشغل ونحن على أبواب سنة انتخابية بامتياز ، في وضع الحواجز أمام المال الفاسد والدفع في اتجاه ان تأخذ قضية الحرب على الفساد بعدا تشاركيا حتى لا يقتصر الامر على أطراف دون أخرى.
«الشروق» تنشر النص الكامل للاتفاقية :
الباب الأول: موضوع الاتفاقية:
ـ تهدف هذه الاتفاقية الى ارساء شراكة قصد العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم النزاهة وارساء قواعد الشفافية ودعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الطرفين لمكافحة الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ يتم التعاون بين قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومركز الدراسات والتكوين والمعلومات حول مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مجالات البحوث والنشر والتكوين وإعداد الدراسات .
الباب الثاني: التزامات الاطراف:
ـ يتم التعاون بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال ارساء مبادئ النزاهة ومقومات الشفافية ضمن مشاريع يتم تحديدها بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وفق برنامج سنوي تحدد على ضوئه الأهداف المنتظرة والخطوات المتبعة ضمن جدول زمني محدد .
ـ يتم التعاون على اعداد تنفيذ برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد وتأثيراته السلبية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي .
ـ يتم تكوين فريق عمل مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتكون بين ممثلين اثنين عن كل جهة ، تعهد لها مهمة تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه .
ـ يعمل فريق العمل المشترك على توفير الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى طرفي الاتفاقية لتفعيل برامج التعاون المشترك بينهما .
القسم الثاني: التزامات الاتحاد العام التونس للشغل:
ـ يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على التعريف بمبادئ النزاهة ومقومات الشفافية وافضل ممارسات التسيير والتصرف لدى جميع هياكله الوطنية والجهوية والقطاعية.
ويحرص الاتحاد على ادماج المبادئ والممارسات المذكورة بالفقرة السابقة في سلوك مناضليه.
ـ يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على المساهمة في نشر ثقافة النزاهة والشفافية على المستوى الوطني.
القسم الثالث: التزامات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ـ تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكوين المكونين من النقابيين في مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتشريكهم في الانشطة العلمية والتكوينية للهيئة ، كما تتولى تكوين النقابيين في مجال مقاومة الفساد والابلاغ عنه.
ـ تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكوين الاعوان الإداريين العاملين بالاتحاد العام التونسيدللشغل في مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
ـ تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشريك النقابيين في الندوات والملتقيات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتبليغ عنه.
الباب الرابع: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتنقيحها ومدة صلوحيتها
ـ يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها ويمكن تنقيحها بموجب ملحق وذلك بعد الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على محتواه.
ويحق لكل طرف إنهاء العمل بالاتفاقية في حالة الاخلال ببنودها وذلك بعد إشعار الطرف الآخر في أجل ثلاثة أشهر قبل تاريخ الفسخ ودون إلغاء البرامج المحددة مسبقا.
ـ حددت المدة الزمنية لسريان مفعول هذه الاتفاقية بسنتين ويمكن تجديد الاتفاقية باتفاق الطرفين بناء على طلب يوجه من أحدهما.
أمضى أمس الاتحاد العام التونسي للشغل على اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وإرساء قواعد الشفافية ودعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الطرفين لمكافحة الفساد.
تونس (الشروق)
وأكّد الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي أن هذه الاتفاقية تهدف أساسا الى محاربة الفساد الذي بات ينخر النسيج الاقتصادي في تونس ومعاضدة مجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل اقتصاد خال من كل الشوائب مشيرا الى ان تواجد الاتحاد العام التونسي للشغل في كل المؤسسات بكل المعتمديات سيمكن من التصدي لهذا السرطان الذي استشرى بشكل كبير.
وشدد نور الدين الطبوبي على ضرورة دعم عمل الهيئة ونشر ثقافة مقاومة الفساد والإبلاغ عن الفاسدين حفاظا على المصلحة الوطنية وعملا على إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس مشيرا الى ان النهوض بالاقتصاد يستوجب حتما التصدي لكل مظاهر الفساد والتصدي لباروناته والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الحوكمة الرشيدة في كل القطاعات داعيا الى تعزيز كل الجهود لتفعيل آليات الرقابة.
من جهته أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان نزول منظمة وطنية بعراقة الاتحاد وثقله في معركة الحرب على الفساد سيسهم دون شك في الانتصار على هذه الآفة التي تنخر بلادنا مطالبا من الاتحاد الدفع في اتجاه مضي الحكومة في محاربة الفساد والفاسدين والترفيع في نسق حربها عليه مؤكدا ان التعاون بين الطرفين سيكون عاملا للانتصار على الحرب ضد الفساد في المؤسستين العمومية والخاصة..
وقال شوقي الطبيب ان الهيئة تعول على اتحاد الشغل ونحن على أبواب سنة انتخابية بامتياز ، في وضع الحواجز أمام المال الفاسد والدفع في اتجاه ان تأخذ قضية الحرب على الفساد بعدا تشاركيا حتى لا يقتصر الامر على أطراف دون أخرى.
«الشروق» تنشر النص الكامل للاتفاقية :
الباب الأول: موضوع الاتفاقية:
ـ تهدف هذه الاتفاقية الى ارساء شراكة قصد العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم النزاهة وارساء قواعد الشفافية ودعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الطرفين لمكافحة الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ يتم التعاون بين قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومركز الدراسات والتكوين والمعلومات حول مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مجالات البحوث والنشر والتكوين وإعداد الدراسات .
الباب الثاني: التزامات الاطراف:
ـ يتم التعاون بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال ارساء مبادئ النزاهة ومقومات الشفافية ضمن مشاريع يتم تحديدها بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وفق برنامج سنوي تحدد على ضوئه الأهداف المنتظرة والخطوات المتبعة ضمن جدول زمني محدد .
ـ يتم التعاون على اعداد تنفيذ برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد وتأثيراته السلبية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي .
ـ يتم تكوين فريق عمل مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتكون بين ممثلين اثنين عن كل جهة ، تعهد لها مهمة تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه .
ـ يعمل فريق العمل المشترك على توفير الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى طرفي الاتفاقية لتفعيل برامج التعاون المشترك بينهما .
القسم الثاني: التزامات الاتحاد العام التونس للشغل:
ـ يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على التعريف بمبادئ النزاهة ومقومات الشفافية وافضل ممارسات التسيير والتصرف لدى جميع هياكله الوطنية والجهوية والقطاعية.
ويحرص الاتحاد على ادماج المبادئ والممارسات المذكورة بالفقرة السابقة في سلوك مناضليه.
ـ يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على المساهمة في نشر ثقافة النزاهة والشفافية على المستوى الوطني.
القسم الثالث: التزامات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ـ تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكوين المكونين من النقابيين في مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتشريكهم في الانشطة العلمية والتكوينية للهيئة ، كما تتولى تكوين النقابيين في مجال مقاومة الفساد والابلاغ عنه.
ـ تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكوين الاعوان الإداريين العاملين بالاتحاد العام التونسيدللشغل في مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
ـ تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشريك النقابيين في الندوات والملتقيات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتبليغ عنه.
الباب الرابع: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتنقيحها ومدة صلوحيتها
ـ يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها ويمكن تنقيحها بموجب ملحق وذلك بعد الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على محتواه.
ويحق لكل طرف إنهاء العمل بالاتفاقية في حالة الاخلال ببنودها وذلك بعد إشعار الطرف الآخر في أجل ثلاثة أشهر قبل تاريخ الفسخ ودون إلغاء البرامج المحددة مسبقا.
ـ حددت المدة الزمنية لسريان مفعول هذه الاتفاقية بسنتين ويمكن تجديد الاتفاقية باتفاق الطرفين بناء على طلب يوجه من أحدهما.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
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20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018