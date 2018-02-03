والي تونس في زيارة للسيجومي ... مليار ونصف لتحسين مساكن العائلات المعوزة

تونس ـ الشروق: ابتسام جمال

رغم أن ولاية تونس هي ولاية «العاصمة» إلا ان أنها لا تخلو من أحياء شعبية حافلة بمشاكل متنوعة يعيشها سكان ينتظرون حلولا لمساعدتهم من أجل حياة كريمة. وتمثل المساعدات والأنشطة الرياضية إحدى أركان النهوض بالأحياء الشعبية فيها.

«الشروق» رافقت والي تونس في نشاط خاص تضمن زيارة إلى معتمدية السيجومي، وحاولت الوقوف عند أبرز آليات مقاومة الفقر والعمل التنموي في الأحياء الشعبية بهذه الولاية.

يبدو أن العمل الميداني هو أحد ركائز اقتراب والي تونس الشاذلي بوعلاق من مواطني الأحياء الشعبية. فالوالي وهو أصيل منطقة شعبية كان حريصا على لقاء أبناء «حيه» ومواطني ولاية تونس عموما. واختار هذه المرة أن يكون توزيع مساعدات تحسين السكن والمساعدات الاجتماعية داخل ديار المحتاجين وأن ينتقل إلى المواطن ليعاين مشاغله.

مشاغل بالجملة

من حي هلال إلى الملاسين والسيجومي انتقل الوالي من منزل إلى آخر ليحمل المساعدات الاجتماعية ومساعدات تحسين السكن ويلتقي سكانا ممن تعوزهم الإمكانيات منهم من يعاني الشيخوخة والإعاقة والمرض، إضافة إلى الفقر.

وتقول سوسن عمدة حي الشهداء بمعتمدية السيجومي إنه تم العمل على ضبط العائلات الأكثر احتياجا للمساعدات من خلال الزيارات الميدانية. ورغم أن المساعدات قد لا تفي أحيانا بالاحتياجات إلا ان المواطن في حاجة ليشعر بأن له من يسهر عليه ويفكر فيه فالعامل النفسي جد هام.

وعبر أهالي الأحياء الشعبية للوالي عن حاجتهم لمقومات الحياة الكريمة، وعن انتظاراتهم ومنها بناء مركبات للترفيه للأبناء وتوفير مقومات النظافة والحياة الكريمة في الأحياء ومساعدة الشباب على الانتصاب للحساب الخاص ولو بمشاريع صغيرة.

وعبر أحد المتساكنين في حي هلال عن مشاغل سكان الأحياء الشعبية «ما نريده هو حياة كريمة، «مستورة» ونظيفة لا أكثر. نحن لا نطالب بالبذخ فقط الكرامة.»

ونقل عدد من الأهالي مشاكلهم آملين في دراسة ملفاتهم والحصول على مساعدات اجتماعية.

رياضة ومساعدات

بين النشاط الترفيهي الرياضي والمساعدات تمحورت زيارة السيد الشاذلي بوعلاق أمس بمعتمديه السيجومي، والتي انقسمت إلى قسمين الأول يتضمّن توزيع مساعدات اجتماعية (السلطة تتحول إلى منازل الأسر المعوزة لتقدم لها مساعدات عينيّة ). كما حضر الوالي نشاطا رياضيا ترفيهيا لدورة رياضية تنظمها جمعية حومتنا بالتنسيق مع اللجنة الوطنيّة الأولمبيّة بالملعب الرياضي بحي هلال، ويمثل نشاط المجتمع المدني والنشاط الرياضي جزءا من العمل على تأطير الشباب ودفعهم لاستثمار أوقاتهم في نشاط مفيد وإيجابي.

وفي تصريح لـ «الشروق» أكد والي تونس أن العمل في الأحياء الشعبية يعتمد على عدة محاور منها الجانب الرياضي والترفيهي قصد الإحاطة بالمتساكنين والشباب ومنها المتعلق بالمساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.

ويشمل برنامج تحسين السكن اعتمادات في حدود مليار و 500 الف دينار. تم الانطلاق بتوزيع المستحقات في معتمدية السيجومي على أن يتواصل في بقية المعتمديات. وقد تزامن توزيع مساعدات تحسين السكن مع الحملة الجهوية توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة عدد من العائلات المعوزة.

وحول طرق تقديم المساعدات وتحديد المنتفعين أكد الوالي أن العملية تتم في كنف الشفافية حيث يقوم المجلس المحلي للتنمية بدراسة ملفات تحسين السكن ويختار المنتفعين بناء على بطاقة فنية يقوم بإنجازها مع مصالح التجهيز وبعد بحث اجتماعي تقوم بإنجازه مصالح الشؤون الاجتماعية. ويقوم المجلس المحلي بعدها بالمصادقة على البرامج ورفعها للمجلس الجهوي وتمكين المنتفعين من المنح. كما أكّد أن عمل الولاية هو جزء من استراتيجية وطنية وضعتها الحكومة لمقاومة الفقر والتي رصدت آليات منها تحسين السكن وبرامج مساعدات العائلات المعوزة.