إشراقات.. سلسلة « ذاكرة وإبداع»

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بدأت هذه السلسلة في الصدور سنة 1997 عن المركز الوطني للاتّصال الثقافي التابع لوزارة الثقافة فناهزت عناوينها الخمسين إلى حدود السنتين الماضيتين . كان الهدف التعريف بأعلام الأدب والفكر في تونس وتحقيق إنتاجهم المنثور غالبا في الدوريّات منذ أوائل القرن العشرين. شملت العناية الطاهر الحدّاد في شعره ومصطفى خريّف في قصصه والطاهر الخميري في دراساته وحسين الجزيري في مقاماته والهادي العبيدي في مقالاته وحسن الزمرلي في مسرحيّاته وسليمان مصطفى زبيس في أندلسيّاته وعثمان الكعّاك في مغاربيّاته ... إلخ .
ومن خلالها عرفنا هؤلاء وعرفنا الصادق مازيغ وفريد غازي ونور الدين بن محمود وأبا الحسن بن شعبان ومحمد الصادق بسيّس ومحمد بن عمر التونسي وصالح السويسي ومحمد الصالح المهيدي والبشير صفر ... إلخ . كما عرفنا للمعروفين أعمالا غير معروفة نشروها كـ»الرياض الناضرة بمقالات الحاضرة» لمحمد السنوسي ومقالات محمد السويسي في «المباحث» وأشعار بيرم التونسي في تونس. كما عرفنا أيضا الكاتبين عنهم على اختلاف مناهجهم وأساليبهم .
وبمعدّل أربعة كتب في السنة أصبحت السلسلة معروفة ومحترمة ومرجعا لا غنى عنه « للمعلّمين والمتعلّمين « في الأدب التونسي، بعبارة أبي الحسن القابسي في عنوان كتابه المشهور في التربية . كما أصبحت برصيدها المعتبر حلية الصدارة في جناح وزارة الثقافة بمعارض تونس الدوليّة للكتاب .
ولكن للأسف الشديد توقّفت السلسلة وكأنّما توقّف المركز عن الإبداع ولم يعد مهتمّا بالذاكرة الوطنيّة في جانب هامّ منها. ولاألوم أحدا من المسؤولين المتعاقبين عليه، كما لا ألوم الوزارة لأنّي ربّما أكثر المتردّدين على المقرّ وأكثرهم خشية على الكتب من الضرر لما تفشّى في البناية القديمة من الرطوبة ، زيادة على الضيق. وقد استوجب الوضع تخصيص ميزانيّة للتدخّل بالترميم ممّا استغرق إحدى السنتين الأخيرتين وكنّا ننتظر استئناف إصدار السلسلة بما عرض على الإدارة من المشاريع ، ولكن دون جدوى من طول الانتظار . ولعلّ المشكل ماديّ أكثر منه قناعة المسؤولين المباشرين أو المشرفين . ذلك لأنّنا لاحظنا عودة النشاط إلى المركز في مظهره الجديد، ولكن بأشكال أخرى ، نثمّن منها المكتبة التي أصبحت منظّمة وباسم علي الدوعاجي ، كما ننوّه منها بالسهرات الرمضانيّة باسم ليالي الصالحيّة إحياء للاسم القديم مذ كانت مدرسة من فروع الجامع الأعظم .
وها نحن كالعديدين من أهل الثقافة ، ثقافة البحث والتحقيق والتأليف والنشر، ننتظر من المركز والوزارة إحياء هذه السلسلة، الثمينة بمحتوياتها، والمناسبة بأسعارها، ونحن في مطلع سنة جديدة أرادها السيد الوزير سنة الكتاب شعورا بمعاناته ، والله الهادي إلى الصلاح ، الذي منه اسم المدرسة والمركز.
بدأت هذه السلسلة في الصدور سنة 1997 عن المركز الوطني للاتّصال الثقافي التابع لوزارة الثقافة فناهزت عناوينها الخمسين إلى حدود السنتين الماضيتين . كان الهدف التعريف بأعلام الأدب والفكر في تونس وتحقيق إنتاجهم المنثور غالبا في الدوريّات منذ أوائل القرن العشرين. شملت العناية الطاهر الحدّاد في شعره ومصطفى خريّف في قصصه والطاهر الخميري في دراساته وحسين الجزيري في مقاماته والهادي العبيدي في مقالاته وحسن الزمرلي في مسرحيّاته وسليمان مصطفى زبيس في أندلسيّاته وعثمان الكعّاك في مغاربيّاته ... إلخ .
ومن خلالها عرفنا هؤلاء وعرفنا الصادق مازيغ وفريد غازي ونور الدين بن محمود وأبا الحسن بن شعبان ومحمد الصادق بسيّس ومحمد بن عمر التونسي وصالح السويسي ومحمد الصالح المهيدي والبشير صفر ... إلخ . كما عرفنا للمعروفين أعمالا غير معروفة نشروها كـ»الرياض الناضرة بمقالات الحاضرة» لمحمد السنوسي ومقالات محمد السويسي في «المباحث» وأشعار بيرم التونسي في تونس. كما عرفنا أيضا الكاتبين عنهم على اختلاف مناهجهم وأساليبهم .
وبمعدّل أربعة كتب في السنة أصبحت السلسلة معروفة ومحترمة ومرجعا لا غنى عنه « للمعلّمين والمتعلّمين « في الأدب التونسي، بعبارة أبي الحسن القابسي في عنوان كتابه المشهور في التربية . كما أصبحت برصيدها المعتبر حلية الصدارة في جناح وزارة الثقافة بمعارض تونس الدوليّة للكتاب .
ولكن للأسف الشديد توقّفت السلسلة وكأنّما توقّف المركز عن الإبداع ولم يعد مهتمّا بالذاكرة الوطنيّة في جانب هامّ منها. ولاألوم أحدا من المسؤولين المتعاقبين عليه، كما لا ألوم الوزارة لأنّي ربّما أكثر المتردّدين على المقرّ وأكثرهم خشية على الكتب من الضرر لما تفشّى في البناية القديمة من الرطوبة ، زيادة على الضيق. وقد استوجب الوضع تخصيص ميزانيّة للتدخّل بالترميم ممّا استغرق إحدى السنتين الأخيرتين وكنّا ننتظر استئناف إصدار السلسلة بما عرض على الإدارة من المشاريع ، ولكن دون جدوى من طول الانتظار . ولعلّ المشكل ماديّ أكثر منه قناعة المسؤولين المباشرين أو المشرفين . ذلك لأنّنا لاحظنا عودة النشاط إلى المركز في مظهره الجديد، ولكن بأشكال أخرى ، نثمّن منها المكتبة التي أصبحت منظّمة وباسم علي الدوعاجي ، كما ننوّه منها بالسهرات الرمضانيّة باسم ليالي الصالحيّة إحياء للاسم القديم مذ كانت مدرسة من فروع الجامع الأعظم .
وها نحن كالعديدين من أهل الثقافة ، ثقافة البحث والتحقيق والتأليف والنشر، ننتظر من المركز والوزارة إحياء هذه السلسلة، الثمينة بمحتوياتها، والمناسبة بأسعارها، ونحن في مطلع سنة جديدة أرادها السيد الوزير سنة الكتاب شعورا بمعاناته ، والله الهادي إلى الصلاح ، الذي منه اسم المدرسة والمركز.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018