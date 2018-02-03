الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
إشراقات.. سلسلة « ذاكرة وإبداع»
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
أقلام الشروق
إشراقات.. سلسلة « ذاكرة وإبداع»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

بدأت هذه السلسلة في الصدور سنة 1997 عن المركز الوطني للاتّصال الثقافي التابع لوزارة الثقافة فناهزت عناوينها الخمسين إلى حدود السنتين الماضيتين . كان الهدف التعريف بأعلام الأدب والفكر في تونس وتحقيق إنتاجهم المنثور غالبا في الدوريّات منذ أوائل القرن العشرين. شملت العناية الطاهر الحدّاد في شعره ومصطفى خريّف في قصصه والطاهر الخميري في دراساته وحسين الجزيري في مقاماته والهادي العبيدي في مقالاته وحسن الزمرلي في مسرحيّاته وسليمان مصطفى زبيس في أندلسيّاته وعثمان الكعّاك في مغاربيّاته ... إلخ .
ومن خلالها عرفنا هؤلاء وعرفنا الصادق مازيغ وفريد غازي ونور الدين بن محمود وأبا الحسن بن شعبان ومحمد الصادق بسيّس ومحمد بن عمر التونسي وصالح السويسي ومحمد الصالح المهيدي والبشير صفر ... إلخ . كما عرفنا للمعروفين أعمالا غير معروفة نشروها كـ»الرياض الناضرة بمقالات الحاضرة» لمحمد السنوسي ومقالات محمد السويسي في «المباحث» وأشعار بيرم التونسي في تونس. كما عرفنا أيضا الكاتبين عنهم على اختلاف مناهجهم وأساليبهم .
وبمعدّل أربعة كتب في السنة أصبحت السلسلة معروفة ومحترمة ومرجعا لا غنى عنه « للمعلّمين والمتعلّمين « في الأدب التونسي، بعبارة أبي الحسن القابسي في عنوان كتابه المشهور في التربية . كما أصبحت برصيدها المعتبر حلية الصدارة في جناح وزارة الثقافة بمعارض تونس الدوليّة للكتاب .
ولكن للأسف الشديد توقّفت السلسلة وكأنّما توقّف المركز عن الإبداع ولم يعد مهتمّا بالذاكرة الوطنيّة في جانب هامّ منها. ولاألوم أحدا من المسؤولين المتعاقبين عليه، كما لا ألوم الوزارة لأنّي ربّما أكثر المتردّدين على المقرّ وأكثرهم خشية على الكتب من الضرر لما تفشّى في البناية القديمة من الرطوبة ، زيادة على الضيق. وقد استوجب الوضع تخصيص ميزانيّة للتدخّل بالترميم ممّا استغرق إحدى السنتين الأخيرتين وكنّا ننتظر استئناف إصدار السلسلة بما عرض على الإدارة من المشاريع ، ولكن دون جدوى من طول الانتظار . ولعلّ المشكل ماديّ أكثر منه قناعة المسؤولين المباشرين أو المشرفين . ذلك لأنّنا لاحظنا عودة النشاط إلى المركز في مظهره الجديد، ولكن بأشكال أخرى ، نثمّن منها المكتبة التي أصبحت منظّمة وباسم علي الدوعاجي ، كما ننوّه منها بالسهرات الرمضانيّة باسم ليالي الصالحيّة إحياء للاسم القديم مذ كانت مدرسة من فروع الجامع الأعظم .
وها نحن كالعديدين من أهل الثقافة ، ثقافة البحث والتحقيق والتأليف والنشر، ننتظر من المركز والوزارة إحياء هذه السلسلة، الثمينة بمحتوياتها، والمناسبة بأسعارها، ونحن في مطلع سنة جديدة أرادها السيد الوزير سنة الكتاب شعورا بمعاناته ، والله الهادي إلى الصلاح ، الذي منه اسم المدرسة والمركز.

أحمد الحمروني
تقرؤون أيضا
إشراقات.. سلسلة « ذاكرة وإبداع»
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بدأت هذه السلسلة في الصدور سنة 1997 عن المركز الوطني للاتّصال الثقافي التابع لوزارة الثقافة فناهزت عناوينها...
المزيد >>
حرب شاملة على فلسطين الدولة والشعب
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
القيادة الفلسطينية على حق في موقفها الرافض للسياسة الأمريكية سواء تعلق الأمر باعتراف هذه الأخيرة بالقدس...
المزيد >>
وخزة
01 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بين غلاء الاسعار والبطالة يكتوي المواطن بين حجري رحى فلا الاسعار هدأت ولا بارقة امل في التشغيل حصلت في ظل...
المزيد >>
وخزة
31 جانفي 2018 السّاعة 21:00
استفحلت ظاهرة استعمال الدراجات النارية لا سيما الكبيرة أمام المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية دون إدراك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أقلام الشروق
إشراقات.. سلسلة « ذاكرة وإبداع»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

بدأت هذه السلسلة في الصدور سنة 1997 عن المركز الوطني للاتّصال الثقافي التابع لوزارة الثقافة فناهزت عناوينها الخمسين إلى حدود السنتين الماضيتين . كان الهدف التعريف بأعلام الأدب والفكر في تونس وتحقيق إنتاجهم المنثور غالبا في الدوريّات منذ أوائل القرن العشرين. شملت العناية الطاهر الحدّاد في شعره ومصطفى خريّف في قصصه والطاهر الخميري في دراساته وحسين الجزيري في مقاماته والهادي العبيدي في مقالاته وحسن الزمرلي في مسرحيّاته وسليمان مصطفى زبيس في أندلسيّاته وعثمان الكعّاك في مغاربيّاته ... إلخ .
ومن خلالها عرفنا هؤلاء وعرفنا الصادق مازيغ وفريد غازي ونور الدين بن محمود وأبا الحسن بن شعبان ومحمد الصادق بسيّس ومحمد بن عمر التونسي وصالح السويسي ومحمد الصالح المهيدي والبشير صفر ... إلخ . كما عرفنا للمعروفين أعمالا غير معروفة نشروها كـ»الرياض الناضرة بمقالات الحاضرة» لمحمد السنوسي ومقالات محمد السويسي في «المباحث» وأشعار بيرم التونسي في تونس. كما عرفنا أيضا الكاتبين عنهم على اختلاف مناهجهم وأساليبهم .
وبمعدّل أربعة كتب في السنة أصبحت السلسلة معروفة ومحترمة ومرجعا لا غنى عنه « للمعلّمين والمتعلّمين « في الأدب التونسي، بعبارة أبي الحسن القابسي في عنوان كتابه المشهور في التربية . كما أصبحت برصيدها المعتبر حلية الصدارة في جناح وزارة الثقافة بمعارض تونس الدوليّة للكتاب .
ولكن للأسف الشديد توقّفت السلسلة وكأنّما توقّف المركز عن الإبداع ولم يعد مهتمّا بالذاكرة الوطنيّة في جانب هامّ منها. ولاألوم أحدا من المسؤولين المتعاقبين عليه، كما لا ألوم الوزارة لأنّي ربّما أكثر المتردّدين على المقرّ وأكثرهم خشية على الكتب من الضرر لما تفشّى في البناية القديمة من الرطوبة ، زيادة على الضيق. وقد استوجب الوضع تخصيص ميزانيّة للتدخّل بالترميم ممّا استغرق إحدى السنتين الأخيرتين وكنّا ننتظر استئناف إصدار السلسلة بما عرض على الإدارة من المشاريع ، ولكن دون جدوى من طول الانتظار . ولعلّ المشكل ماديّ أكثر منه قناعة المسؤولين المباشرين أو المشرفين . ذلك لأنّنا لاحظنا عودة النشاط إلى المركز في مظهره الجديد، ولكن بأشكال أخرى ، نثمّن منها المكتبة التي أصبحت منظّمة وباسم علي الدوعاجي ، كما ننوّه منها بالسهرات الرمضانيّة باسم ليالي الصالحيّة إحياء للاسم القديم مذ كانت مدرسة من فروع الجامع الأعظم .
وها نحن كالعديدين من أهل الثقافة ، ثقافة البحث والتحقيق والتأليف والنشر، ننتظر من المركز والوزارة إحياء هذه السلسلة، الثمينة بمحتوياتها، والمناسبة بأسعارها، ونحن في مطلع سنة جديدة أرادها السيد الوزير سنة الكتاب شعورا بمعاناته ، والله الهادي إلى الصلاح ، الذي منه اسم المدرسة والمركز.

أحمد الحمروني
تقرؤون أيضا
إشراقات.. سلسلة « ذاكرة وإبداع»
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بدأت هذه السلسلة في الصدور سنة 1997 عن المركز الوطني للاتّصال الثقافي التابع لوزارة الثقافة فناهزت عناوينها...
المزيد >>
حرب شاملة على فلسطين الدولة والشعب
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
القيادة الفلسطينية على حق في موقفها الرافض للسياسة الأمريكية سواء تعلق الأمر باعتراف هذه الأخيرة بالقدس...
المزيد >>
وخزة
01 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بين غلاء الاسعار والبطالة يكتوي المواطن بين حجري رحى فلا الاسعار هدأت ولا بارقة امل في التشغيل حصلت في ظل...
المزيد >>
وخزة
31 جانفي 2018 السّاعة 21:00
استفحلت ظاهرة استعمال الدراجات النارية لا سيما الكبيرة أمام المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية دون إدراك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
﻿