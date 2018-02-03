وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي .. قانون المؤسسات الناشئة هدية للشباب

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة أمس جلسة استماع الى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حول مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة.

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي

الوزير بدأ مداخلته بالحديث عن أهم مزايا المؤسسات الناشئة والمتمثلة أساسا في القطع مع المنوال الاقتصادي السائد وتركيز منوال جديد خالق للثروة ولمواطن الشغل وباعث للأمل.

بلد رائد

وأشار الى أن هذا النص القانوني من أول القوانين التي تمّت المصادقة عليها في مجلس الوزراء مباشرة إثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2018. وأشار الى أنه ردود فعل إيجابية لدى الشباب مشددا على أنه يمكن أن يجعل تونس بلدا رائدا في المؤسسات الناشئة في جنوب المتوسّط والعالم العربي وإفريقيا،..والوزير اعتبر أن مشروع القانون يرتكز على أربعة محاور. وهي المحور القانوني واستحداث آليات الاستثمار وتطوير الكفاءات والاندماج الجغرافي...كما اعتبر الوزير أن هذا القانون سيكون هدية للشباب التونسي في 2018 .

المحيط الاقتصادي

أما مداخلات النواب في اللجنة فقد اختلفت عناصرها. فنائب حركة النهضة محمد فريخة شدد على ضرورة توفير المحيط الاقتصادي الكفيل بإحداث المؤسسات الناشئة، مشيرا الى ضرورة تركيز الأقطاب التكنولوجيّة وتغيير العقليات السائدة وتوفير الموارد الماليّة الضروريّة ,في حين أشارت نائبة كتلة الاتحاد الوطني الحر الى تحفّظها على إسناد الموافقة اﻷوّلية لباعث المؤسسة الناشئة مدة 6 أشهر. واعتبرتها موافقة أصليّة ونهائيّة. كما تساءلت عن معايير إسناد علامة المؤسسة الناشئة المُسندة من اللّجنة الفنيّة صلب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

والجدير بالذكر أن هذا القانون يتضمن العديد من الامتيازات والتشجيعات للراغبين في الانتفاع به مثل التمتع بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة تمتد على سنة كاملة وقابلة للتجديد مرة واحدة اضافة الى محافظة العون العمومي على علاقته التعاقدية والترتيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منه أجرا اضافة الى الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة لمدة سنة كاملة. كما تتكفل الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع و بمعاليم التسجيل وبراءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني والدولي .

الغياب مرّة أخرى

انطلقت أشغال اللجنة بعد 40 دقيقة تأخيرا و بحضور 6 نواب فقط. وهذا ما يطرح مرّة أخرى جدية النواب الذين لم يتوانوا أوّل أمس في تسجيل رقم قياسي في الحضور بمناسبة خطاب الرئيس الفرنسي.