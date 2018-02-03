أخبار الأحزاب

حزب العمال

دعا حزب العمال في بيان له، الحكومة إلى رفع يدها عن حرية الصحافة والتقيد بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا تضامنه وإسناده للتحركات الاحتجاجية للصحفيين. كما دعا الحزب الشعب التونسي وكل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية إلى «اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للنوازع الاستبدادية التي تريد تكميم الأفواه ولجم الأقلام والصور حتى تتمكن من الاستفراد بالشعب لمزيد تفقيره واستغلاله ونهب ثرواته ومقدّراته».

حزب بني وطني

تأكدت مشاركة حزب بني وطني لمؤسسه سعيد العايدي في الانتخابات البلدية بقائمات حزبية خاصة به وسيشارك الحزب في حوالي عشر دوائر انتخابية في عدد من الولايات من بينها تونس وبنزرت وسوسة ونابل وصفاقس وغيرها، وتجري في هذه الفترة عملية اعداد القائمات بنسق ماراطوني وستسجل مشاركة شبابية ونسائية هامة وبارزة.

نداء تونس

قال حسن العماري نائب عن نداء تونس أنّ أهم رسالة تضمنها الخطاب هي تبني الرئيس الفرنسي دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي وأنه سيكون سفير تونس في الاتحاد الأوروبي، وأضاف: « خطاب الرئيس الفرنسي فيه شكر وتقدير واعتراف بنجاح التجربة التونسية وذهابها في الطريق الصحيح، ولا أتصور أن تغيب عن الرئيس الفرنسي معطيات لأنه يعرف ما يحدث في تونس ومطّلع على التجربة التونسية بكل دقّة».