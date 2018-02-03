أخبار الأحزاب

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حزب العمال
دعا حزب العمال في بيان له، الحكومة إلى رفع يدها عن حرية الصحافة والتقيد بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا تضامنه وإسناده للتحركات الاحتجاجية للصحفيين. كما دعا الحزب الشعب التونسي وكل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية إلى «اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للنوازع الاستبدادية التي تريد تكميم الأفواه ولجم الأقلام والصور حتى تتمكن من الاستفراد بالشعب لمزيد تفقيره واستغلاله ونهب ثرواته ومقدّراته».
حزب بني وطني
تأكدت مشاركة حزب بني وطني لمؤسسه سعيد العايدي في الانتخابات البلدية بقائمات حزبية خاصة به وسيشارك الحزب في حوالي عشر دوائر انتخابية في عدد من الولايات من بينها تونس وبنزرت وسوسة ونابل وصفاقس وغيرها، وتجري في هذه الفترة عملية اعداد القائمات بنسق ماراطوني وستسجل مشاركة شبابية ونسائية هامة وبارزة.
نداء تونس
قال حسن العماري نائب عن نداء تونس أنّ أهم رسالة تضمنها الخطاب هي تبني الرئيس الفرنسي دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي وأنه سيكون سفير تونس في الاتحاد الأوروبي، وأضاف: « خطاب الرئيس الفرنسي فيه شكر وتقدير واعتراف بنجاح التجربة التونسية وذهابها في الطريق الصحيح، ولا أتصور أن تغيب عن الرئيس الفرنسي معطيات لأنه يعرف ما يحدث في تونس ومطّلع على التجربة التونسية بكل دقّة».
حزب العمال
دعا حزب العمال في بيان له، الحكومة إلى رفع يدها عن حرية الصحافة والتقيد بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا تضامنه وإسناده للتحركات الاحتجاجية للصحفيين. كما دعا الحزب الشعب التونسي وكل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية إلى «اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للنوازع الاستبدادية التي تريد تكميم الأفواه ولجم الأقلام والصور حتى تتمكن من الاستفراد بالشعب لمزيد تفقيره واستغلاله ونهب ثرواته ومقدّراته».
حزب بني وطني
تأكدت مشاركة حزب بني وطني لمؤسسه سعيد العايدي في الانتخابات البلدية بقائمات حزبية خاصة به وسيشارك الحزب في حوالي عشر دوائر انتخابية في عدد من الولايات من بينها تونس وبنزرت وسوسة ونابل وصفاقس وغيرها، وتجري في هذه الفترة عملية اعداد القائمات بنسق ماراطوني وستسجل مشاركة شبابية ونسائية هامة وبارزة.
نداء تونس
قال حسن العماري نائب عن نداء تونس أنّ أهم رسالة تضمنها الخطاب هي تبني الرئيس الفرنسي دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي وأنه سيكون سفير تونس في الاتحاد الأوروبي، وأضاف: « خطاب الرئيس الفرنسي فيه شكر وتقدير واعتراف بنجاح التجربة التونسية وذهابها في الطريق الصحيح، ولا أتصور أن تغيب عن الرئيس الفرنسي معطيات لأنه يعرف ما يحدث في تونس ومطّلع على التجربة التونسية بكل دقّة».
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018