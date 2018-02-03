البورصة السياسيّة .. .في نزول.. خالد قدور (وزير الطاقة والمناجم)

عودة ازمة الفسفاط الى منعرج خطير جديد وتراكم مشاكل كامل جهة الحوض المنجمي تضع الوزارة المعنية في مأزق حقيقي لانعدام الفاعلية والتجاوب السريع مع الاوضاع هناك وتفادي الأسوا من التطورات والمستجدات.

لقد استبشر الكثيرون بتعيين الكفاءة خالد قدور على رأس وزارة الطاقة والمناجم لما له من خبرات ومعارف وما يتمتع به من إمكانات لمعالجة فعليّة لاوضاع قطاع الفسفاط على وجه الخصوص، ولكن عودة الاحتجاجات وايقاف الانتاج وما يرافقه من مظاهر سلبية يحمّله مسؤولية كبيرة في ضرورة التحرّك العاجل والسريع للملمة الاوضاع اولا ثم وضع خطة ناجعة لايجاد الحلول الجذرية لهذا القطاع الحيوي والهام والذي تضرّر منه كثيرا الاقتصاد الوطني وموازنات المالية العموميّة والرصيد من العملة الاجنبية.