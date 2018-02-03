البورصة السياسيّة .. في صعود.. الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)

يُؤكّد مرّة أخرى أنّه يقوم بدوره الدستوري على افضل وجه وأنّه ساع الى خدمة الدولة بكل السبل والامكانيات.

هو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تُحسب له هذه الايام الإشعاع التونسي الباهر في الخارج بعد الصّدى الطيب في منتدى دافوس الدولي والزيارة التي أداها الى بلادنا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.

وعكست خلاصات منتدى دافوس الصورة الإيجابية التي تلقاها التجربة التونسيّة في الانتقال الديمقراطي كما أكّدت مراسم زيارة الرئيس الفرنسي وبرنامجها وما انتهت اليه من اتفاقات الدور المحوري الذي لعبته رئاسة الجمهورية في حسن تنظيم تلك الزيارة وجعلها بذلك الحجم من الصدى والفاعلية التي تفتح الكثير من الافاق في المسقبل.