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يوم السبت 03 فيفري 2018
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البورصة السياسيّة .. في صعود.. الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)
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السياسي
البورصة السياسيّة .. في صعود.. الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

يُؤكّد مرّة أخرى أنّه يقوم بدوره الدستوري على افضل وجه وأنّه ساع الى خدمة الدولة بكل السبل والامكانيات.
هو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تُحسب له هذه الايام الإشعاع التونسي الباهر في الخارج بعد الصّدى الطيب في منتدى دافوس الدولي والزيارة التي أداها الى بلادنا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.
وعكست خلاصات منتدى دافوس الصورة الإيجابية التي تلقاها التجربة التونسيّة في الانتقال الديمقراطي كما أكّدت مراسم زيارة الرئيس الفرنسي وبرنامجها وما انتهت اليه من اتفاقات الدور المحوري الذي لعبته رئاسة الجمهورية في حسن تنظيم تلك الزيارة وجعلها بذلك الحجم من الصدى والفاعلية التي تفتح الكثير من الافاق في المسقبل.

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السياسي
البورصة السياسيّة .. في صعود.. الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

يُؤكّد مرّة أخرى أنّه يقوم بدوره الدستوري على افضل وجه وأنّه ساع الى خدمة الدولة بكل السبل والامكانيات.
هو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تُحسب له هذه الايام الإشعاع التونسي الباهر في الخارج بعد الصّدى الطيب في منتدى دافوس الدولي والزيارة التي أداها الى بلادنا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.
وعكست خلاصات منتدى دافوس الصورة الإيجابية التي تلقاها التجربة التونسيّة في الانتقال الديمقراطي كما أكّدت مراسم زيارة الرئيس الفرنسي وبرنامجها وما انتهت اليه من اتفاقات الدور المحوري الذي لعبته رئاسة الجمهورية في حسن تنظيم تلك الزيارة وجعلها بذلك الحجم من الصدى والفاعلية التي تفتح الكثير من الافاق في المسقبل.

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قامت دورية عسكرية برية عاملة بالمنطقة الحدودية...
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المزيد >>
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
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