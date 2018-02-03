البورصة السياسيّة .. في صعود.. الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)

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يُؤكّد مرّة أخرى أنّه يقوم بدوره الدستوري على افضل وجه وأنّه ساع الى خدمة الدولة بكل السبل والامكانيات.
هو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تُحسب له هذه الايام الإشعاع التونسي الباهر في الخارج بعد الصّدى الطيب في منتدى دافوس الدولي والزيارة التي أداها الى بلادنا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.
وعكست خلاصات منتدى دافوس الصورة الإيجابية التي تلقاها التجربة التونسيّة في الانتقال الديمقراطي كما أكّدت مراسم زيارة الرئيس الفرنسي وبرنامجها وما انتهت اليه من اتفاقات الدور المحوري الذي لعبته رئاسة الجمهورية في حسن تنظيم تلك الزيارة وجعلها بذلك الحجم من الصدى والفاعلية التي تفتح الكثير من الافاق في المسقبل.
يُؤكّد مرّة أخرى أنّه يقوم بدوره الدستوري على افضل وجه وأنّه ساع الى خدمة الدولة بكل السبل والامكانيات.
هو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تُحسب له هذه الايام الإشعاع التونسي الباهر في الخارج بعد الصّدى الطيب في منتدى دافوس الدولي والزيارة التي أداها الى بلادنا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.
وعكست خلاصات منتدى دافوس الصورة الإيجابية التي تلقاها التجربة التونسيّة في الانتقال الديمقراطي كما أكّدت مراسم زيارة الرئيس الفرنسي وبرنامجها وما انتهت اليه من اتفاقات الدور المحوري الذي لعبته رئاسة الجمهورية في حسن تنظيم تلك الزيارة وجعلها بذلك الحجم من الصدى والفاعلية التي تفتح الكثير من الافاق في المسقبل.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018