من ذكريات مناضل وطني (53).. محمد الكيلاني.. الانهيار تحت التّعذيـــب وبدايـة النّهــوض

بالحديث عن الأضرار التي خلفها التعذيب الذي مارسه ضدي «الحاج» في امن الدولة في وزارة الداخلية اذكر في مرة في إضراب جوع جراء ذلك التعذيب الذي مارسه ضدي وصل ضغط الدم الى 7 حتى ان مدير السجن وقياداته جاؤوا وطالبوا رفاقي بان يجدوا حلا لأنني سأموت في أي لحظة.

في تلك المرحلة من التعذيب في الوزارة وقبل نقلي الى سجن 9 أفريل قمت بعملية حسابية حيث أنني اتفقت مع الرفاق في الخلية الطلابية بإخلاء المنزل ويمكن بالتالي بعد مرور أكثر من أسبوع ان أوهم الأمن بأنهم في المنزل القديم لكن في الأثناء الرفاق انتقلوا الى المنزل الجديد واعتبروا انه طالما انني أمضيت أكثر من اسبوع دون ذكر المنزل فلما لا يستغلونه في مآرب أخرى وفي تلك الليلة عادوا الى المنزل وعقدوا جلسة هناك وانطلقوا في محاولة تأثيثه من اجل خلية أخرى.

عندما توجه البوليس الى المنزل وجدوهم هناك وكانت كارثة بالنسبة لي وسقطت مخططاتي، كانت مصيبة كبرى.

بعد إيقافهم قالوا إنني لا اسكن معهم وبالتالي أصبحت مطلوبا لكشف دار القيادة والرفاق هناك عوضا عن نقل القيادة اطمأنوا واعتبروا انه لا يمكن ان اذكر المكان ولم يتخيلوا انه في أي لحظة يمكن ان ينهار الإنسان ولا شيء يصبح مؤكدا.

في تلك المرحلة تم إيقاف فتحي بالحاج يحي ومحمد صالح فليس وحميد عيادة وعائشة قلوز، كانت الخطوة النهائية لعملية الإيقافات التي شملت الجزء الأكبر من عناصر منظمة آفاق العامل التونسي ومنذ ذلك الحين انتهى التعذيب.

مررت بمرحلة أخرى صعبة مدة أسبوع بعد إيقاف الرفاق ولم أتمكن من الخروج منها إلا بشق الأنفس والحقيقة الرفيقات اللاتي تم إيقافهن، بما أنني كنت عندما اذهب إلى المرحاض إما كنت أحبوا آو يحملني احد الجلادين كنا يشاهدنني في الممر وبما انه كانت لديهن سهولة اكبر في التعامل مع الأمنيين الذين يتولون مراقبتهن ولم يكونوا من امن الدولة وإنما من وحدات التدخل «البوب حينها» ومن العناصر الجدد وكان مستواهم خامسة او سادسة ثانوي وكانوا عناصر مثقفة حتى عندما دخلوا للعمل هناك كان كمورد رزق وليس خدمة او إيمانا بالنظام.

من اكتشفوا تلك الحالة قبلنا هم الرفيقات لأنهن كن يتحدثن مع الأمنيات وتمكن من إرسال رسائل عن طريقهن لرفع معنوياتي وإعلامي بما قالوه ونوعية الأسئلة وعندها فهمت انه يجب ان ننظم الدفاع المشترك للمنظمة، على الأقل الموقوفين يجب ان نجد لهم مخرجا لكي لا تسلط ضدهم أحكام قاسية حتى وان أخذت النصيب الأكبر.

بدأنا في تنظيم العملية عن طريق المراسلات في أقوالنا واعترافاتنا وملفاتنا وكنت ادع عددا مهما من الرفاق كأنهم خارج التنظيم ولم يتولوا اي أنشطة او مهام فيه وهو ما سيسهل إبعادهم عن العقوبات الكبيرة وفعلا ذلك ما حصل فقد حكم على عدد كبير بعدم سماع الدعوى او السجن لستة او ثلاثة اشهر جراء ذلك التنسيق الذي قمنا به وتحملي للمسؤولية.