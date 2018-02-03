بالحبر السياسي .. فــــــــي الاستثمــــــــــار السياســـــــــــــي

عادة ما ترتبط كلمة الاستثمار بالميدان الاقتصادي والتجاري وعالمي المال والأعمال، غير أنّ التجارب المجتمعيّة والبشريّة الناجحة أمكن لها تخطي ذلك البعد المادي الصّرف إلى الاستثمار في العلم والمعرفة والاستثمار أيضا في الصورة عبر استراتيجيات واضحة وسياسات دقيقة تدفع إلى تثمين المكتسبات الثقافية والفكرية والسياسيّة لتنمية سائر القطاعات والميادين بما فيها الاستثمار الاقتصادي.

هل يُمكن أن يكون هناك استثمار اقتصادي دون جهد استثماري سياسي وثقافي؟

من الصعب جدًّا أن يتحقّق ذلك، إذ أنّ المستثمرين ورجال الأعمال لا يقبلون المغامرة حينما تكون الحالة السياسية متردية أو ضبابية، ومن هنا يأتي مصطلح مناخ الأعمال الذي هو في جانبه الأبرز الاحساس بوجود ظروف ارتياح وتهدئة واستقرار وغياب للمخاطر، قبل أن يكون بنى تحتية وشبكات طرقات واتصالات وموانئ وغيرها من المسائل اللوجيستية.

للأسف لقد خاب مسعانا في تونس لتحقيق منجزات هامة في مختلف مناحي التنمية وتراجعات الاستثمارات المادية والمشاريع وتضاعفت التحديات الاقتصاديّة وازدادت وضعية المالية العموميّة تدهورا.

المستخلص من زيارة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى تونس، وخاصة من خلال مضامين خطابه امام مجلس النواب وجولته وسط العاصمة وخاصة في أنهج المدينة العتيقة، أنّها تقدّم للفاعلين السياسيّين أدوات مهمة للعمل المستقبلي لتصويب التوجهات والخيارات الكبرى وأهمية الحرص على تثمين مكاسب سياسية هامة تحققت في تونس جعلت من تجربتها في الانتقال الديمقراطي تعرفُ الاستمراريّة ولا تُصاب بما أصاب سائر الثورات في ما سُمّي وسمَّاه الرئيس الفرنسي نفسه «الربيع العربي»، يُضاف إليها رسالة بالغة الأهميّة في إبراز تونس بلدا آمنا يتوفر على جميع الفرص للسياحة والتسوّق والاستثمار الاقتصادي.

يكاد يقول المتابع عن سلوك الجزء الكبير من نخبتنا السياسية أنّه سلوك الجاهل الذي يفعلُ بنفسه ما لا يفعله العدوّ بعدوّه، أو سلوك ذاك الذي يضعُ بيديه حواجز أمام عينيه ويدَّعي لاحقا أنّه عاجز عن الابصار ورؤية الأشياء.

لماذا تُواصل نخبتنا كلّ هذا الاسفاف؟

لماذا لا تُحسن نخبتنا، في الحكم والمعارضة، اعادة ترتيب الأمور والأولويات الوطنية؟

ربّما لا يُطلب من هذه النخبة سوى أخذ المسائل بالقليل فقط من الجديّة وإعمال العقل في قراءة مجمل الأحداث والمستجدات التي عاشتها بلادنا منذ الاستقلال الى اليوم، ووضع خطة عمل لتسويق المناحي الايجابي التي عرفناه على مدار عقود دولة الاستقلال ودولة ما بعد الثورة.

هل كنّا نتاج الى الرئيس الفرنسي، لكي يُشيد كلّ تلك الاشادة ببلدنا وأن يعطي تلك الصورة البهيّة عنها في نجاح تجربة فريدة في الانتقال الديمقراطي السلمي وفي عدم تعارض ثقافتنا العربية الاسلامية مع قيم الحداثة والتنوير وأساسا منها الحريّة والديمقراطية؟

لماذا تعجز دولتنا، بما لها من امكانيات ووسائل، عن طمأنة المواطنين والوافدين من الخارج سواء أكانوا سياحا او مستثمرين على أن بدلنا آمن وأنّنا نجحنا الى حدّ كبير في مكافحة ظاهر الارهاب؟

تونس مشعّة في الخارج بخطابات الاشادة من الأجانب وهي مظلمة تعيسة حزينة بخطابات نخبتنا السياسية والفكرية والثقافية ومواقفهم وتصرّفاتهم.

أولى لنا جميعا أن نضع سياسة متكاملة لتسويق صورة تونس بأيدينا وأفكارنا وتقديمها كما هي واقعا للآخرين، ووضع خطط عمل لاستثمار اتصالي وإعلامي لما تراكم عندنا من مكاسب ومنجزات وإبراز المعوّقات بشكل عقلاني وموضوعي يقدّم الحجًة والبرهان للإقناع بأنّ بلدنا رائد ومتميّز وسبّاق في الكثير من الميادين والقطاعات (الغاء الرق، العمل الفكري والثقافي والنقابي، حريّة المرأة، التمدرس والمعرفة، الحوار الاجتماعي، الثورة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة…) وراكم شعبه نجاحات لا مثيل لها في أقطار مشابهة وفي المنطقة، لا لوك سفاسف الأمور ومواصلة الانغماس في التجاذبات السياسيويّة والاستقطابات الإيديولوجيّة التافهة والهدّامة.

الاستثمار السياسي أولوية مطلقة، دونما ستستحيل بقية الاستثمارات أو نوايا التنمية وغيرها وستبقى مجرّد أحلام.

وأول هذا الاستثمار السياسي والاتصالي هو تلقّف ايجابي لما تركته زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا وهي حبلى بالمعاني والرسائل وتوفّر مضامين قابلة للتسويق والتثمين.

بقلم: خالد الحدّاد