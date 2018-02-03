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يوم السبت 03 فيفري 2018
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وجّه عدّة رسائل.. .هل حقّقت زيارة ماكرون انتظارات التونسيين ؟
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السياسي
وجّه عدّة رسائل.. .هل حقّقت زيارة ماكرون انتظارات التونسيين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

الاشادة بفرادة التجربة التونسية والاقرار بعدم تناقض الاسلام مع الديمقراطية والتعهد بالدعم الاقتصادي لتونس مواقف عبر عنها الرئيس الفرنسي خلال زيارته الاخيرة وكشفت ضمنيا تعويله أيضا على الجانب التونسي في لعب دور مهم في ليبيا.

تونس ـ الشروق: أشرف الرياحي
بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان ومنتدى الاعمال الاقتصادي المشترك بين البلدين سعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة الى تونس التنقل والحضور بخطاب مرتجل في الغالب لخص جملة من الرسائل السياسية المهمة التي تركت الاثر حول ابعاد الزيارة في الداخل والخارج.
ولزيارة ايمانويل ماكرون أبعاد عديدة عكسها خطابه سواء في مجلس نواب الشعب او خلال مقابلته رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أو خلال حضوره المنتدى الاقتصادي أول أمس، ويرى المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن ابرز هذه الرسائل تكمن في تركيزه على التجربة النوعية لتونس في الانتقال الديمقراطي حيث ابدى رغبة فرنسا في انجاح هذه التجربة في ظل اخفاق تجارب أخرى مما سمي بالربيع العربي.
ونوه الحناشي الى اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موقف بلده الجديد من الاسلام حيث أن الاشادة بالعلاقة الوطيدة بين الاسلام والديمقراطية وتزكيتها يعكس اقرارا صريحا بعد الموقف التقليدي الفرنسي والذي كان يكن نوع من العداء تجاه الاسلام وخشية مبالغ فيها حتى بعد الثورة قبل أن يشهد الموقف الرسمي بداية تغير مع الرئيس السابق فرنسوا هولاند.
ومن الناحية الاقتصادية يرى الحناشي انه يمكن تثمين ماوقع التعبير عليه في مستوى مضاعفة حجم الاستثمار في السنوات الثلاث القادمة وبعث المشاريع ودعمها املا في ان تلعب اللجنة المشتركة بين البلدين في الاسهام في حل المعضلات الاقتصادي مضيفا بان ما تحقق خلال هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية يبقى قليلا حيث كان من المنتظر في رأيه تحويل جزء كبير من ديون تونس الى استثمارات وليس البسيط منها حتى تبرز النوايا الجدية لدعم الانتقال الديمقراطي والنجاج الاقتصادي في تونس.
وشدد الحناشي على أنه كان من المأمول ايضا الاعلان عن اقامة مشاريع في الداخل والمناطق المهمشة علاوة على التركيز على التربية والتعليم وبعث الجامعة الفرنكفونية وأن تكون تونس منصة لتعليم اللغة الفرنسية بماهي اجراءات تخدم السياسية الفرنسية بالاساس.
وإضافة الى الرسائل الداخلية يرى الحناشي في زيارة ماكرون ابعادا خارجية ترجمتها زيارته الى الجزائر ايضا في علاقة بحث دول الجوار على لعب الدور في حل الازمة الليبية حيث أن اعادة الامور الى نصابها في ليبيا يخدم اولا الجانب التونسي باعتبار ان فضاءها الحيوي يمكن من حل مشاكل عويصة اقتصاديا واجتماعيا ناهيك وان البلد كان يشغل مايزيد عن 70 الف تونسي يضاف اليها خدمة لمصالح فرنسا في ليبيا من النواحي الامنية والاقتصادية والتجارية سيما وانها قد لعبت دورا سابقا في ماجرى فيها من احداث فوضى في عهد الرئيس السابق ساركوزي.

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السياسي
وجّه عدّة رسائل.. .هل حقّقت زيارة ماكرون انتظارات التونسيين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

الاشادة بفرادة التجربة التونسية والاقرار بعدم تناقض الاسلام مع الديمقراطية والتعهد بالدعم الاقتصادي لتونس مواقف عبر عنها الرئيس الفرنسي خلال زيارته الاخيرة وكشفت ضمنيا تعويله أيضا على الجانب التونسي في لعب دور مهم في ليبيا.

تونس ـ الشروق: أشرف الرياحي
بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان ومنتدى الاعمال الاقتصادي المشترك بين البلدين سعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة الى تونس التنقل والحضور بخطاب مرتجل في الغالب لخص جملة من الرسائل السياسية المهمة التي تركت الاثر حول ابعاد الزيارة في الداخل والخارج.
ولزيارة ايمانويل ماكرون أبعاد عديدة عكسها خطابه سواء في مجلس نواب الشعب او خلال مقابلته رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أو خلال حضوره المنتدى الاقتصادي أول أمس، ويرى المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن ابرز هذه الرسائل تكمن في تركيزه على التجربة النوعية لتونس في الانتقال الديمقراطي حيث ابدى رغبة فرنسا في انجاح هذه التجربة في ظل اخفاق تجارب أخرى مما سمي بالربيع العربي.
ونوه الحناشي الى اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موقف بلده الجديد من الاسلام حيث أن الاشادة بالعلاقة الوطيدة بين الاسلام والديمقراطية وتزكيتها يعكس اقرارا صريحا بعد الموقف التقليدي الفرنسي والذي كان يكن نوع من العداء تجاه الاسلام وخشية مبالغ فيها حتى بعد الثورة قبل أن يشهد الموقف الرسمي بداية تغير مع الرئيس السابق فرنسوا هولاند.
ومن الناحية الاقتصادية يرى الحناشي انه يمكن تثمين ماوقع التعبير عليه في مستوى مضاعفة حجم الاستثمار في السنوات الثلاث القادمة وبعث المشاريع ودعمها املا في ان تلعب اللجنة المشتركة بين البلدين في الاسهام في حل المعضلات الاقتصادي مضيفا بان ما تحقق خلال هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية يبقى قليلا حيث كان من المنتظر في رأيه تحويل جزء كبير من ديون تونس الى استثمارات وليس البسيط منها حتى تبرز النوايا الجدية لدعم الانتقال الديمقراطي والنجاج الاقتصادي في تونس.
وشدد الحناشي على أنه كان من المأمول ايضا الاعلان عن اقامة مشاريع في الداخل والمناطق المهمشة علاوة على التركيز على التربية والتعليم وبعث الجامعة الفرنكفونية وأن تكون تونس منصة لتعليم اللغة الفرنسية بماهي اجراءات تخدم السياسية الفرنسية بالاساس.
وإضافة الى الرسائل الداخلية يرى الحناشي في زيارة ماكرون ابعادا خارجية ترجمتها زيارته الى الجزائر ايضا في علاقة بحث دول الجوار على لعب الدور في حل الازمة الليبية حيث أن اعادة الامور الى نصابها في ليبيا يخدم اولا الجانب التونسي باعتبار ان فضاءها الحيوي يمكن من حل مشاكل عويصة اقتصاديا واجتماعيا ناهيك وان البلد كان يشغل مايزيد عن 70 الف تونسي يضاف اليها خدمة لمصالح فرنسا في ليبيا من النواحي الامنية والاقتصادية والتجارية سيما وانها قد لعبت دورا سابقا في ماجرى فيها من احداث فوضى في عهد الرئيس السابق ساركوزي.

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