حُوكم بسنتين سجنا نافذة ... بسيس يطمئن والنداء ينتظر

تونس ـ الشروق: محمد بن عبدالله

لم تكد تنطفئ مخلفات القبض على شفيق الجراية القريب من نداء تونس والذي تجمعه علاقة صداقة قوية بأكثر من قيادي ندائي حسب اعترافاتهم الشخصية حتى تطفو مجددا على الساحة السياسية والحزبية قضية أخرى تخص المكلف بالشؤون السياسية للنداء الوافد الجديد برهان بسيس وذلك اثر صدور قرار المحكمة الابتدائية باريانة والقاضي بسجن برهان بسيس مدة عامين بعدما تبين للمحكمة انتفاعه بمبلغ قدره 198 الف دينار من شركة الاتصالات سوتيتال بتعليمات من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. والزامه برد المبلغ المذكور وتحميله المصاريف القانونية المرتبطة بالقضية.

بسيس بدا متفائلا من خلال تدوينة له على الفايسبوك واكد انه سيستأنف القرار الابتدائي خاصة ان المحكمة برأت في نفس القضية بقية المتهمين زين العابدين بن علي والهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي ومنتصر والي وهو ما اعتبره بسيس مدخلا لتبرئته هو الآخر مؤكدا في نفس الوقت شكره لهيئة الدفاع وللجهات القضائية .

حركة نداء تونس والتي لم تصدر موقفا الى حد كتابة هذه الاسطر اكد رئيس لجنة الاعلام والاتصال بها فؤاد بوسلامة ان الحزب وككل القضايا المطروحة امام القضاء يحترم السلطة القضائية ويؤكد استقلاليتها وعدم التاثير من بعيد او من قريب في سير المرفق القضائي وجدد في نفس الوقت مساندة الحزب ووقوفه الى جانب القيادي برهان بسيس ومواصلة فريق الدفاع من الندائيين وقوفهم بكل قوة الى جانب بسيس والاستفادة من النصوص القانونية خاصة ان الحكم لا يقضي بالنفاذ العاجل وهو ما سيمكن الحزب حسب نفس المصدر من الاعتراض.

وحول تداعيات الموضوع الداخلية للحزب قال بوسلامة ان برهان بسيس يواصل نشاطه الحزبي بصفة عادية والقضية لن تكون لها اي مخلفات ولن تصل في اقصى حالاتها الى سجن بسيس خاصة ان الحزب يمرّ بفترة ايجابية ويستعد بقوة للانتخابات البلدية المقبلة .

الباجي والشاهد والرئاسة

وفي تعليق له على ما راج مؤخرا حول موقف الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد من الانتخابات الرئاسية المقبلة ونيتهما عدم الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي قال بوسلامة « الباجي قايد السبسي هو مؤسس النداء وله الفضل الكبير في ما وصل اليه الحزب الذي نجح في اقل من ثلاث سنوات واصبح الحزب على راس الحكومة والرئاسة والبرلمان ويوسف الشاهد هو ابن النداء ونجاحه من نجاح الحزب غير ان موضوع الانتخابات الرئاسية وحتى النيابية سابق لاوانه لاننا نستعد للانتخابات البلدية ونريد ان نحقق من خلالها نجاحا آخر ثم لنا استحقاقات اخرى وبعدها ياتي موعد اكتوبر 2019 وسنحرص على حسن الاختيار وفي كل الحالات موقف سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي والاخ رئيس الحكومة هو موقف شخصي ولهما مطلق الحرية فيه ولكل حادث حديث لان طرح الموضوع حاليا ليس بريئا من بعض الجهات».