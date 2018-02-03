حُوكم بسنتين سجنا نافذة ... بسيس يطمئن والنداء ينتظر

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تونس ـ الشروق: محمد بن عبدالله
لم تكد تنطفئ مخلفات القبض على شفيق الجراية القريب من نداء تونس والذي تجمعه علاقة صداقة قوية بأكثر من قيادي ندائي حسب اعترافاتهم الشخصية حتى تطفو مجددا على الساحة السياسية والحزبية قضية أخرى تخص المكلف بالشؤون السياسية للنداء الوافد الجديد برهان بسيس وذلك اثر صدور قرار المحكمة الابتدائية باريانة والقاضي بسجن برهان بسيس مدة عامين بعدما تبين للمحكمة انتفاعه بمبلغ قدره 198 الف دينار من شركة الاتصالات سوتيتال بتعليمات من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. والزامه برد المبلغ المذكور وتحميله المصاريف القانونية المرتبطة بالقضية.
بسيس بدا متفائلا من خلال تدوينة له على الفايسبوك واكد انه سيستأنف القرار الابتدائي خاصة ان المحكمة برأت في نفس القضية بقية المتهمين زين العابدين بن علي والهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي ومنتصر والي وهو ما اعتبره بسيس مدخلا لتبرئته هو الآخر مؤكدا في نفس الوقت شكره لهيئة الدفاع وللجهات القضائية .
حركة نداء تونس والتي لم تصدر موقفا الى حد كتابة هذه الاسطر اكد رئيس لجنة الاعلام والاتصال بها فؤاد بوسلامة ان الحزب وككل القضايا المطروحة امام القضاء يحترم السلطة القضائية ويؤكد استقلاليتها وعدم التاثير من بعيد او من قريب في سير المرفق القضائي وجدد في نفس الوقت مساندة الحزب ووقوفه الى جانب القيادي برهان بسيس ومواصلة فريق الدفاع من الندائيين وقوفهم بكل قوة الى جانب بسيس والاستفادة من النصوص القانونية خاصة ان الحكم لا يقضي بالنفاذ العاجل وهو ما سيمكن الحزب حسب نفس المصدر من الاعتراض.
وحول تداعيات الموضوع الداخلية للحزب قال بوسلامة ان برهان بسيس يواصل نشاطه الحزبي بصفة عادية والقضية لن تكون لها اي مخلفات ولن تصل في اقصى حالاتها الى سجن بسيس خاصة ان الحزب يمرّ بفترة ايجابية ويستعد بقوة للانتخابات البلدية المقبلة .
الباجي والشاهد والرئاسة
وفي تعليق له على ما راج مؤخرا حول موقف الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد من الانتخابات الرئاسية المقبلة ونيتهما عدم الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي قال بوسلامة « الباجي قايد السبسي هو مؤسس النداء وله الفضل الكبير في ما وصل اليه الحزب الذي نجح في اقل من ثلاث سنوات واصبح الحزب على راس الحكومة والرئاسة والبرلمان ويوسف الشاهد هو ابن النداء ونجاحه من نجاح الحزب غير ان موضوع الانتخابات الرئاسية وحتى النيابية سابق لاوانه لاننا نستعد للانتخابات البلدية ونريد ان نحقق من خلالها نجاحا آخر ثم لنا استحقاقات اخرى وبعدها ياتي موعد اكتوبر 2019 وسنحرص على حسن الاختيار وفي كل الحالات موقف سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي والاخ رئيس الحكومة هو موقف شخصي ولهما مطلق الحرية فيه ولكل حادث حديث لان طرح الموضوع حاليا ليس بريئا من بعض الجهات».
تونس ـ الشروق: محمد بن عبدالله
لم تكد تنطفئ مخلفات القبض على شفيق الجراية القريب من نداء تونس والذي تجمعه علاقة صداقة قوية بأكثر من قيادي ندائي حسب اعترافاتهم الشخصية حتى تطفو مجددا على الساحة السياسية والحزبية قضية أخرى تخص المكلف بالشؤون السياسية للنداء الوافد الجديد برهان بسيس وذلك اثر صدور قرار المحكمة الابتدائية باريانة والقاضي بسجن برهان بسيس مدة عامين بعدما تبين للمحكمة انتفاعه بمبلغ قدره 198 الف دينار من شركة الاتصالات سوتيتال بتعليمات من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. والزامه برد المبلغ المذكور وتحميله المصاريف القانونية المرتبطة بالقضية.
بسيس بدا متفائلا من خلال تدوينة له على الفايسبوك واكد انه سيستأنف القرار الابتدائي خاصة ان المحكمة برأت في نفس القضية بقية المتهمين زين العابدين بن علي والهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي ومنتصر والي وهو ما اعتبره بسيس مدخلا لتبرئته هو الآخر مؤكدا في نفس الوقت شكره لهيئة الدفاع وللجهات القضائية .
حركة نداء تونس والتي لم تصدر موقفا الى حد كتابة هذه الاسطر اكد رئيس لجنة الاعلام والاتصال بها فؤاد بوسلامة ان الحزب وككل القضايا المطروحة امام القضاء يحترم السلطة القضائية ويؤكد استقلاليتها وعدم التاثير من بعيد او من قريب في سير المرفق القضائي وجدد في نفس الوقت مساندة الحزب ووقوفه الى جانب القيادي برهان بسيس ومواصلة فريق الدفاع من الندائيين وقوفهم بكل قوة الى جانب بسيس والاستفادة من النصوص القانونية خاصة ان الحكم لا يقضي بالنفاذ العاجل وهو ما سيمكن الحزب حسب نفس المصدر من الاعتراض.
وحول تداعيات الموضوع الداخلية للحزب قال بوسلامة ان برهان بسيس يواصل نشاطه الحزبي بصفة عادية والقضية لن تكون لها اي مخلفات ولن تصل في اقصى حالاتها الى سجن بسيس خاصة ان الحزب يمرّ بفترة ايجابية ويستعد بقوة للانتخابات البلدية المقبلة .
الباجي والشاهد والرئاسة
وفي تعليق له على ما راج مؤخرا حول موقف الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد من الانتخابات الرئاسية المقبلة ونيتهما عدم الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي قال بوسلامة « الباجي قايد السبسي هو مؤسس النداء وله الفضل الكبير في ما وصل اليه الحزب الذي نجح في اقل من ثلاث سنوات واصبح الحزب على راس الحكومة والرئاسة والبرلمان ويوسف الشاهد هو ابن النداء ونجاحه من نجاح الحزب غير ان موضوع الانتخابات الرئاسية وحتى النيابية سابق لاوانه لاننا نستعد للانتخابات البلدية ونريد ان نحقق من خلالها نجاحا آخر ثم لنا استحقاقات اخرى وبعدها ياتي موعد اكتوبر 2019 وسنحرص على حسن الاختيار وفي كل الحالات موقف سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي والاخ رئيس الحكومة هو موقف شخصي ولهما مطلق الحرية فيه ولكل حادث حديث لان طرح الموضوع حاليا ليس بريئا من بعض الجهات».
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018