في60 ثانية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مدير عام جديد

تولّى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر مساء امس الاول الخميس 1 فيفري 2018 تنصيب محمد حافظ الشريف مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية لحماية المحيط.

دعم أمن ودفاع تونس

مثّل دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مجال الأمن والدفاع ومشروع تنمية الجنوب محور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي امس بمقر الوزارة برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس Patrice Bergamine.

مشروع قانون المبادر الذاتي

ستحيل وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي على رئاسة الحكومة. وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي أن مشروع قانون «المبادر الذاتي» يهدف إلى مكافحة الاقتصاد غير المنظم .