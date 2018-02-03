الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
في60 ثانية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
السياسي
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مدير عام جديد
تولّى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر مساء امس الاول الخميس 1 فيفري 2018 تنصيب محمد حافظ الشريف مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية لحماية المحيط.

دعم أمن ودفاع تونس
مثّل دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مجال الأمن والدفاع ومشروع تنمية الجنوب محور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي امس بمقر الوزارة برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس Patrice Bergamine.

مشروع قانون المبادر الذاتي
ستحيل وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي على رئاسة الحكومة. وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي أن مشروع قانون «المبادر الذاتي» يهدف إلى مكافحة الاقتصاد غير المنظم .

تقرؤون أيضا
الباجي يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس الشيخ صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد...
المزيد >>
استثمارات صينية في جرجيس
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة والشؤون...
المزيد >>
ليبي مسلّح في قبضة الجيش
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قامت دورية عسكرية برية عاملة بالمنطقة الحدودية...
المزيد >>
هيئة المحامين تساند الصحفيين
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت امس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

مدير عام جديد
تولّى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر مساء امس الاول الخميس 1 فيفري 2018 تنصيب محمد حافظ الشريف مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية لحماية المحيط.

دعم أمن ودفاع تونس
مثّل دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مجال الأمن والدفاع ومشروع تنمية الجنوب محور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي امس بمقر الوزارة برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس Patrice Bergamine.

مشروع قانون المبادر الذاتي
ستحيل وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي على رئاسة الحكومة. وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي أن مشروع قانون «المبادر الذاتي» يهدف إلى مكافحة الاقتصاد غير المنظم .

تقرؤون أيضا
الباجي يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس الشيخ صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد...
المزيد >>
استثمارات صينية في جرجيس
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة والشؤون...
المزيد >>
ليبي مسلّح في قبضة الجيش
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قامت دورية عسكرية برية عاملة بالمنطقة الحدودية...
المزيد >>
هيئة المحامين تساند الصحفيين
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت امس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
﻿