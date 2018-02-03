تونس أصبحت أكثر أمنا

اكد وزير الأمن البريطاني « بن والاس »، في تصريح اعلامي مساء امس الاول خلال زيارة أداها الى المدينة العتيقة بالحمامات انه سينقل رسالة إلى المواطنين البريطانيين مفادها أن تونس أصبحت أكثر أمنا، وأنجزت الكثير من أجل ضمان أمن زوارها.