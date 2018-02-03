رابطة حقوق الانسان تنبه

نبهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى « خطورة الإعتداءات التي طالت الصحفيين في تونس » واعتبرتها في بيان أصدرته « إجراما في حقهم وفي حق حرية التعبير والصحافة التي تعتبر من أهم مكاسب الثورة ».