منوبة: القبض على تكفيري هدّد صحفية وحاول استقطابها

أكّدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنّ معلومات توفّرت لدى الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة مفادها تعرض صحفية للتهديد عبر شبكة التواصل الاجتماعي ‹›فايسبوك›› من طرف صاحب حساب بالشبكة ذاتها كما تعمد إرسال مقاطع فيديو لها تدعو إلى الفكر التكفيري.وأضافت أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة تمكنت امس من القبض على المعني بالأمر، حيث تبين أنّه تكفيري يبلغ من العمر 35 سنة قاطن معتمدية الجديدة ولاية منوبة، وبالتحري معه اعترف بإرساله لتلك المقاطع قصد استقطاب المعنية لتبني الفكر التكفيري.