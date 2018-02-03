تونس مطالبة بإصلاحات

أكّد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنّ الإصلاحات الاقتصادية في تونس لا بد أن ترافقها إصلاحات اجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء على الفئات الاجتماعية الضعيفة. اعتبر أنّ الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أنّ الإصلاحات تحتاج إلى وقت ودعم.