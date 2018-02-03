هيئة المحامين تساند الصحفيين

أصدرت امس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا اعتبرت فيه أن النيل من الصحفيات والصحفيين معنويا أو الاعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة ويدعو جميع الحقوقيين إلى الاستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير.