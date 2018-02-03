استثمارات صينية في جرجيس

استقبل مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بمقر الوزارة وفدا صينيا من رجال أعمال للنظر في الإمكانيات المتاحة لإقامة مشاريع استثمارية ببلادنا.وعبر كرشيد عن حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون التونسي الصيني وإرساء جسر شراكة إستراتيجية ناجعة تعود بالمنفعة على البلدين و ذلك في إطار ما اصطلح على تسميته بالشراكة المربحة لكلا الطرفين .