الباجي يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس الشيخ صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 1 إلى 5 فيفري الجاري.أكّد الباجي قايد السبسي على أهمية هذه الزيارة في مزيد تدعيم علاقات الأخوة العريقة والمتميزة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية.