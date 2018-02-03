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يوم السبت 03 فيفري 2018
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نقمــة ..... الفسفـــاط
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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مع الشروق
نقمــة ..... الفسفـــاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
اليوم توقف انتاج الفسفاط من جديد وتوقف انتاج المجمع الكيميائي ومعه ستتوقف مصانع اخرى عن العمل وستخسر تونس ملايين الدولارات في الوقت الذي تدنى فيه احتياط العملة الصعبة بشكل مقلق ...
أهالي مدن الحوض المنجمي اقتحموا مقرات شركة الفسفاط وأغلقوا الطرقات ومنعوا القطارات من المرور بسبب رفضهم لنتائج احدى مناظرات الانتداب ...
نعمة الفسفاط تحولت الى نقمة على الجميع الدولة وايضا سكان وأهالي مدن الحوض المنجمي ، من الغبن ان اكتشاف الفسفاط في تونس تم منذ سنة 1885 اي قبل 133 سنة لكن وضع مدن الحوض المنجمي لم يتغير وهم الى اليوم لا يزالون في انتظار قدوم قطار التنمية الذي وعدهم به كل الذين تعاقبوا على حكم تونس، مدن الحوض المنجمي التي تعرف اكبر نسبة للبطالة في تونس لاتزال الى اليوم دون مستشفيات وخدمات ومرافق متطورة، على مدى اكثر من قرن لم تجن تلك المدن سوى الأمراض والفقر والتعاسة رغم ملايين الاطنان من الفسفاط التي تستخرج سنويا من جبالها الممتدة ورغم ان تونس كانت في المركز الرابع عالميا في انتاج الفسفاط ...
وإذا تواصل تعطل الانتاج فإن ازمة الدولة ستكون اكبر وأشد، قد تضطر تونس لاول مرة في تاريخها الى توريد الفسفاط والا فان مصانع كثيرة ستغلق ابوابها وستطرد عمالها ...
الحكومة مطالبة اليوم بالبحث عن حلول لمنطقة الحوض المنجمي فلن تكون شركة الفسفاط قادرة على تشغيل كل العاطلين ،بعيدا عن الفسفاط الحكومة مدعوة الى تقديم حلول وتصورات للخروج من الازمة بشكل واقعي ومطالبة الان وبصفة عاجلة بمراجعة منوال التنمية الخاص بمنطقة الحوض المنجمي ....
التعامل مع الازمة بحلول مؤقتة لن يكون في صالح الدولة التي بجب ان تعترف ان مناطق الحوض المنجمي الغنية بالثروات عانت من التفقير والتهميش طيلة عقود الاستقلال، ظلت على مدى زمن طويل مدنا للغضب والانتفاضات ودفعت أجيالها ثمنا باهظا ...
اليوم حان الوقت للوصول الى حلول تقطع مع هذا الوضع وتنهي الازمة ....

سفيان الأسود
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مع الشروق
نقمــة ..... الفسفـــاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
اليوم توقف انتاج الفسفاط من جديد وتوقف انتاج المجمع الكيميائي ومعه ستتوقف مصانع اخرى عن العمل وستخسر تونس ملايين الدولارات في الوقت الذي تدنى فيه احتياط العملة الصعبة بشكل مقلق ...
أهالي مدن الحوض المنجمي اقتحموا مقرات شركة الفسفاط وأغلقوا الطرقات ومنعوا القطارات من المرور بسبب رفضهم لنتائج احدى مناظرات الانتداب ...
نعمة الفسفاط تحولت الى نقمة على الجميع الدولة وايضا سكان وأهالي مدن الحوض المنجمي ، من الغبن ان اكتشاف الفسفاط في تونس تم منذ سنة 1885 اي قبل 133 سنة لكن وضع مدن الحوض المنجمي لم يتغير وهم الى اليوم لا يزالون في انتظار قدوم قطار التنمية الذي وعدهم به كل الذين تعاقبوا على حكم تونس، مدن الحوض المنجمي التي تعرف اكبر نسبة للبطالة في تونس لاتزال الى اليوم دون مستشفيات وخدمات ومرافق متطورة، على مدى اكثر من قرن لم تجن تلك المدن سوى الأمراض والفقر والتعاسة رغم ملايين الاطنان من الفسفاط التي تستخرج سنويا من جبالها الممتدة ورغم ان تونس كانت في المركز الرابع عالميا في انتاج الفسفاط ...
وإذا تواصل تعطل الانتاج فإن ازمة الدولة ستكون اكبر وأشد، قد تضطر تونس لاول مرة في تاريخها الى توريد الفسفاط والا فان مصانع كثيرة ستغلق ابوابها وستطرد عمالها ...
الحكومة مطالبة اليوم بالبحث عن حلول لمنطقة الحوض المنجمي فلن تكون شركة الفسفاط قادرة على تشغيل كل العاطلين ،بعيدا عن الفسفاط الحكومة مدعوة الى تقديم حلول وتصورات للخروج من الازمة بشكل واقعي ومطالبة الان وبصفة عاجلة بمراجعة منوال التنمية الخاص بمنطقة الحوض المنجمي ....
التعامل مع الازمة بحلول مؤقتة لن يكون في صالح الدولة التي بجب ان تعترف ان مناطق الحوض المنجمي الغنية بالثروات عانت من التفقير والتهميش طيلة عقود الاستقلال، ظلت على مدى زمن طويل مدنا للغضب والانتفاضات ودفعت أجيالها ثمنا باهظا ...
اليوم حان الوقت للوصول الى حلول تقطع مع هذا الوضع وتنهي الازمة ....

سفيان الأسود
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نقمــة ..... الفسفـــاط
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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دعم الديمقراطية... ليس تعميم الخراب!
01 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
31 جانفي 2018 السّاعة 21:00
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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