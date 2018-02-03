نقمــة ..... الفسفـــاط

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خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
اليوم توقف انتاج الفسفاط من جديد وتوقف انتاج المجمع الكيميائي ومعه ستتوقف مصانع اخرى عن العمل وستخسر تونس ملايين الدولارات في الوقت الذي تدنى فيه احتياط العملة الصعبة بشكل مقلق ...
أهالي مدن الحوض المنجمي اقتحموا مقرات شركة الفسفاط وأغلقوا الطرقات ومنعوا القطارات من المرور بسبب رفضهم لنتائج احدى مناظرات الانتداب ...
نعمة الفسفاط تحولت الى نقمة على الجميع الدولة وايضا سكان وأهالي مدن الحوض المنجمي ، من الغبن ان اكتشاف الفسفاط في تونس تم منذ سنة 1885 اي قبل 133 سنة لكن وضع مدن الحوض المنجمي لم يتغير وهم الى اليوم لا يزالون في انتظار قدوم قطار التنمية الذي وعدهم به كل الذين تعاقبوا على حكم تونس، مدن الحوض المنجمي التي تعرف اكبر نسبة للبطالة في تونس لاتزال الى اليوم دون مستشفيات وخدمات ومرافق متطورة، على مدى اكثر من قرن لم تجن تلك المدن سوى الأمراض والفقر والتعاسة رغم ملايين الاطنان من الفسفاط التي تستخرج سنويا من جبالها الممتدة ورغم ان تونس كانت في المركز الرابع عالميا في انتاج الفسفاط ...
وإذا تواصل تعطل الانتاج فإن ازمة الدولة ستكون اكبر وأشد، قد تضطر تونس لاول مرة في تاريخها الى توريد الفسفاط والا فان مصانع كثيرة ستغلق ابوابها وستطرد عمالها ...
الحكومة مطالبة اليوم بالبحث عن حلول لمنطقة الحوض المنجمي فلن تكون شركة الفسفاط قادرة على تشغيل كل العاطلين ،بعيدا عن الفسفاط الحكومة مدعوة الى تقديم حلول وتصورات للخروج من الازمة بشكل واقعي ومطالبة الان وبصفة عاجلة بمراجعة منوال التنمية الخاص بمنطقة الحوض المنجمي ....
التعامل مع الازمة بحلول مؤقتة لن يكون في صالح الدولة التي بجب ان تعترف ان مناطق الحوض المنجمي الغنية بالثروات عانت من التفقير والتهميش طيلة عقود الاستقلال، ظلت على مدى زمن طويل مدنا للغضب والانتفاضات ودفعت أجيالها ثمنا باهظا ...
اليوم حان الوقت للوصول الى حلول تقطع مع هذا الوضع وتنهي الازمة ....
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
اليوم توقف انتاج الفسفاط من جديد وتوقف انتاج المجمع الكيميائي ومعه ستتوقف مصانع اخرى عن العمل وستخسر تونس ملايين الدولارات في الوقت الذي تدنى فيه احتياط العملة الصعبة بشكل مقلق ...
أهالي مدن الحوض المنجمي اقتحموا مقرات شركة الفسفاط وأغلقوا الطرقات ومنعوا القطارات من المرور بسبب رفضهم لنتائج احدى مناظرات الانتداب ...
نعمة الفسفاط تحولت الى نقمة على الجميع الدولة وايضا سكان وأهالي مدن الحوض المنجمي ، من الغبن ان اكتشاف الفسفاط في تونس تم منذ سنة 1885 اي قبل 133 سنة لكن وضع مدن الحوض المنجمي لم يتغير وهم الى اليوم لا يزالون في انتظار قدوم قطار التنمية الذي وعدهم به كل الذين تعاقبوا على حكم تونس، مدن الحوض المنجمي التي تعرف اكبر نسبة للبطالة في تونس لاتزال الى اليوم دون مستشفيات وخدمات ومرافق متطورة، على مدى اكثر من قرن لم تجن تلك المدن سوى الأمراض والفقر والتعاسة رغم ملايين الاطنان من الفسفاط التي تستخرج سنويا من جبالها الممتدة ورغم ان تونس كانت في المركز الرابع عالميا في انتاج الفسفاط ...
وإذا تواصل تعطل الانتاج فإن ازمة الدولة ستكون اكبر وأشد، قد تضطر تونس لاول مرة في تاريخها الى توريد الفسفاط والا فان مصانع كثيرة ستغلق ابوابها وستطرد عمالها ...
الحكومة مطالبة اليوم بالبحث عن حلول لمنطقة الحوض المنجمي فلن تكون شركة الفسفاط قادرة على تشغيل كل العاطلين ،بعيدا عن الفسفاط الحكومة مدعوة الى تقديم حلول وتصورات للخروج من الازمة بشكل واقعي ومطالبة الان وبصفة عاجلة بمراجعة منوال التنمية الخاص بمنطقة الحوض المنجمي ....
التعامل مع الازمة بحلول مؤقتة لن يكون في صالح الدولة التي بجب ان تعترف ان مناطق الحوض المنجمي الغنية بالثروات عانت من التفقير والتهميش طيلة عقود الاستقلال، ظلت على مدى زمن طويل مدنا للغضب والانتفاضات ودفعت أجيالها ثمنا باهظا ...
اليوم حان الوقت للوصول الى حلول تقطع مع هذا الوضع وتنهي الازمة ....
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018