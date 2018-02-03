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يوم السبت 03 فيفري 2018
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جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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الأولى
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018

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جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018

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عالم سعودي يدعو لعودة الضرب إلى المدارس (فيديو)
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تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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