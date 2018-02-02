انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه

خضع لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، أيمن التومي، نجم مونبلييه الفرنسي، اليوم الجمعة، إلى عملية جراحية في فرنسا، بعد تعرضه إلى قطع في وتر أكيلس، في اللحظات الأخيرة من مباراة الدور النهائي لبطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالغابون.وفاز المنتخب التونسي على مصر، بنتيجة 26 – 24، ليحصد اللقب القاري.

وأشرف على العملية الجراحية الدكتور روسان، الذي كان قد أكد صحة التشخيص الذي قام به الجهاز الطبي لمنتخب تونس مباشرة بعد عودة نسور قرطاج من الغابون.

وأعلن نادي مونبلييه أن التومي سيركن إلى راحة مطولة تتراوح بين 6 و7 أشهر، وهو ما يعني أن موسم أيمن التومي قد انتهى.

يذكر أن أيمن التومي كان من العناصر البارزة التي ساهمت في تتويج منتخب تونس باللقب الأفريقي العاشر في تاريخ كرة اليد التونسية.

المصدر: كووورة