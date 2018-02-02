بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي

تعرضت المطربة اللبنانية إليسا للإغماء على أحد المسارح في دبي. وأصيبت إليسا بالإغماء أثناء وقوفها على مسرح القرية العالمية في دبي. وغنت إليسا نصف ساعة، وبعدها تم إلغاء الحفل.وعلق رواد "توتير" على إغماء إليسا بالدعاء لها بالشفاء.

وكالات