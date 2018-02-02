وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

إستقبل وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الجمعة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان الذين أثاروا عدة مسائل تتعلّق بالخصوص بالقوانين الأساسية ومناهج التكوين والتأطير والانتدابات وضمان ظروف عمل ملائمة لممارسة رسالتهم النبيلة.

وقد أبدى الحمامي استعداد الوزارة لتدارس السبل الكفيلة بحلّ المسائل العالقة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بما يساعد على فتح آفاق رحبة أمام الأطباء الشبان خدمة لمصلحة المواطن وأمنه الصحي ومساهمة في تدعيم رصيد الثقة التي يتمتع بها الطب التونسي في الداخل والخارج.