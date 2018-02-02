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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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"7 أبواب لجهنم".. كتاب جديد للمربي وأخصائي التواصل والتدريب طارق شعبان
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الثقافي
"7 أبواب لجهنم".. كتاب جديد للمربي وأخصائي التواصل والتدريب طارق شعبان
02 فيفري 2018 | 20:24

"7 أبواب لجهنم" هو عصارة تجربة ميدانية اكتسبها المربي وأخصائي التواصل والتدريب طارق شعبان. هذا الأخير نذر حياته وسخر كل مواهبه من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة.

غنى من أجلهم "سمفونية الانسان" و "ما تضحكش عليه" وغيرها من الأغاني التي انتصرت لشريحة مظلومة .

اليوم يعود طارق شعبان الى أرض الوطن بعد غربة دامت 12 سنة اكتسب خلالها مهارات متعددة وفي جرابه كتاب بعنوان : من خلال تعاطيه مع الاطفال على وجه الخصوص وذلك من خلال جولاته الأوروبية والعربية والآسيوية على وجه الخصوص : اندونيسيا وماليزيا والهند والفليبين وتايلاندا ...

الكتاب محاولة لتيسير عملية التواصل وتجاوز معوقاتها السبعة عبر الاذن واللسان والعين والفم والاعتقاد والاحترام وطرح السؤال .

ميزة الكتاب تعاطيه السلس مع هذه المفاهيم بوسائل مبسطة ومنهجية . ويبدو ان طارق شعبان قد استفاد من تجاربه المتعددة ليبحر في عالم صار ملحا في البلاد التي تستثمر في التنمية البشرية .وستكون مداخيل الكتاب لفائدة بعض الجمعيات الخيرية .

 

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الثقافي
"7 أبواب لجهنم".. كتاب جديد للمربي وأخصائي التواصل والتدريب طارق شعبان
02 فيفري 2018 | 20:24

"7 أبواب لجهنم" هو عصارة تجربة ميدانية اكتسبها المربي وأخصائي التواصل والتدريب طارق شعبان. هذا الأخير نذر حياته وسخر كل مواهبه من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة.

غنى من أجلهم "سمفونية الانسان" و "ما تضحكش عليه" وغيرها من الأغاني التي انتصرت لشريحة مظلومة .

اليوم يعود طارق شعبان الى أرض الوطن بعد غربة دامت 12 سنة اكتسب خلالها مهارات متعددة وفي جرابه كتاب بعنوان : من خلال تعاطيه مع الاطفال على وجه الخصوص وذلك من خلال جولاته الأوروبية والعربية والآسيوية على وجه الخصوص : اندونيسيا وماليزيا والهند والفليبين وتايلاندا ...

الكتاب محاولة لتيسير عملية التواصل وتجاوز معوقاتها السبعة عبر الاذن واللسان والعين والفم والاعتقاد والاحترام وطرح السؤال .

ميزة الكتاب تعاطيه السلس مع هذه المفاهيم بوسائل مبسطة ومنهجية . ويبدو ان طارق شعبان قد استفاد من تجاربه المتعددة ليبحر في عالم صار ملحا في البلاد التي تستثمر في التنمية البشرية .وستكون مداخيل الكتاب لفائدة بعض الجمعيات الخيرية .

 

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عبد الحميد الرياحي
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