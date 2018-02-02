"7 أبواب لجهنم".. كتاب جديد للمربي وأخصائي التواصل والتدريب طارق شعبان

"7 أبواب لجهنم" هو عصارة تجربة ميدانية اكتسبها المربي وأخصائي التواصل والتدريب طارق شعبان. هذا الأخير نذر حياته وسخر كل مواهبه من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة.

غنى من أجلهم "سمفونية الانسان" و "ما تضحكش عليه" وغيرها من الأغاني التي انتصرت لشريحة مظلومة .

اليوم يعود طارق شعبان الى أرض الوطن بعد غربة دامت 12 سنة اكتسب خلالها مهارات متعددة وفي جرابه كتاب بعنوان : من خلال تعاطيه مع الاطفال على وجه الخصوص وذلك من خلال جولاته الأوروبية والعربية والآسيوية على وجه الخصوص : اندونيسيا وماليزيا والهند والفليبين وتايلاندا ...

الكتاب محاولة لتيسير عملية التواصل وتجاوز معوقاتها السبعة عبر الاذن واللسان والعين والفم والاعتقاد والاحترام وطرح السؤال .

ميزة الكتاب تعاطيه السلس مع هذه المفاهيم بوسائل مبسطة ومنهجية . ويبدو ان طارق شعبان قد استفاد من تجاربه المتعددة ليبحر في عالم صار ملحا في البلاد التي تستثمر في التنمية البشرية .وستكون مداخيل الكتاب لفائدة بعض الجمعيات الخيرية .