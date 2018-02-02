رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن الاتحاد الدولي قام بعدة تعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية، والحوكمة الجيدة لتطوير كرة القدم بافريقيا.
وأكد جياني إنفانتينو في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ال40 للاتحاد الافريقي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي قام باتخاد مجموعة من الاجراءات الملموسة لتحقيق الشفافية، والحوكمة، والاحترافية، ومحاربة الرشوة، بهدف تطوير كرة القدم في العالم، وفي افريقيا على وجه الخصوص.
وأضاف إنفانتينو أنه تم الرفع من تمثيلية عدد الأعضاء الأفارقة بالفيفا، وإنشاء القمة التنفيذية للاتحاد الدولي التي تشكل فرصة سانحة لتدارس مستقبل كرة القدم، إضافة إلى الزيادة في قيمة الاعتمادات المالية الموجهة "للكاف" إلى 100 مليون أورو، فضلا عن الرفع من عدد المنتخبات الافريقية المشاركة في كأس العالم إلى 9 بدل 5 ابتداء من سنة 2026، وهو ماسيمح لعدة بلدان افريقية لمعانقة الحلم الكروي العالمي.
وفي علاقة بكأس العالم أعرب رئيس "الفيفا" عن سعادته بالتواجد في بلد مرشح لاحتضان مونديال 2026، معبرا عن أسفه للخروقات التي شابت قاعدة الترشيح والتصويت في النسخ السابقة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاتحاد الدولي قام بوضع قواعد واجراءات شفافة وواضحة تتعلق باحتضان كأس العالم 2026، مشيرا أنه "لأول مرة في التاريخ سيقرر أعضاء الفيفا في هوية البلد الذي سينال شرف احتضان العرس العالمي".
وأوضح أنفنتينو أن "الجميع يجب أن يتجند لكي تكون قواعد الترشح التي تم وضعها هي الأحسن، والأكثر شفافية" مشيرا إلى أن الفوز سيكون من نصيب الأفضل.
وانطلقت صباح اليوم بالدار البيضاء، أشغال الجمعية العامة العادية الـ 40 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على هامش بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب من 13 جانفي إلى 4 فيفري.
وستعرف أشغال هذا الجمعية العامة التي تعد الأولى منذ انتخاب السيد أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتخاذ عدة قرارات من أجل مواصلة تطوير كرة القدم بالقارة.
وفي هذا الإطار ستتم المصادقة على محضر الجمعية العامة العادية الذي انعقد في أديس أبابا بتاريخ 16 مارس 2017، ومحضري الجمعيتين العامتين الاستثنائيتين اللتين انعقدتا على التوالي بكل من المنامة والرباط.كما سيتم تقديم التقارير المتعلقة بأنشطة الفترات السابقة، وحصيلة الحسابات، وتقرير لجنة التدقيق والملاءمة.
ويتضمن جدول الأعمال، أيضا، انتخاب أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية للكاف، سيمثلون مناطق الشمال، والغرب "أ" و"ب"، والمنطقة الوسطى.
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن الاتحاد الدولي قام بعدة تعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية، والحوكمة الجيدة لتطوير كرة القدم بافريقيا.
وأكد جياني إنفانتينو في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ال40 للاتحاد الافريقي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي قام باتخاد مجموعة من الاجراءات الملموسة لتحقيق الشفافية، والحوكمة، والاحترافية، ومحاربة الرشوة، بهدف تطوير كرة القدم في العالم، وفي افريقيا على وجه الخصوص.
وأضاف إنفانتينو أنه تم الرفع من تمثيلية عدد الأعضاء الأفارقة بالفيفا، وإنشاء القمة التنفيذية للاتحاد الدولي التي تشكل فرصة سانحة لتدارس مستقبل كرة القدم، إضافة إلى الزيادة في قيمة الاعتمادات المالية الموجهة "للكاف" إلى 100 مليون أورو، فضلا عن الرفع من عدد المنتخبات الافريقية المشاركة في كأس العالم إلى 9 بدل 5 ابتداء من سنة 2026، وهو ماسيمح لعدة بلدان افريقية لمعانقة الحلم الكروي العالمي.
وفي علاقة بكأس العالم أعرب رئيس "الفيفا" عن سعادته بالتواجد في بلد مرشح لاحتضان مونديال 2026، معبرا عن أسفه للخروقات التي شابت قاعدة الترشيح والتصويت في النسخ السابقة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاتحاد الدولي قام بوضع قواعد واجراءات شفافة وواضحة تتعلق باحتضان كأس العالم 2026، مشيرا أنه "لأول مرة في التاريخ سيقرر أعضاء الفيفا في هوية البلد الذي سينال شرف احتضان العرس العالمي".
وأوضح أنفنتينو أن "الجميع يجب أن يتجند لكي تكون قواعد الترشح التي تم وضعها هي الأحسن، والأكثر شفافية" مشيرا إلى أن الفوز سيكون من نصيب الأفضل.
وانطلقت صباح اليوم بالدار البيضاء، أشغال الجمعية العامة العادية الـ 40 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على هامش بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب من 13 جانفي إلى 4 فيفري.
وستعرف أشغال هذا الجمعية العامة التي تعد الأولى منذ انتخاب السيد أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتخاذ عدة قرارات من أجل مواصلة تطوير كرة القدم بالقارة.
وفي هذا الإطار ستتم المصادقة على محضر الجمعية العامة العادية الذي انعقد في أديس أبابا بتاريخ 16 مارس 2017، ومحضري الجمعيتين العامتين الاستثنائيتين اللتين انعقدتا على التوالي بكل من المنامة والرباط.كما سيتم تقديم التقارير المتعلقة بأنشطة الفترات السابقة، وحصيلة الحسابات، وتقرير لجنة التدقيق والملاءمة.
ويتضمن جدول الأعمال، أيضا، انتخاب أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية للكاف، سيمثلون مناطق الشمال، والغرب "أ" و"ب"، والمنطقة الوسطى.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
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21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
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-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018