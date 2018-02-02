رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن الاتحاد الدولي قام بعدة تعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية، والحوكمة الجيدة لتطوير كرة القدم بافريقيا.

وأكد جياني إنفانتينو في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ال40 للاتحاد الافريقي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي قام باتخاد مجموعة من الاجراءات الملموسة لتحقيق الشفافية، والحوكمة، والاحترافية، ومحاربة الرشوة، بهدف تطوير كرة القدم في العالم، وفي افريقيا على وجه الخصوص.

وأضاف إنفانتينو أنه تم الرفع من تمثيلية عدد الأعضاء الأفارقة بالفيفا، وإنشاء القمة التنفيذية للاتحاد الدولي التي تشكل فرصة سانحة لتدارس مستقبل كرة القدم، إضافة إلى الزيادة في قيمة الاعتمادات المالية الموجهة "للكاف" إلى 100 مليون أورو، فضلا عن الرفع من عدد المنتخبات الافريقية المشاركة في كأس العالم إلى 9 بدل 5 ابتداء من سنة 2026، وهو ماسيمح لعدة بلدان افريقية لمعانقة الحلم الكروي العالمي.

وفي علاقة بكأس العالم أعرب رئيس "الفيفا" عن سعادته بالتواجد في بلد مرشح لاحتضان مونديال 2026، معبرا عن أسفه للخروقات التي شابت قاعدة الترشيح والتصويت في النسخ السابقة.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاتحاد الدولي قام بوضع قواعد واجراءات شفافة وواضحة تتعلق باحتضان كأس العالم 2026، مشيرا أنه "لأول مرة في التاريخ سيقرر أعضاء الفيفا في هوية البلد الذي سينال شرف احتضان العرس العالمي".

وأوضح أنفنتينو أن "الجميع يجب أن يتجند لكي تكون قواعد الترشح التي تم وضعها هي الأحسن، والأكثر شفافية" مشيرا إلى أن الفوز سيكون من نصيب الأفضل.

وانطلقت صباح اليوم بالدار البيضاء، أشغال الجمعية العامة العادية الـ 40 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على هامش بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب من 13 جانفي إلى 4 فيفري.

وستعرف أشغال هذا الجمعية العامة التي تعد الأولى منذ انتخاب السيد أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتخاذ عدة قرارات من أجل مواصلة تطوير كرة القدم بالقارة.

وفي هذا الإطار ستتم المصادقة على محضر الجمعية العامة العادية الذي انعقد في أديس أبابا بتاريخ 16 مارس 2017، ومحضري الجمعيتين العامتين الاستثنائيتين اللتين انعقدتا على التوالي بكل من المنامة والرباط.كما سيتم تقديم التقارير المتعلقة بأنشطة الفترات السابقة، وحصيلة الحسابات، وتقرير لجنة التدقيق والملاءمة.

ويتضمن جدول الأعمال، أيضا، انتخاب أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية للكاف، سيمثلون مناطق الشمال، والغرب "أ" و"ب"، والمنطقة الوسطى.

وات