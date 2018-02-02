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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
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الأولى
بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018 | 20:01

شهدت جلسة محاكمة لاري نصار، طبيب فريق الجمباز الأمريكي وجامعة ميشيغان الحكومية سابقا، مهاجمة والد ثلاث فتيات صغيرات للطبيب الذي تحرش بهن.

وكان الأب، راندال مارغريفز واقفا بجانب اثنتين من بناته، هما ماديسون ولورين، في قاعة المحكمة المنعقدة بشارلوت، بولاية ميشيغان، فيما كانت الفتاتان تتلوان بيانا حول الأثر الذي خلفه تحرش لاري بهما، ولما انتهت الفتاتان سأل أبوهما مارغريفز القاضية جانيس كانينغهام إن كان بإمكانه أن يقول شيئا لنصار، وبدأ بشتمه.

ثم توجه للقاضي من جديد قائلا: "أطلب منكم ضمن العقوبة أن تمنحاني 5 دقائق في غرفة مغلقة برفقة هذا الشيطان، فهل تأذنون لي"؟" ولما وافقت القاضية كانينغهام على الطلب، ما كان من والد الفتيات الـ3 إلا أن اندفع باتجاه نصار مهاجما إياه، لكن أمن المحكمة تدخل ومنعه من مهاجمة نصار.

ونصار طبيب رياضي عمل لسنوات طويلة مع الاتحاد الأمريكي للجمباز واعتدى على 265 فتاة على مدى عشرين عاما من بينهن بطلات أولمبيات للعبة.

وأقر نصار بذنبه في 10 اتهامات بالسلوك الجنسي الجنائي من الدرجة الأولى، في نوفمبر 2017، وحكم عليه في 7 منها بالسجن من 40 إلى 175 سنة، كما سيحبس 60 عاما بتهم حيازة صور جنسية للأطفال.

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الأولى
بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018 | 20:01

شهدت جلسة محاكمة لاري نصار، طبيب فريق الجمباز الأمريكي وجامعة ميشيغان الحكومية سابقا، مهاجمة والد ثلاث فتيات صغيرات للطبيب الذي تحرش بهن.

وكان الأب، راندال مارغريفز واقفا بجانب اثنتين من بناته، هما ماديسون ولورين، في قاعة المحكمة المنعقدة بشارلوت، بولاية ميشيغان، فيما كانت الفتاتان تتلوان بيانا حول الأثر الذي خلفه تحرش لاري بهما، ولما انتهت الفتاتان سأل أبوهما مارغريفز القاضية جانيس كانينغهام إن كان بإمكانه أن يقول شيئا لنصار، وبدأ بشتمه.

ثم توجه للقاضي من جديد قائلا: "أطلب منكم ضمن العقوبة أن تمنحاني 5 دقائق في غرفة مغلقة برفقة هذا الشيطان، فهل تأذنون لي"؟" ولما وافقت القاضية كانينغهام على الطلب، ما كان من والد الفتيات الـ3 إلا أن اندفع باتجاه نصار مهاجما إياه، لكن أمن المحكمة تدخل ومنعه من مهاجمة نصار.

ونصار طبيب رياضي عمل لسنوات طويلة مع الاتحاد الأمريكي للجمباز واعتدى على 265 فتاة على مدى عشرين عاما من بينهن بطلات أولمبيات للعبة.

وأقر نصار بذنبه في 10 اتهامات بالسلوك الجنسي الجنائي من الدرجة الأولى، في نوفمبر 2017، وحكم عليه في 7 منها بالسجن من 40 إلى 175 سنة، كما سيحبس 60 عاما بتهم حيازة صور جنسية للأطفال.

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